Nové nízkopodlažní tramvaje, vyrobené společností Škoda Group, představují první část z dvacetikusové série objednané DPP. Dopravní podnik plánuje nasadit všech 20 vozů do provozu ještě letos. Poslední z nich by měl dorazit do Prahy na začátku prosince.
„Výroba i dodávky probíhají podle plánu a po schválení typu Drážním úřadem jsme mohli převzít prvních sedm tramvají do majetku,“ uvedl DPP v tiskové zprávě. Nové vozy tak získaly průkaz způsobilosti a mohou vyrazit do ulic s cestujícími.
Také další linky
Zbytek série se bude do provozu zařazovat postupně až do konce roku. Nové tramvaje se následně objeví i na dalších linkách, které obsluhuje vozovna Hloubětín.
Projekt nákupu tramvají je spolufinancován Evropskou unií z Národního plánu obnovy, a to částkou 1,19 miliardy korun bez DPH.
Tramvaje Škoda 52T nabídnou moderní interiér, klimatizaci i lepší přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu. DPP doporučuje zájemcům, kteří si chtějí novinku vyzkoušet, vyrazit právě na linku 12, kde budou nové vozy tvořit zhruba třetinu vypravených tramvají.