Lifestylový novinář Renato Salerno tráví pracovní dny jen pár metrů od redakce Metra. Tentokrát ale vymění novinářský zápisník za mikrofon. Ve středu večer od 20:00 ho čeká velké finále hudební soutěže Hard Rock Rising v pražském Hard Rock Cafe. A o tom, kdo vyhraje, mohou rozhodnout jen hlasy lidí přímo v sále.
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Čtyři písně a jeden velký sen
„V Hard Rock Café ve 20.00 startuje finále Hard Rock Rising, kde jsem jedním ze tří finalistů a zazpívám čtyři songy včetně Getting Closer od Kylie Minogue. Jen přítomní diváci pro mě mohou hlasovat přes QR kód a pomoci mi vyhrát a zároveň splnit sen,“ těší se Salerno.
Pravidla soutěže tak dávají publiku do rukou poměrně důležitou roli. Kdo chce Salernovi pomoci splnit jeho hudební sen, musí dorazit osobně. Hard Rock Cafe výslovně uvádí, že hlas se započítá pouze při hlasování přímo z podniku.
Hard Rock Rising – velké finále