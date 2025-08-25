Hlavním lákadlem malých pivovarů je odlišnost od masové produkce – nabízejí nové neotřelé chutě a nebojí se experimentovat. A právě takové jsou cílem pivní turistiky spojené se zkoušením novinek, která už je dlouho součástí české pivní kultury.
Návštěvu některého z minipivovarů můžete spojit s výletem po okolí nebo se v nich zastavit až na konci – za odměnu. Ve většině z nich vás také vezmou na prohlídku přímo do výroby, spojenou s degustací.
V našem přehledu nabízíme tipy na desítku minipivovarů po celém Středočeském kraji, které jsou jako stvořené pro cíl jednodenního výletu z hlavního města.