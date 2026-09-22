Morávkův park. Znáte ho? Tady u Prašného mostu 21. března 1942 padl po přestřelce s gestapem hrdina českého protinacistického odboje Václav Morávek, člen proslulé skupiny přezdívané Tři králové. Místo ovšem není nijak atraktivní. Nachází se u dopravně zatížených ulic Svatovítská, Milady Horákové a u vjezdů do tunelu Blanka.
Projekt Lab Dejvice
Praha má plán, jak celou oblast na dohled od Pražského hradu a se zajímavými výhledy na severní část města oživit. Jedním z projektů je Lab Dejvice, který se bude nacházet v podchodu pod ulicí Milady Horákové, hned za památníkem připomínajícím československého hrdinu Morávka. Málokdo totiž ví, že na pravé straně podchodu pod ulicí plnou aut se nachází velká prostora, která už několik let zeje prázdnotou. „V podmínkách stavby tunelu Blanka bylo to, že tady má být prostor pro občanskou vybavenost. Bohužel toto místo třeba pro nějaký obchod nedává moc smysl,“ říká pro deník Metro Patrik Seidl, ředitel Maker Institute (MI), neziskové organizace založené ČVUT a VŠCHT Praha.
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Tajemné prostory
Ve spolupráci s Prahou 6 a Domem pro děti a mládež chystají projekt s názvem Lab Dejvice, který obsadí necelých 300 metrů prázdných prostor, jejichž vstup je na boční straně průchodu. Lab Dejvice, který jsou součástí celkové proměny této oblasti, nabídne veřejnou technickou dílnu pro studenty i širokou veřejnost. „Projekt reaguje na dlouhodobě klesající zájem mladých lidí o technické obory a zároveň na postupný odchod zkušené generace techniků a řemeslníků do důchodu,“ říká Seidl.
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Neatraktivní část Prahy
Lab nabídne vybavení pro opravování, výrobu, 3D tisk, elektroniku, prototypování a realizaci vlastních projektů. Postupně zde budou vznikat vzdělávací, komunitní a inovační programy. V prostorách pod ulicí Milady Horákové bude otevřeno také Repair Café, kam mohou lidé přinést elektroniku, hračky, textil a další věci a společně se zkušenějšími opraváři se pokusit dát jim druhý život. A druhý život v této nepříliš atraktivní oblasti začne už zítra od 15 do 20 hodin.