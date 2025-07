Nejčastější dotazy a odpovědi od ROPID Od kdy se novinka zavádí?

Od pátku 1. srpna 2025 na vybraných denních i nočních příměstských linkách PID.

Co znamená nástup všemi dveřmi?

Můžete nastupovat kterýmikoli dveřmi autobusu – nejen předními. Podmínkou je mít již platnou jízdenku (například papírovou, v PID Lítačce nebo jiném elektronickém nosiči). Prostě stejně jako v pražské MHD.

Můžu si stále koupit jízdenku u řidiče?

Ano, ale pouze při nástupu předními dveřmi. Při nástupu jinými dveřmi musíte mít jízdenku už předem zakoupenu.

Co když mám jízdenku v mobilní aplikaci?

V tomto případě můžete nastoupit všemi dveřmi. Pozor, na těchto linkách lze nastoupit do vozidla pouze s již platným jízdním dokladem po uplynutí jeho ochranné doby!

Jak poznám, že moje linka nově umožňuje nástup všemi dveřmi?

Zjistíte to z jízdních řádů, aplikace PID Lítačka, informačních cedulek na autobusech či informačních vývěsek na zastávkách nebo ve vozidlech.

Proč není nástup všemi dveřmi zaveden na všech linkách?

Pro rozšíření systému i na další linky zatím není dostatek revizorů. Vybrány byly příměstské linky z Prahy do regionu, které mají hodně zastávek, tvořily se na nich největší fronty, a tudíž na těchto linkách očekáváme největší efekt. Z příměstských linek byly vyjmuty ty, které mají v Praze jen jednu nebo dvě zastávky a zároveň je na nich dlouhý úsek bez zastávek (typicky linky s expresním charakterem s menším počtem zastávek).

Mohu nastoupit zadními dveřmi, i když nemám jízdenku?

Ne. Bez jízdenky nastupujte vždy předními dveřmi, kde si ji můžete i nadále zakoupit u řidiče (platit lze hotově i kartou).

Jak si nyní zajistím místo k sezení? Dosud stačilo přijít v předstihu na zastávku a být na začátku fronty... Bohužel toto je nevýhoda nového systému. Nic vám ale nebrání přijít na zastávku dřív a stoupnout si na nástupišti na místo, kde autobus zastaví druhými nebo dalšími dveřmi. Jen musíte mít jízdenku zakoupenou předem.

Budou častější kontroly jízdenek?

Ano, na těchto linkách bude zvýšená činnost revizorů, aby se předešlo zneužívání systému.

Kolik nově zaplatím, když pojedu bez platné jízdenky?

1 500 korun při platbě na místě,

2 000 korun při zaplacení do 15 dnů převodem na účet nebo v doplatkové podkladně,

2 500 korun po uplynutí této lhůty.

Pozor: na území Prahy budou přirážky k jízdnému zatím ve stejné výši jako dosud.

Proč se tento systém zavádí?

Cílem je: urychlit nástup cestujících, zkrátit jízdní doby, zvýšit komfort a motivovat více lidí k využívání veřejné dopravy.

Je to natrvalo?

Zatím ne – do konce roku 2026 poběží zkušební provoz. Pokud bude úspěšný, systém se může rozšířit i na další linky. Při nízké tarifní kázni může být režim zrušen. Úspěch systému závisí na zodpovědném chování všech cestujících.

Co se stane, když si mnoho lidí nebude kupovat jízdenky?

Při nízké tarifní kázni může být režim zrušen. Úspěch systému závisí na zodpovědném chování všech cestujících.