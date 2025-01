Chceme z čistírny udělat místo, kam se lidé budou rádi vracet, říká šéf bubenečské památky

Je v těchto dnech čistírna otevřená veřejnosti?

Samozřejmě, prohlídky se konají každý víkend. V sobotu i v neděli máme každý den hned čtyři. Jsme ale otevření exkurzím i přes týden, kdy k nám chodí školy. Je běžné, že k nám dorazí nějaká firma třeba v rámci výjezdu do Prahy. Na Hradě už všichni byli, takže se vymyslí výlet k nám. Nedávno jsme u nás měli i sraz veteránů. V rámci spanilé jízdy po památkách se u nás stavilo asi třicet trabantů. Jejich posádky si nenechaly ujít prohlídku. Když to zjednoduším, stačí se nám ozvat, že máte organizovanou skupinu alespoň deseti lidí a my vám můžeme zařídit exkurzi. Většinou se ale tyto akce snažíme směřovat od středy do neděle, kdy je otevřena i kavárna.

Co u vás návštěvník uvidí? Zkuste místo představit po všech stránkách.

Objekt má v podstatě čtyři funkce, první zmíním funkci muzejní. Stará čistírna je národní kulturní památkou. Objekt z roku 1906 je jedinečným dokladem historie, architektury a čištění odpadních vod. Zároveň je na indikativním seznamu UNESCO. Světovým unikátem je i zachovaný stav parních strojů, které stále fungují. Kromě edukativního zážitku může budova nabídnout i zážitek estetický, historické sklepní prostory jsou vážně krásné. Však jsou často využívány i filmaři. Druhá funkce čistírny vychází z nároku na ekonomickou soběstačnost. To znamená nějaká komerční činnost, pod kterou spadají krátkodobé nájmy, ať už za účelem svateb, tiskových konferencí, nebo pro zmiňované filmaře. Třetí funkcí je ta kulturněkomunitní, se kterou máme velké plány.

Co to znamená?

Chceme z čistírny udělat místo, kam se lidé budou rádi vracet. Budeme tu pořádat nejrůznější kulturní akce, koncerty, filmová promítání, swapy (bazary, kde se neplatí penězi, ale věci se navzájem vyměňují – pozn. red.) a podobně. Oblíbenou zdejší akcí je i výstup na jeden z komínů, kdy zájemci vylezou zajištění na třicetimetrový komín a horolezci je spustí do podzemí čistírny. S touto aktivitou také samozřejmě dál počítáme.

Lezení na komín s jištěním je oblíbená atrakce.

Ještě nezazněla čtvrtá funkce objektu.

Čtvrtý bod není ani tak funkcí, jako spíš naprostou nezbytností. O objekt je totiž nutné se starat i po technické stránce. Roky byla čistírna podfinancovaná a budova nutně potřebuje rekonstrukci. Svou původní funkci přestala plnit v roce 1967 a od té doby se do baráku pořádně neinvestovalo. V osmdesátých letech sice proběhla obnova střechy, ale věcí, jež potřebují rekonstrukci a modernizaci, je opravdu spoustu. Celé technické oddělení TCP se momentálně tímto problémem zabývá.

Posledních patnáct let Praha pronajímala čistírnu společnosti Továrna. Na konci léta začala objekt spravovat TCP. Proč k této změně došlo?

Z nedávné právní analýzy vyšlo najevo, že kvůli novým legislativním parametrům veřejné podpory nebyl daný stav udržitelný. Výsledkem analýzy bylo zároveň i doporučení, jak postupovat dál. Finální vize je taková, že objekt přejde do vlastnictví Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), která spravuje vodohospodářský majetek hlavního města Prahy. Než dojde ke zmiňovanému majetkovému převodu mezi městem a stoprocentně vlastněnou akciovou společností, bude se Praha o objekt starat sama, respektive tím pověřila městskou společnost Trade Centre Praha. Na dobu, kdy areál přejde do vlastnictví Pražské vodohospodářské společnosti se ale všichni těšíme. PVS má totiž v rámci trojské kotliny velké plány na investice. Mimo jiné chce v blízkosti ústřední čistírny vybudovat samostatné energocentrum, které bude za pomoci velkokapacitních tepelných čerpadel získávat z odpadní vody tepelnou energii. Zbytkové teplo ze stok a splašků by mělo následně vytápět domácnosti až 200 tisíc obyvatel Prahy.

Netradiční show nabídla například loňská Mikulášská slavnost.

A jakou vizi má PVS pro starou čistírnu?

Všichni zainteresovaní si velmi dobře uvědomují, o jak hodnotnou památku jde. Pro PVS je zdejší objekt něco jako chrám, a tak k němu i přistupují. Po zajištění stavebních prací je v plánu zde vybudovat moderní edukativní centrum s ekologicko-environmentálním zaměřením. Zároveň by zde vzniklo muzeum stokárenství, což je slovo, které sice neexistuje, ale já ho hrozně rád používám. Přesně vystihuje onu podstatu. Kanály jsou samy o sobě fascinující záležitost. Vždyť každý malý kluk leze do nejrůznějších bunkrů, děr i tunelů. Pod Prahou je vzrušující svět, který by mělo plánované centrum edukativní a poutavou formou představit. Celé by se to mělo začít rýsovat zhruba za pět let.

Co se tu bude dít do té doby?

Doufáme, že do konce roku 2025 dojde ke zmiňovanému majetkovému převodu. Poté bude možné začít řešit dokumentaci, projekt a podobně. Zhruba v roce 2029 by se objekt na rok uzavřel a udělaly by se nutné opravy, které za provozu dělat nejdou.

Kdo se o chod čistírny momentálně stará po personální stránce? Zůstal tu někdo, kdo byl součástí týmu minulého nájemce? Přece jen starat se o takový objekt vyžaduje určité know-how.

Máte pravdu, součástí našeho týmu je například i kastelán Daniel, který v čistírně pracuje už třináct let a díky tomu zná tento barák od sklepa až po střechu.

Kastelán?

Reálně se v naší organizační struktuře ona funkce jmenuje technik, ale podle mě je v případně tak unikátního objektu takové označení nedostatečné, proto používám slovo kastelán. Hodí se to i proto, že má Daniel v kapse klíče od každých zdejších dveří. Původně tu začínal jako údržbář, ale v nové éře má daleko širší kompetence. Stará se o vše od technických věcí až po zajištění arboristů pro stromy na našem rozsáhlém pozemku.

Cyril Holub šéfuje čistírně už zhruba půl roku.

Zůstali tu z minulého týmu i další?

Jsem rád, že tu zůstala také produkční Andrea. Ta se stará o komerční aspekty čistírny, které nám pomáhají se zmiňovanou ekonomickou soběstačností. Ve své práci pokračují i dva průvodci, kteří zdejší prostory velmi dobře znají, a ty jsme doplnili ještě o čerstvou krev. Tento nový člověk má zkušenosti ze Zoo Praha, kde mimo jiné rozjížděl komentované prohlídky a staral se o návštěvnický servis. S tím souvisí i naše plány na jaro. Chceme totiž upgradovat prohlídky a více se orientovat na kulturně sociální kontext vzniku čistírny i celé stokárenské sítě pod Prahou. Což je hrozně zajímavé téma. Lidé si totiž ani neumí přestavit, jak město dříve fungovalo. Splašky se vylévaly na ulici, dešťová voda se nikam neodváděla. Při budování kanálů bylo potřeba rozkopat každou ulici. Naší vizí je lidem představit fascinující svět pod Prahou a ukázat, že kanály jsou strukturální součást města.

Na konci srpna do areálu přišel i projekt Petrohradská kolektiv. Jaká je jeho role?

Chceme mimo jiné, aby měli návštěvníci možnost občerstvení v již vybudované kavárně, ale zároveň jsme v žádném případě nechtěli sami provozovat pohostinskou činnost. V otevřeném výběrovém řízení jsme proto vybrali nájemce kavárny a sezonního baru ve stodole. Nešlo nám jen o to, ať je gastroprovoz svěřen někomu, kdo umí udělat kafe a načepovat pivo, chtěli jsme zároveň, ať provozovatel kavárny vrátí areálu život a ať sem pozve i sousedy a vybuduje komunitu. Při výběrovém řízení proto nehrála roli výše nájemného, ale spíš koncept a vize. Nejde totiž jen o kavárnu samotnou, ale také o půlhektarový prostor za budovou, který chceme oživit a přivést sem další kulturu.