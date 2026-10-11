V Praze se v sobotu odpoledne uzavřely volební místnosti. V metropoli Pražané volili do zastupitelstev městských částí a Magistrátu hlavního města Prahy. V souboji o pražský magistrát zvítězilo hnutí STAN, které předstihlo koalici SPOLU. Třetí místo obsadila Praha Sobě, čtvrté skončilo hnutí ANO.
Souběžně s komunálními volbami se v Praze 1, 5 a 9 konaly také volby do Senátu. Ve všech třech obvodech postoupili dva kandidáti do druhého kola, které se uskuteční příští týden v pátek a sobotu.
V Praze 1 to dlouho vypadalo, že druhé kolo nebude potřeba. Jiří Padevět totiž získával více než 50 procent hlasů, což by mu zajistilo senátorské křeslo už v prvním kole. Nakonec ho ale ve druhém kole vyzve Jan Čižinský. Na prvním místě v Praze 5 skončil Václav Láska, kterého ve druhém kole doplní Radko Sáblík. V Praze 9 se o senátorský mandát utkají David Smoljak a Dagmar Pecková.
|
Výsledky voleb 2026
Výsledky voleb do Magistrátu hlavního města Prahy
Sečteno hlasů: 100 procent
Volební účast: 46,04 procenta
|Název politického hnutí a strany (a lídři)
|Hlasy (v procentech)
|Počet hlasů
|Mandáty
|STAN (Petr Hlaváček)
|23,16
|5 696 945
|17
|SPOLU (ODS+TOP 09) – (Tomáš Portlík)
|22,05
|5 422 670
|17
|Praha sobě (Adam Scheinherr)
|17,90
|4 403 312
|13
|Hnutí ANO 2011 (Jan Hušbauer)
|14,35
|3 530 200
|11
|Česká pirátská strana (Tereza Nislerová)
|9,37
|2 305 340
|7
|SPD, Trikolora, PRO, Přísaha a nezávislí (Milan Urban)
|3,47
|854 752
|0
|Motoristé (Klára Sovová)
|2,90
|715 424
|0
|
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Výsledky senátních voleb v Praze 1
Sečteno hlasů: 100 procent
Volební účast: 46,48 procenta
|Jméno kandidáta
|Hlasy (v procentech)
|Počet hlasů
|Jiří Padevět (ODS+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)
|49,64 – postup do 2. kola voleb
|17 576
|Jan Čižinský (KDU-ČSL+Zel+PHASOBĚ, PRAHA SOBĚ)
|27,74 – postup do 2. kola voleb
|9 824
|Ján Dudra (ANO, BEZPP)
|12,22
|4 329
|Pavel Čižinský (Levice)
|2,90
|1 028
|Jiří Pavel Pešek (Švýcarská dem., BEZPP)
|2,62
|929
|Jiří Morštadt (Generace, BEZPP)
|1,68
|597
|Vojtěch Ryvola (GEN)
|1,38
|490
|Jan Štern (TEAM)
|0,98
|347
|Vladimír Kolman (SOCDEM)
|0,80
|286
* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti
* Pokud kandidát získá přes 50 procent hlasů, stává se senátorem a 2. kolo o týden později tak neproběhne
Výsledky senátních voleb v Praze 5
Sečteno hlasů: 100 procent
Volební účast: 45,41 procenta
|Jméno kandidáta
|Hlasy (v procentech)
|Počet hlasů
|Václav Láska (SEN 21)
|32,54 – postup do 2. kola voleb
|14 606
|Radko Sáblík (KDU-ČSL+ODS+STAN, ODS)
|27,10 – postup do 2. kola voleb
|12 162
|Zdeněk Šarapatka (Piráti+TOP+LES, TOP 09)
|19,75
|8 866
|Lubomír Brož (ANO)
|13,43
|6 030
|Pavel Spirov (SPD)
|4,64
|2 084
|Petra Prokšanová (KSČM)
|1,58
|711
|Ľubomír Augustín (PŘÍSAHA)
|0,93
|418
* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti
* Pokud kandidát získá přes 50 procent hlasů, stává se senátorem a 2. kolo o týden později tak neproběhne
Výsledky senátních voleb v Praze 9
Sečteno hlasů: 100 procent
Volební účast: 44,77 procenta
|Jméno kandidáta
|Hlasy (v procentech)
|Počet hlasů
|David Smoljak (KDU-ČSL+Zelení+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)
|48,92 – postup do 2. kola voleb
|20 232
|Dagmar Pecková (ODS, BEZPP)
|23,06 – postup do 2. kola voleb
|9 539
|Radek Žalud (ANO, BEZPP)
|14,70
|6 080
|Bedřich Laube (Svobodní+SPD+Trikolora+PRO, Svobodní)
|8,09
|3 346
|Darina Batyiová (Kruh, BEZPP)
|5,21
|2 156
* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti
* Pokud kandidát získá přes 50 procent hlasů, stává se senátorem a 2. kolo o týden později tak neproběhne
|
Volby 2026 ŽIVĚ: Kde sledovat výsledky a kdy budou sečtené všechny hlasy?
Volby v ČR
23.20 – Po sečtení devíti desetin okrsků vedla v komunálních volbách tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran se nejvíce dařilo lidovcům, následovali Starostové a nezávislí, ODS a vládní hnutí ANO. Průběžná účast činila zhruba 48 procent. V senátních volbách se hned v prvním kole dostane do horní komory pět kandidátů z opozičních stran, mezi nimi také jihomoravský hejtman a šéf lidovců Jan Grolich na Vyškovsku. Účast se blížila 43 procentům. Podle politologů volby vyznívají dobře pro STAN, úspěšná nebyla ODS i vládní hnutí.
21.30 – Hnutí ANO po návratu do vlády pravděpodobně nezopakuje letos výhru v prvních kolech předchozích dvou senátních voleb. Ve finále bude mít podle dosavadního vývoje průběžných výsledků 13 z 24 kandidátů, přičemž úvodní kolo vyhrály jen dvě starostky - českolipská Jitka Volfová a na Ostravsku Lenka Brzyszkowská z Orlové.
Kvůli tomu ANO patrně nesestaví ani nejsilnější senátorský klub, který by mu podle zvykového práva dalo šanci usilovat o funkci předsedy či předsedkyně Senátu. Pokud by uspěli všichni finalisté ANO, jeho frakce by měla 27 členů.
20.50 – Po sečtení 50 procent okrsků v Praze zatím vede v boji o pražský magistrát koalice hnutí STAN před koalicí Spolu a své vedení navyšuje. Následuje Praha sobě a čtvrté je hnutí ANO.
19.20 – KSČM se pravděpodobně ani po osmi letech do Senátu nevrátí. Podobně je tomu i v případě SPD.
17.00 – Po sečtení třetiny okrsků mělo ANO postupující kandidáty na senátory ve 13 obvodech, STAN v devíti, ODS v sedmi, lidovci ve třech a SPD v jednom. V duelu na Rychnovsku jasně vedl stávající senátor TOP 09 Jan Grulich, jehož jediným vyzyvatelem byl poslanec ANO Petr Sadovský. Podle průběžných výsledků nebyly zatím k dispozici žádné informace o tom, jak dopadlo hlasování ve třech pražských a v brněnském obvodu.
Kromě Grulicha se ziskem více než poloviny hlasů vedl na Vyškovsku jihomoravský hejtman a šéf lidovců Jan Grolich, stejně jako stávající senátoři Josef Bazala (KDU-ČSL) na Uherskohradišťsku, Ondřej Šimetka (ODS) v Ostravě, senátoři za Starosty Jan Sobotka na Trutnovsku a Zbyněk Linhart na Děčínsku a Tomáš Fiala (Naše Česko, dříve ODS) na Strakonicku.
16.30 – Po sečtení čtvrtiny okrsků měla v letošních obecních volbách nejvíce mandátů ze stran KDU-ČSL před STAN, ODS, ANO, Přísahou a Naším Českem. Vyplývá to z dnešních údajů na volebním serveru. Nejúspěšnější ale byla jako obvykle různá místní sdružení nezávislých kandidátů.
Zatím bylo zvoleno 20 708 zastupitelů. Z toho lidovci jich po sečtení čtvrtiny okrsků získali 418, Starostové 292 a ODS 63. Hnutí ANO získalo 22 mandátů a Naše Česko s Přísahou shodně po 12 zastupitelích. Vládní hnutí SPD zatím získalo tři mandáty a rovněž koaliční Motoristé zatím žádný. Volební účast představovala 50,4 procenta.
Volební účast těsně před uzavřením místností byla zhruba 40 procent
Zhruba hodinu před uzavřením volebních místností se volební účast nejčastěji pohybovala kolem 40 procent, na řadě míst však byla vyšší. V Brně a některých obcích Pardubického kraje se blížila 50 procentům, v Plzeňském kraji ji krajský úřad odhadoval na 50 až 60 procent. V některých obcích byla účast ještě vyšší. V Nevolicích na Domažlicku přesáhla 70 procent, zatímco v Čilé na Rokycansku, nejmenší obci Plzeňského kraje, odvolilo téměř 86 procent z 21 zapsaných voličů.
V Praze 6 dosáhla volební účast ve 13:00 49,3 procenta. V Praze 3 a Praze 11 činila ve stejnou dobu 40 procent. V Praze 1 bylo ve 13:30 odvoleno 40,78 procenta voličů, v Praze 4 a Praze 8 dosahovala účast 43 procent a v Praze 9 činila 41,9 procenta.
Při posledních řádných komunálních volbách v roce 2022 dosáhla celostátní volební účast 46,1 procenta. O čtyři roky dříve činila 47,3 procenta.
Vítězství v komunálních volbách obhajuje ze stran na počet obdržených hlasů hnutí ANO. Tehdy v roce 2022 získalo celostátně 16,6 procenta hlasů a 1 564 zastupitelských mandátů. Nejvíce obecních mandátů ovšem ze stran získala KDU-ČSL. V senátních volbách mohou nejvíce ztratit Starostové, kteří obhajují vítězství v 11 z 27 obvodů, kde se nyní volí.
V pražských komunálních volbách v roce 2022 zvítězila koalice SPOLU, která získala 19 zastupitelských mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty, následovali Piráti a Praha Sobě. Volební účast dosáhla 43,91 procenta.
|
Kdy budou další volby? V roce 2028 Češi znovu vyberou prezidenta. Obhájí Petr Pavel mandát?
Co očekávají politické strany
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš odevzdal hlas v pátek v Průhonicích. Komunální volby považuje za důležité a přál by si, aby jeho hnutí obhájilo výsledek z roku 2022. Tehdy získalo celostátně 16,6 procenta hlasů a 1 564 zastupitelských mandátů, čímž se mezi politickými uskupeními umístilo nejvýše podle podílu hlasů.
Hnutí STAN chce obhájit své pozice v nejmenších obcích a získat zastoupení ve všech statutárních městech. V Praze cílí na 20 procent hlasů. Výsledek pod 15 procent by předseda Vít Rakušan považoval za jednoznačný neúspěch. V senátních volbách by za úspěch označil zisk alespoň osmi mandátů.
ODS chce obhájit pět senátorských křesel a uspět ve velkých městech i v řadě dalších obcí, kde nyní vládne. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel by za úspěch považoval obhájení obou mandátů, které strana v Senátu drží.
Motoristé vnímají komunální volby jako příležitost rozšířit své působení do místní politiky. Podle Macinky by pro stranu představoval úspěch zisk jakéhokoli zastupitelského mandátu.
eDoklady fungovaly bez větších potíží
Aplikace eDoklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura (DIA) odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo více než 100 tisíc voličů.
Aplikaci si před volbami či během nich aktualizovalo 247 517 uživatelů. Nových registrací bylo 19 431 a do aplikace se přihlásilo 357 879 lidí. „Největší nápor přišel bezprostředně po otevření volebních místností mezi 14. a 16. hodinou, kdy si doklad aktualizovalo přes 75 tisíc lidí. Systém jej odbavil prakticky bez čekání, ve virtuální frontě na přihlášení byli v jednu chvíli nejvýše tři uživatelé,“ uvedl mluvčí DIA Jakub Palata.
Kdy budou výsledky
Hlasování do obecních zastupitelstev je jedno z nejsložitějších v Česku.
- Výsledky komunálních voleb se očekávají během podvečera v sobotu 10. října
- Velká města budou mít sčítání hotovo večer. Do noci se většinou čeká na data z míst, která postihl technický problém.
- Ve všech 57 městských částech Prahy je v součtu voleno přibližně 1,1 až 1,2 tisíce zastupitelů (v končícím volebním období jich je 1 119).
- Jako první bude znám výsledek senátních voleb v Rychnově nad Kněžnou, voliči vybírají jen ze dvou kandidátů.
- Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
Volby v Praze – co vše Pražan volí
|Volba zastupitelstva městské části podle trvalého bydliště nebo voličského průkazu
|Volí se zastupitelé, na starostovi se následně dohodne koalice.
|Volba zastupitelstva hl. m. Prahy
|Volí se zastupitelé, na primátovi se následně dohodne koalice.
|Senátorské volby (konají se současně s komunálními)
|V Praze se volí na Praze 1, 5 a 9.
Pražané vybírají své zástupce v době, kdy metropole řeší řadu témat, která se bezprostředně dotýkají každodenního života. Patří mezi ně dostupnost bydlení, doprava, parkování, rozvoj jednotlivých čtvrtí nebo podoba veřejných prostranství.
V senátních volbách hlasují pouze obyvatelé příslušných volebních obvodů. Před cestou do volební místnosti je proto vhodné ověřit si, jaké hlasovací lístky se konkrétního voliče týkají a kde může svůj hlas odevzdat.
- Volby do Senátu obmění třetinu horní komory parlamentu.