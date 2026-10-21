Po letech jsem navštívil hrobku českých panovníků pod podlahou svatovítské katedrály. Prohlížel jsem si sarkofágy, ve kterých spočívají ostatky našich velkých králů. Leží tu i syn Karla IV. Václav IV. Na sarkofágu je napsáno jeho jméno a pod ním je osobní znak krále – ledňáček ve věníku. Tento ptáček je úzce spjat s naším městem, jen na Staroměstské mostecké věži jich najdete šestnáct. Ten nejstarší je v kapli Staroměstské radnice, kde navíc ve věníku, tedy smotané látce, nesedí sám. Jsou tu nad vchodem do svatyně tulící se ledňáčci dva.
Alkyoné a Kéýk
Dvojice ledňáčků odkazuje na dávnou antickou pověst. Vypráví o dceři vládce větrů Alkyoné, která se provdala za krále Kéýka, vášnivého mořeplavce. Alkyoné nerada viděla, když se její milý vydával na moře – od otce věděla, jak prudké a zrádné mohou mořské větry být. A tak se jednoho dne stalo, že muže zastihla prudká bouře. Vítr vrhl jeho loď na skaliska. Když pak Alkyoné spatřila mrtvého manžela, vrhla se ze zoufalství do vln. Nedokázala si představit život bez milovaného muže.
Bohové se slitovali a pro její velkou lásku ji proměnili v ledňáčka. Oživili i jejího krále a proměnili ho také v drobného pestrobarevného ptáčka. A tak spolu žijí na břehu a bůh větru Aiolos ochraňuje je i jejich děti před všemi nebezpečími.
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Kluci od vody
Před sarkofágem Václava IV. se mi vybavilo i to, že ledňáček je král rybář. Smotaný šátek, ve kterém sedí, je vera- ikon, tedy rouška, kterou Ježíši při jeho cestě s křížem na popraviště podala svatá Veronika, aby si otřel tvář. Tento kus látky proto prý uchovává pravý obraz (tedy veraikon) Ježíšovy tváře. Náš hrdina král rybář sedící ve smotané roušce je tedy strážce největšího tajemství.
Když jsem opustil hrobku králů a sešel k řece, posadil jsem se na lavičku na břehu Vltavy kousek od Hergetovy cihelny. Věřte nevěřte, na zábradlí mola, kde přistávají turistické lodě, jen kousek ode mě přilétl živý ledňáček. Král rybář tam byl chvilku, jen pár vteřin.
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Kluci od vody, kteří vozí turisty, mi sice vyprávěli, že se ledňáček do centra Prahy vrátil, já ho ale viděl poprvé, až když jsem navštívil krále ledňáčka Václava IV. Praha zkrátka přináší nové a nové příběhy. Stačí se jenom dívat.
Autor seriálu Tajemství Prahy čerpá ze své nové knihy Moje tajemství Prahy.
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