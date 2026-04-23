Z Prahy do srdce Českého krasu bez auta. Nový turistický autobus pojede i na hůře dostupná místa

Pavla Žáková
Pavla Žáková
  5:59
Českým krasem autobusem? Nová turistická linka má ulevit obcím na Berounsku od aut. Návštěvníky zaveze i tam, kam se dosud mohli dostat jen obtížně. Začíná v Karlštejně, je okružní a bude navazovat na vlaky S7 od Prahy.
Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou | foto: Martin Janoška

V hornickém skanzenu Solvayovy lomy u Berouna si prohlédnete štolu, muzeum a...
Solvayovy lomy, skanzen věnovaný historii těžby vápence v Českém krasu, najdete...
U pádu muže do lomu Amerika pár kilometrů od Karlštejna zasahují od úterního...
Karlštejnská vyhlídka, najdete ji na úbočí kopce Mramor nad Litní.
12 fotografií

Nová autobusová linka 878 má začít jezdit 1. července 2026. Pojede o víkendech a státních svátcích, a to po celé prázdniny, v září a v říjnu. Kam se díky ní můžete podívat?

Trasa linky 878

Autobusy vyjíždějí z Karlštejna od nádraží, kde navazují na vlaky linky S7 z pražského Smíchovského nádraží. Jedou po okruhu tvořeném následujícími zastávkami:

Karlštejn, žel. st. – Srbsko – Beroun, Hostim – Svatý Jan pod Skalou – Loděnice – Bubovice – Mořina, odbočka lom – Mořinka – Hlásná Třebaň, lávka – Karlštejn, žel. st. Část spojů jede na mapě ve směru hodinových ručiček, část opačně.

Turistická linka 878 Českým krasem pojede poprvé v létě 2026. Pokud se osvědčí, bude jezdit přes sezónu i v dalších letech.

V dopoledních hodinách jedou autobusy 878 každou půlhodinu tak, aby na ně bylo možné přestoupit z každého vlaku S7 od Prahy. Odpoledne je pak interval delší, 30 až 60 minut. „Platí zde běžný tarif PID a lidé mohou kombinovat vlak a autobus bez složitého plánování,“ řekl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar.

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Kdy jezdí autobusy 878?

Autobusy vyjíždějí z Karlštejna v 8:30 a jezdí zhruba do 18:00 hodin, a to o víkendech a svátcích.

Jízdní řád linky 878, která pojede o víkendech a svátcích po Českém krasu.

Dosud je provoz linky naplánovaný od 1. července do konce října 2026. Podle mluvčího Pražské integrované dopravy Filipa Drápala bude v případě zájmu cestujících sezonní turistický autobus v provozu i v dalších letech, a to už od března.

Do geoparku Barrandien by měla patřit také Chrustenická šachta na Berounsku.

Výlety po Českém krasu na lince 878

Od turistického autobusu si obce v Českém krasu slibují jak zvýšení návštěvnosti, tak omezení aut. Například vyhlídka na lom Velká Amerika u Mořiny je tak oblíbeným cílem, že parkoviště v hezkých dnech nestačí. Podobně je tomu ve Svatém Janu pod Skalou, kde lidé parkují i mimo parkovací plochy.

Díky autobusům, které jezdí v pravidelných intervalech, si zájemci budou moci udělat „kolečko“ po atraktivních místech a na každém strávit tolik času, kolik chtějí. Kromě Srbska a Karlštejna, které jsou už nyní dobře dostupné vlakem, se lidé budou moci podívat na:

  • klášter Svatý Jan pod Skalou s vyhlídkou,
  • hornické muzeum Chrustenická šachta (ze zastávky Loděnice),
  • hornický skanzen Solvayovy lomy (ze zastávky Bubovice, Višňovka),
  • lom Velká Amerika (ze zastávky Mořina, odbočka lom),
  • úsek Svatojakubské cesty (ze zastávky Mořinka).

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Skoro čtvrtina Čechů má nízkou energetickou gramotnost. Víme, kde nejvíce tápou!

23. dubna 2026  9:13

Do Brodu míří tisíce zahrádkářů. Výstava nabídne vše, od sazenic po kurníky

Výstava Zahrada v Havlíčkově Brodě

Když v roce 1994 nově vzniklá společnost Geonova pořádala v Havlíčkově Brodě první výstavu Zahrada, málokdo tušil, jaký fenomén se z ní stane. Letos se koná její již 31. ročník. Pro zahrádkáře a...

23. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Spor o zónu ve Dvoře Králové. Smlouvu jsme neporušili, říká majitelka Karsitu

Výrobce autodílů Karsit má závody v Jaroměři na Náchodsku, v Hradci Králové a...

Předvolební alibismus a snaha odvést pozornost od skutečného problému. Tak majitelka skupiny Karsit Group SE Kamila Kaiserová hodnotí počínání Dvora Králové nad Labem, který chce vypovědět smlouvu o...

23. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Po stopách svůdníka Casanovy. Mobilní geohra umožní moderní procházku Duchcovem

Zámek v Duchcově. (srpen 2025)

Výlety do Duchcova na Teplicku od letoška zatraktivní nová mobilní geohra nazvaná „Já Giacomo Casanova“. Návštěvníky města nejenže hravě provede muzejními expozicemi a pamětihodnostmi města, ale díky...

23. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svatojiřský jarmark v Hlinsku

ilustrační snímek

V sobotu 25. dubna se na obou březích řeky Chrudimky v Hlinsku uskuteční první letošní jarmark. Od 9:00 do 17:00 zaplní malebný prostor památkové rezervace Betlém a nábřeží před Orlovnou prodejní...

23. dubna 2026  8:40

Třísknout dveřmi a odejít se zlostí není můj styl, říká moderátorka Adela Vinczeová

Adela Vinczeová

Slovenská moderátorská hvězda po turbulentním období vstoupila na českou scénu s vlastní talk show. V rozhovoru popisuje, jak probíhají natáčecí dny, proč si drží odstup od detailních rešerší a jak...

23. dubna 2026  8:39

ORLEN s šéfkuchařem Romanem Stašou uvádí edici gurmánských produktů Stop Cafe

23. dubna 2026  8:37

Pozorovatelna u Mikulovic se otevře veřejnosti

ilustrační snímek

Jediná kompletně vybavená a zpřístupněná pozorovatelna civilní obrany v České republice u Mikulovic otevírá o víkendu 25. a 26. dubna svou letošní turistickou sezónu.

23. dubna 2026  8:36

Mimořádné prohlídky renesanční věže

ilustrační snímek

O víkendu 25. a 26. dubna nabídne státní zámek v Litomyšli návštěvníkům zcela ojedinělý zážitek. Od 10:00 do 15:00 se zájemcům mimořádně otevřou brány nově obnovené zámecké kuchyně v přízemí, která...

23. dubna 2026  8:33

Chemie v domácnosti je všudypřítomná, upozorňuje dTest

23. dubna 2026  8:30

Povodí Labe odhalí tajemství vodních děl

ilustrační snímek

U příležitosti Světového dne vody připravilo Povodí Labe atraktivní sérii exkurzí, která návštěvníkům bez nutnosti rezervace otevírá brány nejrůznějších vodních děl na mnoha místech republiky.

23. dubna 2026  8:28

Google Cloud na konferenci Next ‘26 představil éru firem poháněných AI agenty

23. dubna 2026  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.