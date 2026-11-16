Z náměstí Jiřího z Poděbrad je hřbitov. Připomíná, co všechno řidiči považují za normální

Petr Holeček
Petr Holeček
  11:59
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Neobvyklé pomníčky jsou součástí preventivní kampaně České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. | foto: metro.cz

Náhrobky na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad nenesou jména zemřelých. Upozorňují na návyky řidičů, které mohou končit tragédií. Kampaň České asociace pojišťoven připomíná rizika spěchu, únavy i pohledu do telefonu. Navazuje na dokument Víta Klusáka Jediná vteřina, který ukazuje skutečné následky dopravních nehod.

Na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad se objevily náhrobky. Místo jmen zemřelých na nich ale najdou kolemjdoucí upozornění na stereotypy a zlozvyky, které řidiči často považují za běžnou součást provozu. Krátký pohled do telefonu, jízda příliš blízko za autem před sebou, spěch nebo únava za volantem. Právě zdánlivě nevinné návyky mohou mít tragické následky.

Neobvyklé pomníčky jsou součástí preventivní kampaně České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Jejím cílem je upozornit na to, že nebezpečné chování za volantem se často schovává za větu „vždyť to dělají všichni“.

Proč jich je 346? Tolik lidí v roce 2025 zemřelo v Česku při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel, pokud odečteme 29 obětí nehod spojených s agresivitou za volantem. Každý pomníček tak představuje jeden zmařený lidský život. Instalace na náměstí potrvá do 22. listopadu.

Neobvyklé pomníčky jsou součástí preventivní kampaně České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí.

Jediná vteřina

Instalace navazuje na dokumentární film Jediná vteřina režiséra Víta Klusáka, který měl v neděli premiéru na platformě Oneplay. Uveden byl v souvislosti se Světovým dnem obětí dopravních nehod, který letos připadl na 15. listopadu.

„Pomníčky na náměstí Jiřího z Poděbrad jsou součástí této kampaně,“ říká Tomáš Pavlík, mluvčí České asociace pojišťoven.

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Film přibližuje čtyři skutečné příběhy lidí – Jiřího, Julie a Nely, Rada a Tomáše. Jejich životy změnila dopravní nehoda během jediné vteřiny. Každý příběh přitom začíná situací, která může v běžném provozu působit zcela obyčejně. Stačí krátce zkontrolovat telefon, nedodržet bezpečný odstup, spěchat nebo usednout za volant unavený.

Dokument se nezaměřuje jen na samotné nehody a jejich následky. Ukazuje také, jak zásadně zasáhnou do života obětí, jejich rodin i samotných řidičů, kteří nehodu zavinili.

Čísla, která nejsou jen statistikou

Že nejde o přehnané varování, ukazují také aktuální policejní statistiky. Od ledna do konce října 2026 zemřelo při dopravních nehodách na českých silnicích 360 lidí. Dalších 1460 utrpělo těžká zranění a více než 22 tisíc lidí bylo zraněno lehce.

Neobvyklé pomníčky jsou součástí preventivní kampaně České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o čtyři oběti více. Policie za prvních deset měsíců letošního roku evidovala také přes 74 tisíc dopravních nehod.

Přestože je letošní počet zemřelých za leden až říjen druhý nejnižší od roku 1980, za každým číslem je konkrétní lidský příběh. V roce 2025 zahynulo na českých silnicích celkem 421 lidí.

Zprávu za volantem by si přečetl téměř každý druhý řidič. Kampaň varuje před „normálním“ řízením

Co je normální?

Náhrobky na Jiřího z Poděbrad tak připomínají jednoduchou, ale nepříjemnou skutečnost: to, že nějaké chování za volantem považujeme za normální, ještě neznamená, že je bezpečné. A někdy stačí jediná vteřina, aby bylo pozdě.

Podle policejní bilance zemřelo za leden až říjen 2026 346 lidí, meziročně o šest více. Pro srovnání, v celém roce 2025 zemřelo na silnicích 421 lidí.

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