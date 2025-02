Je mrazivé únorové dopoledne. Pro naši expedici je to příhodné. Naším cílem je totiž víc jak sto let starý ledoborec. Loď Taurus začala psát svou historii v roce 1911. Její útroby ale prošly generální rekonstrukcí. Původní stavitelé by ji možná ani nepoznali. Na současné pasažéry přesto na palubě dýchne historie. Zásluhu na tom má provozovatel lodi Jiří Havránek. Právě on je naším hostitelem. Sedíme ve vyhřátém salonku a kolem nás pobíhá posádka. I teď v zimě totiž loď pravidelně vozí výletníky. „Přístavním ledoborcem byla loď krátce, původně vrtulový parník totiž sloužil hlavně jako osobní loď,“ začíná Jiří Havránek vyprávět příběh plavidla. Loď ze začátku vozila hlavně turisty.

Vůdce na palubě

Úplně jiné pasažéry ale měla během druhé světové války. „Tehdy byla v Berlíně, provozoval ji Červený kříž a působila jako lazaret pro vojáky zraněné na frontě,“ popisuje Havránek, který po historii lodi pátral. „Dokonce jsme zjistili, že za války loď navštívil i Adolf Hitler,“ dodává. Loď její současný majitel koupil v roce 2004. Na roky neprovozované plavidlo dostal od známého záruku, že je jeho nýtované dno v pořádku. „Bohužel se ukázalo, že je stav lodi průšvih,“ vzpomíná Havránek. Kompletní přestavbou proto tehdy muselo projít nejen dno, ale i interiér a strojovna. Letos loď slaví 20 let od zahájení provozu na Vltavě.

Taurus z roku 1911 je nejstarší loď plujících po historickém centru Prahy. V hlavním městě je už 20 let.

U lodi Taurus má svůj příběh i název lodi. Ten se měnil hned několikrát. Když Jiří Havránek loď získal, v papírech měla název Theodor Fontane. „Tradovalo se, že jde o slavného vojevůdce, ve skutečnosti to byl ale německý básník,“ směje se Havránek. Jeho lodě mají jména po mořských tvorech, proto i pro svou „novou“ loď před dvaceti lety vybral nové jméno. „Chtěli jsme něco úderného a napadlo nás Taurus, což je býk. Všimněte si ale na boku lodi před jménem písmena C. Naše loď je totiž Cetus Taurus, což se dá přeložit jako žralok býčí,“ popisuje Havránek, to už nás ale vede na loď Gladius.

Gladius původně vozil turisty na přehradách

O skoro 50 let mladší „mečoun“ pluje Prahou od roku 1992. Také toto plavidlo potřebovalo rekonstrukci. Loď byla vyrobena pod názvem Družba v roce 1957. Původně sloužila na slapské a poté na orlické přehradě. Ránu ale dostala v roce 1976, kdy nebyla sezona na Orlíku pro nízký vodní stav vůbec zahájena. Na Družbě, odstavené v přístavišti u zámku Orlík, došlo k požáru, který zničil původní kormidelnu. Tehdy loď musela poprvé projít velkou opravou. Na přehradu se však vrátila. Od roku 1988 pak ale stála na souši v podnikové loděnici v Podolsku. Právě odtud ji odkoupila společnost Jiřího Havránka a přestavěla ji na restaurační plavidlo.

Seriál o pražských lodích vzniká ve spolupráci s instagramovým profilem Příběhy z vltavských lodí.