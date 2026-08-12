Jedna z nejvýraznějších scén nejnovějšího traileru vznikala v pražském Karlíně. Po ulicích se prohánějí zombíci, ze střech padají nemrtví, všechno kolem vybuchuje a hlavní hrdina se snaží z celé téhle apokalypsy dostat živý.
Kdo hlavní město dobře zná, může si všimnout okolí Negrelliho viaduktu nedaleko Florence. V běžném životě jde o jednu z dobře známých částí Karlína. Ve filmu ale dostala úplně jinou podobu. Sníh, trosky, krev a hordy zombíků udělaly z Prahy pořádně nehostinné místo.
Na filmu spolupracovala také česká produkční společnost Stillking Films. Natáčení v Praze probíhalo loni na podzim a česká metropole se stala jednou z hlavních lokací celého filmu. A podle novějšího traileru nejde jen o krátké pražské cameo. Další záběry potvrzují, že se ve filmu objeví více míst, která byla při natáčení využita jako kulisy fiktivního města Raccoon City.
Milla Jovovich nebude
Nový Resident Evil nenavazuje na předchozí filmovou sérii. Ta v letech 2002 až 2016 stavěla především na postavě Alice v podání herečky Milly Jovovich a postupně se z ní stal akční sci-fi výplach. Tentokrát má být všechno jinak. Režie se ujal Zach Cregger, který má za sebou horory Barbar a Hodina zmizení. Do hlavní role obsadil Austina Abramse. Jeho postava Bryan nemá být žádný nezastavitelný akční hrdina, ale obyčejný člověk, který se ocitne uprostřed katastrofy a musí se pokusit přežít.
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Právě v tom má být nový film blíž atmosféře videoher. Cregger svůj Resident Evil popisuje jako poctu herní předloze a chce se vrátit k pocitu strachu, bezmoci a přežívání, který je pro sérii typický.
Co na to kritici?
Nový Resident Evil dorazí do českých kin 17. září. Na plnohodnotnou recenzi si tedy ještě budeme muset pár týdnů počkat. K dispozici jsou momentálně pouze zákulisní ohlasy na testovací projekce, kterým neradno věřit, a také hodnocení samotných upoutávek. Tu vůbec nejvýmluvnější přinesl web moviezone.cz:
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„Fandové herní série sice bručí, že to s Resident Evil nemá nic společného, ale když jsme naposledy dostali film, který s ní něco společného měl, nedopadlo to dobře… takže ať si s ní Zach Cregger dělá, co chce. Zatím se mi to líbí. A dost oceňuji, že toho pořád moc neukázal,“ píše na zmiňovaném webu redaktor Matěj Svoboda, kterému se přezdívá Mr. Hlad.
Pod značku Resident Evil spadá řada her i filmů
„Novou upoutávku režisér staví hlavně na sestřihu hodně nepříjemných záběrů z jedné jediné sekvence a ono fakt stačí, když s pomocí rychlého střihu, talentovaného Austina Abramse a atraktivní lokace namíchá atmosférický nářez. Přitom tu má jen jeden nepříjemně působící barák, mrtvolu, která možná až tak moc mrtvá není, a trable s brokovnicí. I tak to působí dost děsivě. Jak v momentech, kdy hlavní hrdina chodí po prázdném domě a spolu s diváky čeká, kdy na něj něco vyskočí, tak i ve chvílích, kdy adrenalin teče z obrazovky. Tahle kampaň mě zatím hodně baví, protože chci fakt hodně vědět, co dalšího má na skladě, když mě dovede strhnout i s tím, jak opatrně zatím svůj Resident Evil divákům servíruje,“ dodává Svoboda.
Co je Resident Evil