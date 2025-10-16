Dílo Retroreflexe od umělce Epos 257 zdobilo fasádu jednoho domu v pražské čtvrti Smíchov od roku 2017. Mozaika vznikla jako součást výstavy v Národní galerii. Odkazuje k abstraktnímu umění 60. let. Celkové pojetí a umístění díla se zabývá současnou vizualitou veřejného prostoru, a je tak reflexí s pohledem do minulosti.
Zajímavostí je také to, že mozaiku tvořily reflexní šipky dopravního značení, které původně stály v pražských ulicích. Někdejší sprejer Epos 257 značky typu Z3 označující prudkou zatáčku mapoval a následně nechal udělat kopie a originální značení za ně zaměnil.
Kdo je Epos 257?
