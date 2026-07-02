Pokud se chystáte na 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, nemusíte řešit přestupy ani parkování. Z pražského terminálu Zličín vás přímo do Karlových Varů doveze autobusová linka PID 305.
Spojení funguje od 3. do 11. července, tedy po celou dobu konání festivalu. Cesta trvá přibližně 2 hodiny a 29 minut.
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Praktické informace
Autobus po cestě zastavuje například v Novém Strašecí, Krupé, Hořovičkách, Petrohradu, Lubenci, Bochově nebo Andělské Hoře.
Ve všední dny jezdí linka v intervalu 60 až 120 minut, o víkendech pak každé dvě až čtyři hodiny.
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Kolik to stojí
Výhodou je i cena. Základní jednosměrná jízdenka zakoupená v aplikaci PID Lítačka vyjde na 168 korun, cestující s platným kuponem pro Prahu zaplatí 156 korun. Při zpáteční cestě lze využít výhodnější celodenní jízdenku – bez pražského kuponu stojí 144 korun, s kuponem pro Prahu 84 korun.
Jízdenky jsou k dispozici v aplikaci PID Lítačka, takže je není nutné kupovat předem na pokladně.
Mimochodem, ve srovnání s běžnými komerčními autobusovými spoji vychází cesta s PID výhodněji. Například spoje RegioJetu na stejné trase začínají podle idos.cz na 239 korunách, zatímco u FlixBusu mohou ceny podle termínu a obsazenosti dosahovat i několika set korun.