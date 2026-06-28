Výstaviště Praha potěší sportovce i ekology. Nový plavecký bazén bude ohřívat ledová plocha

Autor: Metro.cz
  5:42
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Architektonická studie - modernizace Malé sportovní haly na pražském Výstavisti.

Architektonická studie - modernizace Malé sportovní haly na pražském Výstavisti. | foto: Vrtiška & Žák, Stibitz & Stibitz

Hlavní město Praha bude Olympiádu dětí a mládeže hostit poprvé v historii, a to...
Architektonická studie - modernizace Malé sportovní haly na pražském Výstavisti.
Výstaviště bude hostit šerm, vyroste tu také Olympijský dům.
Dívky odehrají florbalová utkání v Hale Jedenáctka SH Jižní Město.
6 fotografií
Olympiáda dětí a mládeže přivádí v těchto dnech do hlavního města tisíce mladých sportovců, trenérů i fanoušků. Připomíná zároveň důležitou skutečnost: sportovní úspěchy nezačínají na stupních vítězů, ale v bazénech, halách a tréninkových centrech.

Areál Výstaviště Praha, který je již desítky let domovem ledních sportů i plavání, připravuje modernizaci Malé sportovní haly a nový plavecký areál. Cílem je zachovat a dále rozvíjet sportovní zázemí, které slouží sportovním klubům, školám i široké veřejnosti a které bude nezbytné také pro budoucí rozvoj Prahy.

Nový sportovní komplex na Výstavišti

Výstaviště Praha, které během Olympiády dětí a mládeže hostí Olympijský dům a stává se jedním z center sportovního dění v metropoli, připravuje projekt modernizace Malé sportovní haly a výstavby nového plaveckého areálu. Cílem je vytvořit dlouhodobě udržitelný sportovní komplex odpovídající potřebám rychle se rozvíjející části města.

Praha jako jedna velká sportovní mapa. Olympiáda oživí Eden, divokou vodu v Troji i Výstaviště

Olympiáda dětí a mládeže je krásnou ukázkou toho, jak velký potenciál mají mladí sportovci a jak důležitou roli hraje kvalitní sportovní zázemí. Pokud chceme, aby Praha vychovávala další generace reprezentantů, musíme jim nabídnout odpovídající podmínky pro trénink i každodenní sportování. Výstaviště má jedinečnou příležitost stát se místem, které bude sloužit vrcholovému i amatérskému sportu, školám i široké veřejnosti,“ říká Naďa Černá, členka představenstva Výstaviště Praha.

Výstaviště bude hostit šerm, vyroste tu také Olympijský dům.

Praha roste a potřebuje další kapacity

Potřebu modernizace potvrzují také strategické dokumenty hlavního města. Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hlavním městě Praze 2021–2032 označuje mezi prioritními investicemi ta zařízení, u nichž bez řešení hrozí omezení nebo znemožnění sportovní činnosti. Malá sportovní hala na Výstavišti patří mezi objekty, které bez zásadní investice čelí riziku budoucího uzavření.

Hlavní město Praha bude Olympiádu dětí a mládeže hostit poprvé v historii, a to od 21. do 25. června 2026.
Architektonická studie - modernizace Malé sportovní haly na pražském Výstavisti.
Architektonická studie - modernizace Malé sportovní haly na pražském Výstavisti.
Výstaviště bude hostit šerm, vyroste tu také Olympijský dům.
6 fotografií

Na hranici životnosti

Zimní stadion byl uveden do provozu v roce 1985 a jeho současná technologie chlazení slouží již více než dvě desetiletí. Odborné posudky potvrzují, že řada konstrukčních i technologických prvků se nachází na hranici své životnosti. Současně roste poptávka po ledových plochách, které v Praze dlouhodobě chybějí.

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Podobná situace panuje také v oblasti plavecké infrastruktury. Praha 7 již dnes trpí nedostatkem kapacit bazénů a tento tlak bude dále růst v souvislosti s rozvojem území Bubny–Zátory. V nové městské čtvrti by v příštích desetiletích mělo žít až 26 tisíc obyvatel a vzniknou zde nové školy i veřejná vybavenost.

Architektonická studie - modernizace Malé sportovní haly na pražském Výstavisti.

Projekt pro další generace sportovců

Součástí připravovaného záměru je transformace Malé sportovní haly na moderní multifunkční tréninkové centrum s celoročním provozem ledové plochy a vybudování nového plaveckého areálu s 25metrovým bazénem a možností dalšího rozvoje směrem k plnohodnotnému padesátimetrovému sportovnímu bazénu.

Olympiáda dětí a mládeže ukazuje, jak důležité je mít kvalitní sportovní infrastrukturu. Malá sportovní hala dnes hostí gymnastické soutěže, ale v budoucnu by mohla nabídnout moderní celoroční zázemí pro různé sporty, které v Praze dlouhodobě chybí. Každá investice do podobných sportovišť je investicí do budoucích generací sportovců a do zdravého životního stylu dětí a mladých lidí,“ vysvětluje přínosy takové modernizace Filip Šuman, prezident Olympiády dětí a mládeže.

Projekt počítá také s využitím nejmodernějších energetických řešení. Oba objekty mají fungovat v unikátní energetické synergii, kdy bude odpadní teplo vznikající při chlazení ledové plochy využíváno k ohřevu vody v bazénu. Technologie doplněná o tepelná čerpadla a obnovitelné zdroje energie by mohla výrazně snížit provozní náklady i ekologickou stopu celého areálu. Záměr již získal podporu městské části Praha 7, největších sportovních organizací v České republice, Českého olympijského výboru, České unie sportu i příslušných sportovních svazů.

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