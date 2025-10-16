Ze Smíchova demontují mozaiku Retroreflexe. Umělec ji vytvořil z dopravních značek

Marek Hýř
Marek Hýř
  10:24
Kolem autobusového terminálu Na Knížecí se toho v posledních letech děje dost. V místech, kde dříve stála tržnice, vznikl gastro kout Manifesto a o kus dál vyrůstá celá nová čtvrť Smíchov City. Rušno je zde i dnes. Z domu na křižovatce ulic Ostrovského a Stroupežnického mizí umělecká mozaika.
Fotogalerie4

Dělníci demontují mozaiku Retroreflexe (16. října 2025) | foto: Metro.cz

Dílo Retroreflexe od umělce Epos 257 zdobilo fasádu jednoho domu v pražské čtvrti Smíchov od roku 2017. Mozaika vznikla jako součást výstavy v Národní galerii. Odkazuje k abstraktnímu umění 60. let. Celkové pojetí a umístění díla se zabývá současnou vizualitou veřejného prostoru, a je tak reflexí s pohledem do minulosti.

Zajímavostí je také to, že mozaiku tvořily reflexní šipky dopravního značení, které původně stály v pražských ulicích. Někdejší sprejer Epos 257 značky typu Z3 označující prudkou zatáčku mapoval a následně nechal udělat kopie a originální značení za ně zaměnil.

Dílo složené z dopravních značek Z3 bylo realizováno v roce 2017.

Kdo je Epos 257?

  • Streetartový umělec je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, pracuje s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Ve svých dílech zkoumá veřejný prostor, jeho obecné využití a reaguje na polemizovanou hranici toho, co je a není veřejné. Vytváří dialog s městem jako médiem.

Umělec Epos 257 ve své instalaci na výstavě Vanitas v Centru současného umění DOX (2. 9. 2021)

  • Dříve se věnoval graffiti; svoje práce skládá do komplexně promyšlených kontextů, kterými mnohdy naráží na sociální a společenská témata.

Zdroj: ngprague.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

„Osoba blízká“ řidiči při jízdě na červenou nepomůže, hlídky budou v centru dál

Vynalézaví motoristé, kteří dnes neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna a vymlouvají se, že o nutnosti povolenky nevědí, nejspíš budou mít snahu se vyhýbat postihům. A to především trestným...

16. října 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Mamocentrum EUC v České Lípě se z nemocnice přesune do bývalé úřadovny v centru

Mamocentrum zdravotnické skupiny EUC v České Lípě se z pronajatých prostor v českolipské krajské nemocnici přesune do bývalé úřadovny v centru města. Nemocnice...

16. října 2025  9:57,  aktualizováno  9:57

Bohumín upravil dva přechody v centru města, budou bezpečnější pro chodce

Bohumín na Karvinsku dokončil úpravu dvou přechodů pro chodce v Bezručově ulici. Bezpečnější přechody jsou u tamní základní školy a poblíž bývalého kulturního...

16. října 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Na Blanensku ráno shořel velkokapacitní seník, škody budou v milionech

V místní části Třebětín v Letovicích na Blanensku dnes ráno shořel velkokapacitní seník, škody budou v milionech. Příčina vzniku požáru je v šetření, nikdo se...

16. října 2025  9:46,  aktualizováno  9:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tento dům se nyní po částečné opravě konečně i s domovním znamením zvonu začíná kolemjdoucí ukazovat ve své původní kráse, kdy zbývá jen zvýraznění zvonu na nároží.

vydáno 16. října 2025  11:22

Muž vlezl za bar a ukradl cennou hasičskou helmu, obsluha tomu nedokázala zabránit

Po muži, který v ostravské restauraci před několika týdny ukradl vystavenou historickou hasičskou helmu, pátrají policisté. Zloději v krádeži nedokázalo zabránit ani několik lidí, kteří se mu snažili...

16. října 2025  11:22

V úseku Dejvická - Nemocnice Motol nejezdí čerstvě metro A, zásah složek IZS, v úseku Dejvická - Nádraží Veleslavín jezdí linky 20, 26, v úseku Nádraží Veleslavín - Nemocnice Motol jezdí xA, v úseku...

vydáno 16. října 2025  11:21

Policie obvinila dvojici z šíření drog na Jihlavsku, hrozí jí až pětileté vězení

Kriminalisté obvinili muže a ženu z distribuce pervitinu na Jihlavsku. Při domovní prohlídce u nich policie zajistila drogy a předměty k jejich výrobě. V...

16. října 2025  9:43,  aktualizováno  9:43

Mladoboleslavské divadlo uvede premiéru komedie Holky z kalendáře

První premiérou sezony Městského divadla Mladá Boleslav bude komedie Holky z kalendáře. Hra britského scenáristy a dramatika Tima Firtha bude v Česku uvedená...

16. října 2025  9:38,  aktualizováno  9:38

Na Šutce se potopí desítky týmů. Praha hostí mezinárodní turnaj v podvodním hokeji

Pražský areál Šutka se o víkendu promění v dějiště netradiční sportovní události. V sobotu 18. října se zde uskuteční 6. ročník mezinárodního turnaje Pragadise cup v podvodním hokeji, který letos...

16. října 2025  11:12

Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

U Krajského soudu v Plzni ve čtvrtek pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z brutální vraždy milenky a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Státní zástupce pro něj navrhuje nejméně...

16. října 2025  11:12

Opět stojí skoro celá trasa metra A. Do tunelu vběhlo štěně vlčáka

Provoz linky metra v úseku Náměstí Míru - Dejvická - Nemocnice Motol je pozastaven. Mluvčí policie Jan Daněk na dotaz redakce iDNES.cz uvedl, že se v tunelu nachází pes. Nyní se čeká na odchyt...

16. října 2025  9:42,  aktualizováno  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.