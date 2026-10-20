Lasse, Bosse, Olle, Britta, Anna a Lisa. Šestice kamarádů z knihy švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové se tentokrát představí na divadelních prknech v pražských Holešovicích. Divadlo Polárka z Brna přiveze na Jatka78 inscenaci Děti z Bullerbynu, která připomene známé příběhy plné dětských her, dobrodružství a fantazie.
Diváci se mohou těšit na sáňkování, bruslení na jezeře, spaní na seníku i krocení berana. Představení sleduje život dětí během jednotlivých ročních období a ukazuje, jak se i zdánlivě obyčejný den může proměnit v dobrodružství.
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„My děti z Bullerbynu se máme moc dobře. I v létě, i v zimě, i na jaře, i na podzim. A tak vás zveme na představení, na kterém vám bude moc dobře,“ lákají tvůrci na inscenaci, která dětem přiblíží svět fantazie a dospělým připomene jejich vlastní dětství.
Prostor dostanou i loutky
Za režií a scénografií stojí Jiří Jelínek, dramatizaci a dramaturgii připravila Tereza Lexová. Loutky vytvořila Bára Čechová, kostýmy Kateřina Doleželová a hudbu složil David Smečka.
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Představení se uskuteční v sobotu 24. října 2026 od 17 hodin na Velké scéně Jatek78 v Holešovické tržnici v Praze 7. Inscenace je určena dětem od pěti let a jejich rodičům. Trvá 60 minut bez přestávky. Vstupenky stojí od 290 do 390 korun.