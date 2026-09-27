Za oponou Okamžiku: Co všechno nevidíte, když se v šapitó rozjede Cirk La Putyka

Marek Hýř
Marek Hýř
  18:06
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Okamžik je velkolepá novocirkusová inscenace souboru Cirk La Putyka. Na scéně...

Okamžik je velkolepá novocirkusová inscenace souboru Cirk La Putyka. Na scéně se objevuje kolem 30 až 35 účinkujících. | foto: Lukáš Bíba

Vedle špičkových domácích i zahraničních akrobatů a herců se v překvapivých...
Projekt Okamžik vznikl původně jako pocta k patnáctému výročí souboru, a i...
Finský režisér Maksim Komar, který se souborem CLP spolupracuje pravidelně,...
Okamžik mohou diváci vidět od 11. října do 14. listopadu 2026, kdy se uskuteční...
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Na scéně to může vypadat jako několik sekund čisté radosti. Akrobat se odrazí, letí vzduchem, dopadne a představení pokračuje dál. Divák vidí výsledek. Za jedním takovým momentem ale stojí hodiny a hodiny příprav, přesná technika, soustředění performerů a práce lidí, které během představení téměř není vidět. Nahlédněte s námi za oponu inscenace Okamžik souboru Cirk La Putyka a pak se na podzim vydejte přímo do šapitó.

Inscenace Okamžik vznikla původně v roce 2024 jako oslava 15 let existence souboru a propojuje jeho minulost s novými nápady. V říjnu a listopadu 2026 se hraje v šapitó Azyl78 na pražském Výstavišti. Show začíná ale dávno předtím, než se do hlediště posadí první diváci.

Od žonglování po ruskou houpačku

Příběh celého představení začal nejprve na papíře. Režisér Maksim Komaro při práci s novým cirkusem vychází z toho, že každá disciplína má jiný vztah k prostoru a pohybu. „Žonglování je hodně o gravitaci, rovnováze, strukturálním rytmu, plynutí a kontrole, zatímco závěsná akrobacie je spíše o výdrži, ekonomii pohybu a práci s hybností a rytmem,“ popisuje.

Okamžik je velkolepá novocirkusová inscenace souboru Cirk La Putyka. Diváci mohou vidět technicky mimořádně náročné disciplíny.

Právě rozdílnost jednotlivých disciplín je podle něj jedním z důvodů, proč ho cirkus baví. V Okamžiku proto propojuje různé podoby cirkusu, od tradičního přes nový a současný cirkus až po kabaret.

U Okamžiku navíc dostal poměrně volné zadání. Mělo v něm být hodně lidí, představení mělo být velké a mělo oslavovat historii Cirku La Putyka. Na scénu se proto vracejí motivy z minulých inscenací, kostýmy, obrazy z minulosti, bar i cirkusový vůz.

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Současně ale nešlo jen o nostalgické ohlédnutí. „Chtěl jsem vytvořit něco úplně nového pro sebe, pro místní publikum i pro samotné umělce, aby se mohli rozvíjet a užít si to,“ vysvětluje režisér.

Dva měsíce téměř každý den

To, co pak divák sleduje jako hotové představení, vznikalo podstatně déle. Akrobat Daniel Komarov popisuje přípravu jednoduše: „Celé zkoušení probíhalo před premiérou dva měsíce skoro každý den.“

Do Okamžiku se podle něj propsalo know-how souboru za 15 let jeho existence. „Je to wow show, do které jsme dali to nejlepší z našeho umění,“ říká.

Okamžik je velkolepá novocirkusová inscenace souboru Cirk La Putyka. Show propojuje humor, napětí, nebezpečnou krásu a poetické momenty.

Jenže cirkusová dovednost sama o sobě nestačí. Akrobat musí zvládnout nejen samotný trik, ale také jeho načasování, opakování a zapojení do celého představení. Každý pohyb se navíc odehrává v konkrétním prostoru a ve spolupráci s ostatními performery, hudbou, světly nebo technikou.

Komaro proto nechává umělcům značnou míru svobody. „Umělcům dávám vždy hodně svobody i zodpovědnosti,“ říká. Sám jim nabízí úhel pohledu, nápady k rytmu, kontextu nebo délce a následně s nimi hledá cestu, jak jejich disciplínu rozvinout.

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Jeho práce tak nekončí u samotné akrobacie. „Během celého procesu funguji jako spojka mezi nimi, světly, zvukem, hudbou, kostýmy, rekvizitami a scénou.“

Nejtěžší číslo přichází na konci

Když se řekne cirkus, člověk si možná představí hlavně efektní momenty. Pro samotné akrobaty ale může být nejnáročnější disciplína ta, která přijde až ve chvíli, kdy už jsou unavení.

Pro Daniela Komarova je jedním z nejnáročnějších prvků ruská houpačka. „Ta má svůj vlastní pohyb a případná chyba se nedá zachránit,“ popisuje. A přichází navíc na konci představení. Ještě před ní absolvují akrobaté devět minut skoků na teeter boardu, tedy odrazovém můstku. „Člověk je psychicky i fyzicky vyčerpaný,“ říká Komarov.

Okamžik je velkolepá novocirkusová inscenace souboru Cirk La Putyka. Diváci mohou vidět technicky mimořádně náročné disciplíny.

Pro tanečnici a akrobatku Helenu Nováčkovou je zase nejnáročnější trojstoj tří žen na začátku představení. „Pro mě je to poměrně nová disciplína, na kterou se musím opravdu hodně připravit a soustředit,“ vysvětluje.

Právě soustředění je v cirkusu zásadní. Těsně před náročným prvkem většinou nemyslí na nic konkrétního. „Většinou mám v hlavě ticho, absolutní soustředění.“

Když tělo řekne, že dnes ne

Bezpečnost přitom nezačíná až ve chvíli, kdy akrobat vystoupí na scénu. Součástí profesionálního cirkusu je také schopnost zvážit, kdy konkrétní prvek daný den raději neprovádět. „Většinou to poznám celkem snadno,“ říká Nováčková. Pokud cítí únavu nebo se na konkrétní trik necítí, mluví o tom s kolegy. A v případě potřeby lze její vystoupení upravit tak, aby zůstalo bezpečné.

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Stejně přemýšlí i režisér. „Jelikož ale neděláme jednorázová představení, ale chceme udržet show na repertoáru, je extrémně důležité udělat maximum pro bezpečnost všech okolo,“ ví Komaro.

Podle něj je důležité postupovat krok za krokem. „Žádný krok by neměl přijít příliš brzy, ale až ve chvíli, kdy jsou na něj umělci připraveni.“ Riziko se totiž z cirkusu nedá úplně odstranit. „Dynamické formy akrobacie, jako je teeterboard, s sebou po celou dobu provádění nesou fyzické riziko,“ upozorňuje režisér.

Lidé, které divák téměř nevidí

K bezpečnosti ale výrazně přispívají také lidé v zákulisí. A u představení jako Okamžik jich rozhodně není málo. „Okamžik je specifický svým formátem celosouborového představení, které je koncipované přímo pro naše šapitó,“ vysvětluje Olin Procházka, šéf technické produkce Jatek78 a Azylu78.

Vedle špičkových domácích i zahraničních akrobatů a herců se v překvapivých rolích objevují také hudebníci z kapely CLPBND a dokonce i členové cirkusové techniky.

Než může show vůbec začít, je potřeba na místě vybudovat cirkusový stan s divadelním zázemím, jevištěm a tribunou. Připojuje se voda a elektřina, instalují se světla, zvuk, klimatizace a topení.

Vzniká také kompletní backstage se šatnami, sprchami, kuchyňkou, prádelnou, fyzioterapií, dílnou, maskérnou, garderobou a produkčním zázemím. Přidává se internet, kamery nebo meteostanice.

Teprve když stojí zázemí, může vznikat scénografie a připraví se závěsné body, nastaví světla a zvuk. Každá rekvizita i kostým mají své přesné místo. Před každým představením navíc probíhají technické tréninky cirkusových disciplín a warm-up akrobatů. Kontroluje se technické vybavení stanu a případné závady. Teprve potom se otevřou dveře divákům.

Napůl horolezci, napůl kulisáci

Na bezpečné technické zajištění závěsných bodů a aparátů během Okamžiku dohlížejí tři riggeři. Jde o odborníky, kteří pracují se zavěšováním, kotvením a manipulací s různými břemeny a lanovými systémy.

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Jejich práce může na první pohled vypadat jako technická disciplína někde v pozadí. Ve skutečnosti je ale úzce propojená s tím, co dělá akrobat.

„Relativně by se dalo říct, že v případě vytváření actu s akrobatem přípravy nejprve bývají o hrubé síle a zkoušení mnoha možných variant materiálů a závěsů. Práce s fyzikou,“ vysvětluje Procházka.

„Cirkusoví riggeři jsou základním kamenem takřka každého představení. Bez nich by nemohli režiséři ani performeři tvořit svoje vzdušné představy,“ dodává Procházka. Za hrdinu se ale nepovažuje. „Pro nás je důležité, že si jsme interně rovní, protože jeden potřebujeme druhého.“

Finský režisér Maksim Komar, který se souborem CLP spolupracuje pravidelně, vytvořil unikátní vizuální svět, v němž se prolíná humor, nespoutaná zábava i čistá poezie.

A jak by popsal svou práci člověku, který ji nikdy neviděl? Procházka má na to stručnou odpověď: „Nejsme horolezci. Ani kulisáci. Jsme někde mezi.“

Rutina je nebezpečná

Zároveň šéf technické produkce Jatek78 a Azylu78 ví, že jeho týmu musí vždy svou práci odvést na sto procent. „Jakmile se z toho stane rutina, vytrácí se soustředění a přichází riziko,“ říká.

Podobně to vnímá i režisér Maksim Komaro. „Lidem, se kterými pracuji, věřím, ale v životě už jsem viděl dost nehod na to, abych se na to díval s jedním okem napůl zavřeným,“ říká Komaro.

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Možná právě v tom je jeden z hlavních rozdílů mezi tím, co vidí divák, a tím, co vidí lidé na scéně a za ní. Pro diváka je to okamžik. Pro akrobata je to výsledek měsíců práce. Pro techniky zase soustava kontrol, výpočtů, materiálů a postupů. A pro režiséra chvíle, kdy do sebe musí zapadnout všechny části.

Na Okamžik do Azylu78 na Výstavišti v Praze můžete zajít od 11. října do 14. listopadu 2026, kdy Cirk La Putyka odehraje derniéru představení.

Vstupenky jsou v prodeji zde.

Slovníček cirkusových pojmů

vytvořil tým Cirk La Putyka

  • Závěsná neboli vzdušná akrobacie (aerial acrobatics): Již z podstaty svého názvu se jedná o disciplíny visící ze závěsného bodu, kdy akrobat vykonává svou činnost ve vzduchu. Vzdušní akrobaté používají sílu svých paží a rukou ke zvedání nebo pohybu vlastního těla nebo těla svých partnerů.
  • Šála (aerial silks / tissue): Závěsná disciplína tvořená dlouhou látkou přeloženou napůl tak, aby tvořila dva látkové panely visící vertikálně ze závěsného bodu k zemi. Uvnitř této látky se akrobat kutálí a kroutí k dosažení vzdušných tanečních a akrobatických pohybů a triků. Bod, na kterém šála visí, je pevný a nemění svou pozici.
  • Kruh (aerial hoop): Závěsný kruh je velký kovový kruh zavěšený na pevném oku či na smyci. Je možné v něm stát, sedět či na něm viset v různých pozicích. Nejefektivnější pozice využívají rotaci kruhu po jeho vertikální ose. Bod, na kterém kruh visí, zpravidla mění v průběhu choreografie svou výšku, a to buď pomocí lidské síly (riggera), nebo motoru.
  • Strapsy (aerial straps): Závěsná disciplína tvořená dvěma paralelními popruhy o délce několika metrů, které akrobat namotává na svá zápěstí a paže, popřípadě kotník a nohy. Dokáže se takto zvedat, padat, provádět akrobatické prvky, zatímco je zavěšen na těchto popruzích. Strapsy také umožňují dosáhnout velké rotace díky tomu, že jsou zavěšeny v jednom závěsném bodě, z nějž oba popruhy vychází. Bod, na kterém jsou zavěšeny strapsy, je pohyblivý a je možné v průběhu choreografie měnit jeho výšku, stejně jako u závěsného kruhu.
  • Teeterboard: Teeteboard se dá snadno představit jako houpačka. Je tvořen nejčastěji deskou (z měkkého pružného dřeva), která je uprostřed přichycena k podstavci, který jí umožňuje překlápět váhu z jedné strany na druhou. Na každém konci této desky stojí jeden akrobat, společným koordinovaným pohybem uvedou houpačku do pohybu a střídavě se odráží do vzduchu. Mohou přeskakovat z jedné strany na druhou, odskakovat mimo doskokovou plochu do žíněnky či dopadat po konkrétním triku zpět na své místo.
  • Cyr wheel: Velká kovová obruč, průměrem přesahující rozměry akrobatovy postavy tak, aby do ní mohl vstoupit a s rozpaženými končetinami se obruče držel ve čtyřech různých bodech. S obručí se akrobat roztáčí, kutálí, využívá její rotace a kruhového tvaru, který mu umožňuje měnit svým tělem polohu obruče vůči okolnímu prostředí.
  • Čínská tyč (Chinese pole): Čínská tyč je vertikálně postavená kovová tyč (může být jedna nebo více) se svrchní pogumovanou vrstvou, obvykle vysoká 3 až 9 metrů. Je zpravidla ukotvená k zemi několika kurtami vedoucími od horního bodu tyče. Akrobaté po tyči šplhají, zaujímají pozice (typu vlajka apod.), provádí skoky a jiné různé akrobatické prvky.
  • Russian/Ukrainian bar: Disciplína zpravidla pro tři osoby. Dva tzv. porteři (nosiči) a jeden flyer (letec). Porteři na rameni nebo pažích podpírají pružnou tyč, na které vzpřímeně stojí flyer a provádí řadu pohybů, akrobatických triků a skoků tak, aby přistál zpět na tyči.
  • Tight wire: Kovové horizontální lano natažené mezi dva podstavce ukotvené do země. Provádí se v nízké výšce, cca od 0,5 do 2 metrů nad zemí, což ji odlišuje od vysokého lana (high wire). Akrobat může při této disciplíně využívat také balanční „fan“ (předmět podobný velkému vějíři z tenké pevné kostry vypnuté pružnou látkou), který napomáhá při chůzi po laně (a případných tricích) stabilizovat rovnováhu.
  • Perská tyč (Perch pole): Perská tyč je párová disciplína. Dvojici tvoří spodní akrobat tzv. base neboli spodák, a vrchní akrobatka. Spodní akrobat, zpravidla statnější postavy, drží velmi vysokou kovovou tyč, kterou si opírá o různé části těla v závislosti na nebezpečnosti a komplikovanosti konkrétního čísla. Může to být čelo nebo jedno či obě ramena. Vrchní akrobatka vyšplhá po této tyči a na jejím vrcholku provádí různé akrobatické pozice či úkony. V pokročilé úrovní této disciplíny si spodní akrobat při výkonu lehá na zem nebo jen balancuje na jednokolce či žebříku, zatímco akrobatka šplhá do výše několika metrů k vrcholu tyče a zaujímá akrobatickou pozici. Takováto tyč má zpravidla délku mezi 3 a 8 metry. Při těchto pokročilých a nebezpečnějších variantách disciplíny bývá vrchní akrobatka jištěna na bezpečnostním laně.

Okamžik je velkolepá novocirkusová inscenace souboru Cirk La Putyka. Diváci mohou vidět technicky mimořádně náročné disciplíny.

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