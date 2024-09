Z oken letí konšelé a na Václavském náměstí stojí tanky. Zažijte historii na vlastní kůži

Netradiční zážitek vyzkoušíte i na dalších místech VR Play Park na Václavském náměstí nabízí přes hodinu zábavy pro různé věkové kategorie a fanoušky různých žánrů.

V ulici Na Příkopě si můžete zase vyzkoušet virtuální realitu DIVR Labs . Jedna z her vás přenese do rudolfínské Prahy. Hráči tu musí překonat sérii hádanek, za kterou proslulý rabín Löw ukryl svou pracovnu.

Herní zážitek s virtuální realitou nabízí i Zero Latency VR Praha v Domě Černá labuť. Tento zábavní park je hlavně pro fanoušky her, kde se hodně střílí. Zdejší aréna má více než 150 metrů čtverečních.