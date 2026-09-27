Inscenace Okamžik vznikla původně v roce 2024 jako oslava 15 let existence souboru a propojuje jeho minulost s novými nápady. V říjnu a listopadu 2026 se hraje v šapitó Azyl78 na pražském Výstavišti. Show začíná ale dávno předtím, než se do hlediště posadí první diváci.
Od žonglování po ruskou houpačku
Příběh celého představení začal nejprve na papíře. Režisér Maksim Komaro při práci s novým cirkusem vychází z toho, že každá disciplína má jiný vztah k prostoru a pohybu. „Žonglování je hodně o gravitaci, rovnováze, strukturálním rytmu, plynutí a kontrole, zatímco závěsná akrobacie je spíše o výdrži, ekonomii pohybu a práci s hybností a rytmem,“ popisuje.
Právě rozdílnost jednotlivých disciplín je podle něj jedním z důvodů, proč ho cirkus baví. V Okamžiku proto propojuje různé podoby cirkusu, od tradičního přes nový a současný cirkus až po kabaret.
U Okamžiku navíc dostal poměrně volné zadání. Mělo v něm být hodně lidí, představení mělo být velké a mělo oslavovat historii Cirku La Putyka. Na scénu se proto vracejí motivy z minulých inscenací, kostýmy, obrazy z minulosti, bar i cirkusový vůz.
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Současně ale nešlo jen o nostalgické ohlédnutí. „Chtěl jsem vytvořit něco úplně nového pro sebe, pro místní publikum i pro samotné umělce, aby se mohli rozvíjet a užít si to,“ vysvětluje režisér.
Dva měsíce téměř každý den
To, co pak divák sleduje jako hotové představení, vznikalo podstatně déle. Akrobat Daniel Komarov popisuje přípravu jednoduše: „Celé zkoušení probíhalo před premiérou dva měsíce skoro každý den.“
Do Okamžiku se podle něj propsalo know-how souboru za 15 let jeho existence. „Je to wow show, do které jsme dali to nejlepší z našeho umění,“ říká.
Jenže cirkusová dovednost sama o sobě nestačí. Akrobat musí zvládnout nejen samotný trik, ale také jeho načasování, opakování a zapojení do celého představení. Každý pohyb se navíc odehrává v konkrétním prostoru a ve spolupráci s ostatními performery, hudbou, světly nebo technikou.
Komaro proto nechává umělcům značnou míru svobody. „Umělcům dávám vždy hodně svobody i zodpovědnosti,“ říká. Sám jim nabízí úhel pohledu, nápady k rytmu, kontextu nebo délce a následně s nimi hledá cestu, jak jejich disciplínu rozvinout.
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Jeho práce tak nekončí u samotné akrobacie. „Během celého procesu funguji jako spojka mezi nimi, světly, zvukem, hudbou, kostýmy, rekvizitami a scénou.“
Nejtěžší číslo přichází na konci
Když se řekne cirkus, člověk si možná představí hlavně efektní momenty. Pro samotné akrobaty ale může být nejnáročnější disciplína ta, která přijde až ve chvíli, kdy už jsou unavení.
Pro Daniela Komarova je jedním z nejnáročnějších prvků ruská houpačka. „Ta má svůj vlastní pohyb a případná chyba se nedá zachránit,“ popisuje. A přichází navíc na konci představení. Ještě před ní absolvují akrobaté devět minut skoků na teeter boardu, tedy odrazovém můstku. „Člověk je psychicky i fyzicky vyčerpaný,“ říká Komarov.
Pro tanečnici a akrobatku Helenu Nováčkovou je zase nejnáročnější trojstoj tří žen na začátku představení. „Pro mě je to poměrně nová disciplína, na kterou se musím opravdu hodně připravit a soustředit,“ vysvětluje.
Právě soustředění je v cirkusu zásadní. Těsně před náročným prvkem většinou nemyslí na nic konkrétního. „Většinou mám v hlavě ticho, absolutní soustředění.“
Když tělo řekne, že dnes ne
Bezpečnost přitom nezačíná až ve chvíli, kdy akrobat vystoupí na scénu. Součástí profesionálního cirkusu je také schopnost zvážit, kdy konkrétní prvek daný den raději neprovádět. „Většinou to poznám celkem snadno,“ říká Nováčková. Pokud cítí únavu nebo se na konkrétní trik necítí, mluví o tom s kolegy. A v případě potřeby lze její vystoupení upravit tak, aby zůstalo bezpečné.
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Stejně přemýšlí i režisér. „Jelikož ale neděláme jednorázová představení, ale chceme udržet show na repertoáru, je extrémně důležité udělat maximum pro bezpečnost všech okolo,“ ví Komaro.
Podle něj je důležité postupovat krok za krokem. „Žádný krok by neměl přijít příliš brzy, ale až ve chvíli, kdy jsou na něj umělci připraveni.“ Riziko se totiž z cirkusu nedá úplně odstranit. „Dynamické formy akrobacie, jako je teeterboard, s sebou po celou dobu provádění nesou fyzické riziko,“ upozorňuje režisér.
Lidé, které divák téměř nevidí
K bezpečnosti ale výrazně přispívají také lidé v zákulisí. A u představení jako Okamžik jich rozhodně není málo. „Okamžik je specifický svým formátem celosouborového představení, které je koncipované přímo pro naše šapitó,“ vysvětluje Olin Procházka, šéf technické produkce Jatek78 a Azylu78.
Než může show vůbec začít, je potřeba na místě vybudovat cirkusový stan s divadelním zázemím, jevištěm a tribunou. Připojuje se voda a elektřina, instalují se světla, zvuk, klimatizace a topení.
Vzniká také kompletní backstage se šatnami, sprchami, kuchyňkou, prádelnou, fyzioterapií, dílnou, maskérnou, garderobou a produkčním zázemím. Přidává se internet, kamery nebo meteostanice.
Teprve když stojí zázemí, může vznikat scénografie a připraví se závěsné body, nastaví světla a zvuk. Každá rekvizita i kostým mají své přesné místo. Před každým představením navíc probíhají technické tréninky cirkusových disciplín a warm-up akrobatů. Kontroluje se technické vybavení stanu a případné závady. Teprve potom se otevřou dveře divákům.
Napůl horolezci, napůl kulisáci
Na bezpečné technické zajištění závěsných bodů a aparátů během Okamžiku dohlížejí tři riggeři. Jde o odborníky, kteří pracují se zavěšováním, kotvením a manipulací s různými břemeny a lanovými systémy.
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Jejich práce může na první pohled vypadat jako technická disciplína někde v pozadí. Ve skutečnosti je ale úzce propojená s tím, co dělá akrobat.
„Relativně by se dalo říct, že v případě vytváření actu s akrobatem přípravy nejprve bývají o hrubé síle a zkoušení mnoha možných variant materiálů a závěsů. Práce s fyzikou,“ vysvětluje Procházka.
„Cirkusoví riggeři jsou základním kamenem takřka každého představení. Bez nich by nemohli režiséři ani performeři tvořit svoje vzdušné představy,“ dodává Procházka. Za hrdinu se ale nepovažuje. „Pro nás je důležité, že si jsme interně rovní, protože jeden potřebujeme druhého.“
A jak by popsal svou práci člověku, který ji nikdy neviděl? Procházka má na to stručnou odpověď: „Nejsme horolezci. Ani kulisáci. Jsme někde mezi.“
Rutina je nebezpečná
Zároveň šéf technické produkce Jatek78 a Azylu78 ví, že jeho týmu musí vždy svou práci odvést na sto procent. „Jakmile se z toho stane rutina, vytrácí se soustředění a přichází riziko,“ říká.
Podobně to vnímá i režisér Maksim Komaro. „Lidem, se kterými pracuji, věřím, ale v životě už jsem viděl dost nehod na to, abych se na to díval s jedním okem napůl zavřeným,“ říká Komaro.
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Možná právě v tom je jeden z hlavních rozdílů mezi tím, co vidí divák, a tím, co vidí lidé na scéně a za ní. Pro diváka je to okamžik. Pro akrobata je to výsledek měsíců práce. Pro techniky zase soustava kontrol, výpočtů, materiálů a postupů. A pro režiséra chvíle, kdy do sebe musí zapadnout všechny části.
Na Okamžik do Azylu78 na Výstavišti v Praze můžete zajít od 11. října do 14. listopadu 2026, kdy Cirk La Putyka odehraje derniéru představení.
Vstupenky jsou v prodeji zde.
Slovníček cirkusových pojmů
vytvořil tým Cirk La Putyka