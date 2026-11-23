Některé příběhy člověk nedokáže jen tak odložit. A některé osobnosti by neměly zmizet z naší paměti. Právě na jejich odkaz se zaměří Noc s Arnoštem Lustigem, která se ve středu 25. listopadu uskuteční na Vyšší odborné škole publicistiky v pražské Spálené ulici.
Večer bude patřit jednomu z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století. Arnošt Lustig, který se narodil 21. prosince 1926, dokázal ve svých knihách mimořádně silně zachytit lidské osudy poznamenané holokaustem, válkou a ztrátou svobody. Sám prošel koncentračními tábory Terezín a Osvětim, podařilo se mu uprchnout z transportu smrti a později se stal jedním z nejvýraznějších českých literárních svědků těchto událostí.
Program na Publicistice ale nebude jen pietní vzpomínkou. Organizátoři připravili multižánrové setkání, které propojí literaturu, film, osobní vzpomínky i odborné debaty. „Arnošt Lustig nebyl jen autor knih, ale také pedagog, novinář a humanista. To vše se na Publicistice prolíná,“ vysvětluje Pavel Urban, odborný lektor školy a spoluorganizátor akce.
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Filmy, vzácní hosté i osobní vzpomínky
Program odstartuje v 18 hodin slavnostním zahájením. O deset minut později přijde na řadu debata se spisovatelkou a publicistkou Ladislavou Chateau, literárním historikem Michalem Bauerem a novinářem Františkem Cingerem. Následovat bude projekce filmu Tvoje slza, můj déšť.
Ve 19.30 se návštěvníci mohou těšit na autogramiádu Evy Lustigové a dalších hostů. Dcera slavného spisovatele se následně ve 20.15 zapojí také do samostatné besedy věnované otcovu životu a odkazu.
Večer pokračuje projekcí dokumentu Libeň je Lustig, Lustig je Libeň, který připomíná místa i lidi spojené se spisovatelovým životem. O snímku a jeho vzniku bude následně hovořit režisér Oliver Malina Morgenstern. Závěr programu bude od 22 hodin patřit čtení z Lustigových knih.
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Svoboda, odvaha a lidskost nejsou jen slova
Po celý večer bude možné prohlédnout si výstavu knih a publikací věnovaných Arnoštu Lustigovi. Zájemci si budou moci některé tituly také zakoupit.
Pořadatelé chtějí připomenout nejen literární kvality autora, ale především témata, která prostupují celým jeho dílem: odvahu, svobodu, lidskost, humor, naději a odpovědnost za druhé. Právě v době, kdy se znovu diskutuje o svobodě a jejích hranicích, dostávají Lustigovy příběhy další rozměr.
Noc s Arnoštem Lustigem se koná 25. listopadu od 18 do 23 hodin na Vyšší odborné škole publicistiky, Spálená 14, Praha 1. Vstup na akci je zdarma.