Nová autobusová linka 878 má začít jezdit 1. července 2026. Pojede o víkendech a státních svátcích, a to po celé prázdniny, v září a v říjnu. Kam se díky ní můžete podívat?
Trasa linky 878
Autobusy vyjíždějí z Karlštejna od nádraží, kde navazují na vlaky linky S7 z pražského Smíchovského nádraží. Jedou po okruhu tvořeném následujícími zastávkami:
Karlštejn, žel. st. – Srbsko – Beroun, Hostim – Svatý Jan pod Skalou – Loděnice – Bubovice – Mořina, odbočka lom – Mořinka – Hlásná Třebaň, lávka – Karlštejn, žel. st. Část spojů jede na mapě ve směru hodinových ručiček, část opačně.
V dopoledních hodinách jedou autobusy 878 každou půlhodinu tak, aby na ně bylo možné přestoupit z každého vlaku S7 od Prahy. Odpoledne je pak interval delší, 30 až 60 minut. „Platí zde běžný tarif PID a lidé mohou kombinovat vlak a autobus bez složitého plánování,“ řekl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar.
Kdy jezdí autobusy 878?
Autobusy vyjíždějí z Karlštejna v 8:30 a jezdí zhruba do 18:00 hodin, a to o víkendech a svátcích.
Dosud je provoz linky naplánovaný od 1. července do konce října 2026. Podle mluvčího Pražské integrované dopravy Filipa Drápala bude v případě zájmu cestujících sezonní turistický autobus v provozu i v dalších letech, a to už od března.
Výlety po Českém krasu na lince 878
Od turistického autobusu si obce v Českém krasu slibují jak zvýšení návštěvnosti, tak omezení aut. Například vyhlídka na lom Velká Amerika u Mořiny je tak oblíbeným cílem, že parkoviště v hezkých dnech nestačí. Podobně je tomu ve Svatém Janu pod Skalou, kde lidé parkují i mimo parkovací plochy.
Díky autobusům, které jezdí v pravidelných intervalech, si zájemci budou moci udělat „kolečko“ po atraktivních místech a na každém strávit tolik času, kolik chtějí. Kromě Srbska a Karlštejna, které jsou už nyní dobře dostupné vlakem, se lidé budou moci podívat na:
- klášter Svatý Jan pod Skalou s vyhlídkou,
- hornické muzeum Chrustenická šachta (ze zastávky Loděnice),
- hornický skanzen Solvayovy lomy (ze zastávky Bubovice, Višňovka),
- lom Velká Amerika (ze zastávky Mořina, odbočka lom),
- úsek Svatojakubské cesty (ze zastávky Mořinka).