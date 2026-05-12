Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Autor: Metro.cz
  14:44
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město na odměny vyčlenilo 1,1 milionu korun.

Dárkyně krve | foto: Martin Stolař, MAFRA

Hlavní město si váží všech dobrovolných bezpříspěvkových dárců krve, proto každoročně obdarovává dlouhodobé dárce ročním kuponem na městskou hromadnou dopravu v Praze.

Kdo bude jezdit MHD zdarma?

Roční jízdné zdarma získají:

  • držitelé Zlatého kříže ČČK 3. třídy (80 odběrů krve), letos 200 osob
  • držitelé Zlatého kříže ČČK 2. třídy (120 odběrů), letos 61 osob
  • držitelé Zlatého kříže ČČK 1. třídy (160 odběrů), letos 50 osob
  • držitelé plakety ČČK Dar krve – dar života (250 odběrů), letos 10 osob

Slova primátora

„Dobrovolní dárci krve pomáhají zachraňovat životy a zaslouží si za to uznání. Bezplatný roční kupón na MHD je symbolickým poděkováním města lidem, kteří svým rozhodnutím pomáhají druhým v těch nejtěžších chvílích. Jsem rád, že letos takto Praha podpoří 321 dlouholetých dárců krve,“ poznamenává primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Víc než milion

Předpokládané náklady včetně započtení sníženého tarifu pro osoby ve věku 60 až 65 let jsou ve výši 1 100 000 korun. Seznam obdarovaných hlavnímu městu poskytuje Český červený kříž. Darovací smlouvy bude s obdarovanými uzavírat společnost ROPID, organizátor pražské integrované dopravy.

