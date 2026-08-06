Ve fotbale vyhrál Jaroslav Borovička (1931–1992), co se dalo. Byl u šesti mistrovských titulů pražské Dukly a má i stříbro z mistrovství světa v Chile. Jedna věc se mu ale v životě nedařila – najít pramen Botiče, po němž coby michelský patriot při svých výpravách pátral už od dětství. Tak to alespoň tvrdí Ota Pavel ve své povídkové knize Syn celerového krále.
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Borovička vyrážel z Michle proti proudu za každého počasí, ale vždy prý zabloudil někde u Křeslic. Cesta se tu rozdvojuje, zprava přitéká Botič, zleva Pitkovický potok.
Davy tady nečekejte
K prameni to měl z Křeslic syn michelského velkopěstitele celeru ještě nějakých patnáct kilometrů. Přes průhonický zámecký park a pak nahoru do kopců u Velkých Popovic.
Botič pramení na katastru obce Křížkový Újezdec a z Popovic sem po žluté značce člověk dojdeme za necelou hodinu. Kdo by čekal turistické poutní místo jako třeba u pramene Labe, bude zklamán. Botič svou cestu do Vltavy začíná na nenápadné pramenné loučce zarostlé vrbovým a březovým houštím.
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Na prameny odkazuje odbočka ze žluté trasy a malá informační cedulka. Už po pár desítkách metrů ale potok opouští bažinu, nabírá na síle a zvládá naplnit první lesní rybníček obrostlý kapradím. Před sebou má Botič dalších víc než třicet kilometrů, do Vltavy se vlévá na Výtoni pod železničním mostem.
Potok ano, ale bezejmenný
Pokud by se Jaroslav Borovička rozhodl pátrat po pramenech o něco delší Rokytky, mohl dopadnout ještě hůř než s Botičem.
Na digitálních mapách je sice pramen jasně lokalizován na louce u vesnice Tehovec, přímo v terénu ale situaci lehce znepřehlednili členové pobočky Klubu českých turistů z nedalekých Říčan. U osady Lada – téměř dva kilometry vzdušnou čarou od tehovecké louky – před lety do pole posadili pamětní balvan s lakonickým nápisem „Pramen Rokytky“.
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Potůček odtud skutečně vytéká, ale na mapách, které jsou k dispozici na oficiálním vodohospodářském portálu voda.gov.cz, je veden jako bezejmenný. Takže určitě žádná Rokytka!
Proč a kdy přesně se kámen na pole osazoval, už netuší ani v jednom ze dvou říčanských turistických klubů. Ale – snad aby těch pramenů Rokytky nebylo málo – říčanští turisté nabízejí ještě další alternativní tip. Jedná se o částečně vyschlé rašelinové jezírko u poměrně rušné lesní silnice do Tehova. Potok tu sice pramení, ale opět jen další z kategorie bezejmenných.
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Potvrzeno v roce 2024
A kde má turista záruku, že je pramen na louce u Tehovce označený omšelou dřevěnou informační cedulí skutečně tím pravým?
„Rokytka má zpracováno geodetické zaměření z roku 2024. Pramen je v Centrální evidenci vodních linií ministerstva zemědělství opravdu závazně stanoven na výtoku z plošné meliorace na vtoku do propustku polní cesty u Tehovce,“ přibližuje pro deník Metro mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl. Tak alespoň druhá tabulka s nápisem „Pramen Rokytky“ stojí tam, kde má.