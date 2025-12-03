„Výstava Titanic návštěvníky doslova přenese na palubu legendárního parníku,“ uvádějí organizátoři s tím, že výstava, kterou po světě navštívily již desítky milionů lidí, představuje originální artefakty vytažené z hlubin Atlantiku, repliky skutečných kajut, luxusní salony, strojovnu, osudný ledovec i slavnou příď, na které si návštěvníci mohou po vzoru filmových hrdinů pořídit fotografii.
Vstupenka skutečného cestujícího
„Návštěvníci si projdou výstavu s palubní vstupenkou skutečného pasažéra Titaniku. Na jejím konci zjistí, zda jejich postava přežila osudnou plavbu. Autentická atmosféra je podpořena zvukovým designem, který doprovází každou část expozice – od elegantního valčíku v první třídě až po dunění kotelen a skřípění ledovce. Kromě historických prostor výstava nabídne i dotek opravdového ledovce a zónu, ve které si návštěvníci projdou luxusními interiéry, ale také prožijí potopení slavné lodi,“ dodávají organizátoři akce.
Osobní vhled pasažérů
Součástí výstavy je bezplatný audioprůvodce, který návštěvníky provází formou přímé řeči skutečných pasažérů. Z jejich vyprávění se dozvíte, co právě na lodi prožívají, co jedí, jak vnímají atmosféru na palubě a jak se jim na Titaniku líbí. Audioprůvodce tak nabízí jedinečný a velmi osobní vhled do každodenního života na nejslavnější lodi všech dob.
„Pražská výstava bude nejrozsáhlejší verzí, jakou jsme kdy v České republice představili. Návštěvníci uvidí osobní předměty cestujících, ale i části samotné lodi – od technického vybavení lodi přes nádobí až po šperky, ale i parfémové flakony, které dodnes voní. To vše bylo vyzdviženo ze čtyřkilometrové hloubky oceánu a odborně zrestaurováno,“ popisuje kurátorka výstavy Květa Havelková, podle níž je součástí i dětská trasa s názvem Cesta za pokladem oceánu.