Návštěvníci Botanické zahrady hlavního města Prahy mají možnost spatřit rostlinu, která ve volné přírodě patří k opravdovým vzácnostem. Osa pulchra pochází z malé oblasti na pacifickém pobřeží Kostariky a nyní v Troji poprvé vykvetla větším množstvím květů.
Na první pohled upoutá především velkými bělavými trubkovitými květy. Ty mohou připomínat brugmansie neboli andělské trumpety, příbuzné si však obě rostliny nejsou. Osa pulchra patří do čeledi mořenovitých, kam náleží například také kávovník nebo u nás běžné svízele. Zajímavá je i tím, že je jediným zástupcem svého rodu. Vědecky popsána byla teprve v roce 1979.
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Ve volné přírodě jí zbývá jen velmi málo
Domovem rostliny je nevelká oblast poloostrova Osa na pacifickém pobřeží Kostariky, podle kterého získala své rodové jméno. Její výskyt přesahuje také do Panamy.
V Kostarice jsou známé dvě populace čítající přibližně po třiceti rostlinách. Kvůli mimořádně omezenému výskytu je druh hodnocen jako ohrožený a spadá do kategorie EN.
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Pražská botanická zahrada získala semena na podzim roku 2019 prostřednictvím semenářské firmy. Pocházela z rostlin pěstovaných v Kostarice. Rozšiřování druhu v botanických zahradách a dalších sbírkách může přispět k jeho zachování a snížit riziko, že zcela zmizí.
První květy se na pražské rostlině objevily už v roce 2024, letos však nakvétá podstatně výrazněji.
V noci voní kvůli netopýrům
Květy Osa pulchra nejsou výjimečné jen svou velikostí a vzhledem. Jsou také výrazně vonné, přičemž nejsilnější vůni vydávají v noci. Má to svůj praktický důvod. V přírodě totiž rostlinu opylují netopýři.
Právě kombinace velkých světlých květů a noční vůně pomáhá nočním opylovačům rostlinu vyhledat. Botanická zahrada nyní exemplář přesunula z pěstebního zázemí do skleníku Fata Morgana, aby si kvetoucí vzácnost mohli prohlédnout také návštěvníci. Na jaře příštího roku by zde měla být vysazena natrvalo.