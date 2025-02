„Ačkoli by si člověk řekl, že určitě máme i doma pokojovek spoustu, opak je pravdou. V našem bytě jich je asi jen dvacet. Jde ale o kousky, které jsme si s láskou vypiplali. Víc jich domů ani nechceme. Jsme celý den v práci, takže by nebyl čas se o další rostliny starat,“ začíná rozhovor vášnivá pěstitelka.

Trochu to zní, že je pro vás pokojovka víc mazlíček než rostlina.

Přesně tak. Když se rostlině dostatečně nevěnujete, uhyne vám. Pokojovky musíte včas přesadit, hnojit je, odstřihávat žluté listy a podobně. Během zimy je například nutné dát rostliny blíž k oknu, ať mají více slunečního světla.

K péči o rostliny se určitě dostaneme. Nejprve mi ale řekněte, kdy se z koníčku stala práce na plný úvazek?

Z pokojovek se stalo podnikání ve chvíli, kdy jsme opustili své původní profese a naplno jsme se začali věnovat už jen rostlinám.

Kde jste pracovali předtím?

Já jsem dělala v developerské firmě a manžel byl obchodník. Tudíž nemáme ani jeden náš současný obor vystudovaný, oba ale pokojovky milujeme. Před lety jsme spolu byli v Asii, kde nás nadchly. Mají tam například obří monstery. Ty dvoumetrové listy nás uchvátily. Za covidu pak bylo více času a my začali naše pěstitelské úspěchy sdílet na Instagramu. V tu dobu projevili o naše pokojovky zájem i fanoušci a začali se ptát, zda si je mohou od nás koupit. Ve chvíli, kdy nám začaly chodit objednávky pravidelně a my se v našich stávajících pracích víc těšili domů, až se budeme věnovat tomu, co máme rádi, jsme si řekli, že tomuto byznysu dáme šanci. Nejprve dal výpověď manžel, já si ještě práci pár měsíců nechala, ať nejdeme do rizika, že budeme oba bez příjmu.

Takže první zákazníci se vám ozývali na Instagramu?

Hodně našich sledujících mělo zájem o naše řízky. Psali nám, že rostlinu nemohou sehnat a že ji od nás koupí. Postupně ale poptávka začala převyšovat nabídku. V tu chvíli jsme se rozhodli i pro e-shop na platformě Shopify.

Prodejna v Karlině je celá zelená.

Jak vás napadl název Dej mi pokojovku?

Za covidu jsme měli tabuli, kam jsme nápady pro název projektu psali, až nás napadlo toto. Je to taková naše fráze z domova. Jeden z nás něco potřeboval a druhý mu na to odpověděl „dej mi pokoj“. Ve chvíli, kdy jsme tento nápad dopsali do zmiňované tabulky, byl to jasný vítěz.

Mimochodem, nebáli jste se konkurence? Už roky existuje například obchod Pokojovky.

S manželem jsme od začátku měli velký drive a byli jsme namotivovaní. Věděli jsme, že nechceme mít jen e-shop. Stáli jsme i o kamenný obchod. Teď rozjíždíme dokonce velkoobchod. Navíc jsme začínali podnikat za covidu, kdy byli všichni doma a chtěli se o něco starat a nějak se zabavit. Většina obchodů byla zavřená. Květinářství ale ne, což nám samozřejmě tehdy v rozjezdu také pomohlo.

Když se rozhlédnu po vašem obchodě, přijde mi, že spoustu pokojovek neznám. Kde rostliny sháníte?

Máme kontakty v Holandsku. Na začátku ale bylo hodně těžké sehnat nějakou raritní rostlinu. Nikdo se s námi nechtěl bavit. Byli jsme no name firma z Česka. Postupem času se to ale změnilo. Pravidelně do Holandska jezdíme a i díky tomu přesně víme, které pokojovky budou v následujícím období trendy. Pěstitelé si je totiž předpěstovávají a na trh je vypouští až o něco později. Zároveň ale i my musíme čekat, až rostlinám trochu spadnou ceny. Je nám jasné, že pokud by nějaká malá pokojovka stála několik tisíc, zákazník si ji u nás nekoupí.

Jak se takový raritní kousek vypěstuje?

Je to trošku věda, pěstitelé rostlinky různě kříží, dávají jim předpisové podmínky a podobně. Někdy je to ale také o náhodě, kdy jsou vedle sebe pěstovány dva druhy a díky tomu vznikne druh úplně nový. Když jsme byli naposledy v Holandsku, viděli jsme dokonce rostlinu, na kterou dostal její pěstitel nabídku 25 tisíc eur. Šlo o opravdovou raritu.

Prodejna nabízí nejen pokojovky.

Nabízíte na pokojovky i předplatné. Jak to funguje?

Máme předplatné na tři, šest a dvanáct měsíců. Podle toho zákazník dostane tři, šest nebo dvanáct rostlinek. Sami jsme to od začátku koncipovali jako dárek. Když vám totiž přijde domů pokojovka, hned si vzpomenete na toho, kdo vám ji nechal poslat. V předplatném máme různé druhy. Raritky, baby pokojovky, rostliny k mazlíčkům...

Dvanáct nových pokojovek za rok zní jako velké číslo.

Pro pokojovky je hranice jen velikost bytu. Pokud máte malý být, řešením je se přestěhovat. (smích).

Vraťme se na začátek rozhovoru k péči o rostliny. Jaká je nejčastější chyba pěstitelů?

Určitě to je přelévání, protože každý pěstitel má snahu o to co nejlíp opečovat rostlinu, ale někdy to je právě přemíra zálivky, co ji zahubí. Přelité rostlině totiž uhnijí kořeny.

Co tedy naopak dělat?

Blížící se jaro je ideální příležitostí rostlince pomoct. Pěstitel by měl pokojovku přesadit do nového substrátu. Ten mohou lidé koupit i u nás. Sami si ho mícháme a je bezrašelinový, a tedy ekologický, ale zároveň našlapaný živinami. Také je dobré ostříhat ošklivé listy, a až začne zase více svítí sluníčko, neuškodí dát pokojovku dál od okna, ať ji sluníčko nespálí.

Otázka na závěr. Kam se dál chcete posunout?

Sen jsme si splnili na začátku roku, kdy jsme se přestěhovali do velkého skladu, který má střešní světlík a díky tomu i hodně světla. Máme i velkoobchod s květináči a cílem je nabrat co nejvíce firem na pravidelnou údržbu jejich pokojovek. Chceme i dál vylepšovat kamennou prodejnu v Karlíně. To je vlastně i to, co mě na této práci nejvíc baví. Je rozmanitá. Prodáváme, staráme se o rostliny našich zákazníků, pořádáme workshopy. Nikdy se zkrátka nenudíme. Jako milovnici pokojovek a zároveň podnikatelku mi dělá radost, že naše firma moc hezky roste.