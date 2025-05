Také jste někdy doma slyšeli větu: „Prosím tě, kdy mi konečně přiděláš ty garnýže na záclony (poličku do kuchyně, věšák do koupelny…)? Máte taky v bytě něco, co takhle nehoří měsíce, anebo dokonce roky, případně dekády?

Když se projdete starým Chodovem, vilovou čtvrtí mezi dálnicí D1 a panelovým sídliště Jižní Město, objevíte pestrý kaleidoskop staveb. Moderní rodinné domy i letité vilky z první republiky. Ale také domy, které se jejich majitelé snažili „updatovat“ na momentální estetické i prostorové požadavky.

Starý Chodov. Jde to i bez omítky.

Jenže ne každému se podařilo své sny dokončit. Možná došly peníze, možní síly, možná budovatel zemřel a zanechal po sobě nedokončené dílo. Také se mohli manželé vlastnící stavbu rozvést.

Takových nedodělaných vil a rodinných domů objevíte po Praze stovky, možná tisíce. Tentokrát jsme se soustředili právě na starý Chodov. U mnohých vás napadne, že hlavní bylo mít střechu nad hlavou, víc místností, novou střechu či nová okna. A že je nutné hlavně si užívat.

Ostatně, nedokončený domů a staveb je plná planeta. Slavná Sagrada Familia v Barceloně, svérázný chrám od Antonia Gaudího. Kdo projíždí autem přes oblast České Sibiře, nemůže nevidět více než tři desítky let nedokončený dům, který měl být původně ředitelství zemědělského družstva. Současní majitelé údajně odmítají stavbu prodat obci.