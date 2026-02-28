Vzhůru na náplavky! V covidu to bylo útočiště a lidé sem chodí rádi. Často je to tady hlava na hlavě

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:00
Promenády kolem vltavský břehů v centru Prahy se staly už samozřejmým cílem procházek obyvatel i návštěvníků města. Od jara do zimy se zde střídají kulturní i obchodní akce. Kolikrát nejde po náplavce ani projít, je tu hlava na hlavě.
Pražské náplavky vstupují do nové etapy. Rok 2025 potvrdil jejich význam a strategie pro rok 2026 přináší důraz na kulturu, komunitu a udržitelnost. Pražské náplavky na Rašínově, Hořejším a Dvořákově nábřeží mají za sebou úspěšný rok 2025, během něhož se zde uskutečnilo přibližně 150 kulturních, komunitních a společenských akcí.

Jarní večer vábil. Pražané vyrazili na náplavku, většinou bez ochrany úst

Správce území, městská společnost Trade Centre Praha a.s., zároveň představuje koncepci rozvoje pro rok 2026, která posiluje roli náplavek jako otevřeného veřejného prostoru určeného především obyvatelům města.

Vchod do kobky v Podskalí uzavřela obří skleněná čočka, váží 1,6 tuny

Nová sezona se rychle blíží

Pražské náplavky dlouhodobě představují unikátní prostor na pomezí města a řeky Vltavy – místo každodenního života, setkávání i kulturního vyjádření. Uplynulý rok potvrdil jejich stabilní pozici mezi nejnavštěvovanějšími veřejnými lokalitami v Praze, a to i navzdory chladnější letní sezoně.

  • Významnou roli sehrála Kobka 17 na Smíchovské náplavce. Proběhlo tu 29 výstav, projekcí, workshopů a vzdělávacích aktivit. Prostor rozšiřuje program směrem k dětem, studentům i rodinám.
  • Součástí aktivit bylo cílené zapojování základních a mateřských škol prostřednictvím filmových projekcí, výtvarných dílen a vzdělávacích programů.

„S prvními jarními paprsky se náplavky opět zaplňují návštěvníky a je zřejmé, že nová sezona se rychle blíží. Přestože zimní období tradičně znamená klidnější provoz, pro TCP rozhodně neznamená útlum aktivit. Náš tým se na nadcházející sezonu intenzivně připravuje již od podzimu, abychom byli plně připraveni nabídnout kvalitní program i služby,“ říká Marta Pražáková, místopředsedkyně představenstva TCP.

Koncepce 2026: méně komerce, více veřejného prostoru

Strategie pro rok 2026 staví na myšlence náplavek jako kulturního, komunitního a klimaticky odolného městského prostoru. Hlavním cílem je posílení kulturního obsahu, větší zapojení neziskových organizací a vytvoření vyváženého prostředí mezi veřejným zájmem a komerčními aktivitami.

Jednotlivá nábřeží získají jasnější programovou identitu

  • Dvořákovo nábřeží se zaměří na vzdělávání a spolupráci se školami a kulturními institucemi,
  • Rašínovo nábřeží bude fungovat jako městský salon s kvalitními trhy a kulturním programem,
  • Hořejší nábřeží posílí komunitní a environmentální aktivity s celoročním provozem.

Součástí změn bude také revize využití nebytových prostor (kobek), kde je cílem dosáhnout minimálně 70 procent zastoupení kulturních a komunitních projektů.

Důraz na udržitelnost a adaptaci na klima

Nová koncepce počítá s opatřeními zlepšujícími mikroklima a kvalitu pobytu – například instalací stínicích prvků, vodních prvků či podporou cirkulárního provozu akcí. Plán zahrnuje také omezení hluku, světelného smogu a environmentální zátěže.

Dlouhodobá vize

Pražské náplavky se mají postupně proměnit v prostor, který bude kulturně aktivní, sociálně inkluzivní a ekologicky odpovědný. Cílem je vytvořit moderní městské prostředí, které bude sloužit především obyvatelům Prahy a zároveň zachová silný vztah města k řece Vltavě.

Vedle kulturního programu v roce 2025 pokračoval rozvoj provozního zázemí náplavek. Probíhala pravidelná údržba infrastruktury, koordinace akcí i setkání s nájemci prostor, která se zaměřila na sdílení zkušeností, plánování sezony a další rozvoj značky Pražské náplavky.

Rok 2025

  • Program roku 2025 zahrnoval široké spektrum aktivit – od pravidelných farmářských trhů a komunitních akcí přes kulturní festivaly až po velké veřejné události.
  • Mezi nejvýznamnější patřily například Primátorky, Signal Festival, Lunchmeat Festival, Den dětí – Děti k světu či tematické festivaly zaměřené na gastronomii a lokální produkci.
  • Náplavky hostily také mezinárodní akce, projekty neziskových organizací a řadu výstav vzniklých ve spolupráci s kulturními institucemi.

  • Prostor se zároveň stal vyhledávanou lokalitou pro filmové a seriálové produkce včetně zahraničních natáčení.
  • Na podzim 2025 zároveň proběhla pracovní jednání věnovaná budoucímu směřování území, včetně regulace velkých akcí, správy plavidel, sjednocení pravidel využívání prostoru a vyvážení potřeb rezidentů a návštěvníků.

