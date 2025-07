Bydlí se ve vile, ne na fasádě, bylo jedno z kréd Adolfa Loose. Proto se nikdy nesnažil vyřádit na tom, co vidí lidé z ulice, ale soustředil se na interiér. A ten jak v případě známější Müllerovy vily, tak v případě vily Winternitzovy stojí za to.

Winternitzova vila

Jak se píše na stránkách www.loosovavila.cz, „vilu nechal postavit od Adolfa Loose a Karla Lhoty v roce 1932 pražský právník JUDr. Josef Winternitz pro sebe a svou rodinu: manželku Jenny, dceru Suzanu a syna Petra. Listina o zadání stavby podepsaná Loosem i Lhotou pochází z 5. září 1931 a „Povolení k užívání stavby“ bylo vydáno již 9. září 1932. Stavba Loosova posledního domu tak včetně všech příprav, povolení a plánů trvala pouhý rok.“

Winternitzova vila

Její majitelé, přestože patřili k vyšší společenské vrstvě a měli prostředky na emigraci před nacisty, dali přednost vlastenectví a nechtěli opustit vlast v době největšího nebezpečí. Bohužel, část rodiny skončila v Osvětimi. Josef Winternitz a jeho syn Petr tam zahynuli, jeho žena a dcera naštěstí přežily. Po válce si však dědičky už vilu neužily. Do rukou rodiny se krásná architektura vrátila až v 90. letech minulého století. Poté, co tu desítky let úřadovala mateřská škola.

Vybavení a většina věcí rodiny ale zmizela, dům je nyní zařízený z věcí, které rodina sehnala jinde, ale dobově odpovídají. Například některé obrazy tady ponechali po natáčení filmaři, údajně zapadly do stylu tohoto interiéru.

Winternitzova vila

Tentokrát vám nenabízím sáhodlouhé psaní o historii vily, ale vydejte se na prohlídku ve fotografiích. Stojí to za to. Winternitzova vila je jedna z těch, které jejich současní majitelé, kteří jsou navíc potomci původních vlastníků, vrátili co možná nejpůvodnější vzhled a navíc ji otevřeli veřejnosti. Do tohoto společenství patří například i Volmanova vila v Čelákovicích.

Ve Winternitzově vile se konají například prohlídky, lze tady uspořádat firemní akci. Lze tady, samozřejmě, za peníze, strávit večer a noc.