Festival Prague Open Air odstartuje ve středu 3. června 2026 koncertem české kapely Wohnout v Energy Pubu v Riegrových sadech. Poslední hudební vystoupení, které se odehraje na stejném místě, přichystá 8. září Jasná Páka. Festival přinese celkem 20 koncertů na dvou pražských lokalitách pod širým nebem.
Návštěvníci se mohou těšit na hvězdy české hudební scény jako je Rozálie, Mig 21 nebo David Koller. Ze zahraničních interpretů zarezonuje například kapela Kosheen nebo legendy celtic punku Dropkick Murphys.
Program Prague Open Air 2026
Koncerty Prague Open Air budou probíhat ve dvou lokalitách – v Energy Pubu v Riegrových sadech a v Areálu7 v Holešovicích.
|Kapela / Interpret
|Den a termín
|Místo konání
|Wohnout
|ST 3. června
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Prago Union
|ČT 11. června
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Kosheen
|ČT 11. června
|Areál7 Holešovice
|Nejsjetější trojice: Záviš+Mucha+Baumaxa
|ČT 18. června
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Kateřina Marie Tichá & Bandjeez
|ČT 25. června
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Michal Hrůza & Kapela Hrůzy
|ST 15. července
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Rozálie
|ČT 23. července
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Monkey Business
|ČT 23. července
|Areál7 Holešovice
|Horkýže Slíže
|ÚT 28. července
|Areál7 Holešovice
|Rybičky 48
|ČT 30. července
|Areál7 Holešovice
|Dropkick Murphys
|ST 5. srpna
|Areál7 Holešovice
|Sto zvířat
|ČT 6. srpna
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Xindl X
|ÚT 18. srpna
|Energy Pub, Riegrovy sady
|David Koller
|ST 19. srpna
|Areál7 Holešovice
|Vypsaná fixa
|ČT 20. srpna
|Areál7 Holešovice
|OMD
|SO 22. srpna
|Areál7 Holešovice
|Mig 21
|ÚT 25. srpna
|Areál7 Holešovice
|Vojtěch Dyk & D.Y.K.
|ST 26. srpna
|Energy Pub, Riegrovy sady
|Pražský výběr
|ČT 3. září
|Areál7 Holešovice
|Jasná Páka
|ÚT 8. září
|Energy Pub, Riegrovy sady
Vstupenky a platby
Přestože budou hudební vystoupení probíhat pod hlavičkou Prague Open Air, na každý koncert je potřeba zakoupit samostatnou vstupenku. Pro děti do 10 let je vstupné zdarma, držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na doprovod zdarma.
V prostoru Areálu7 jsou možné pouze bezhotovostní platby kartou, chytrým telefonem nebo hodinkami. Platby v hotovosti nebudou akceptovány vyjma merche kapel, který bude možné za hotovost zakoupit.
Doprava a parkování
Obě lokality, kde budou koncerty Prague Open Air probíhat, jsou velmi dobře dostupné v rámci MHD. V Areálu7 v Holešovicích lze parkovat přímo v místě konání akce.
Areál7 Holešovice
- Pěšky a MHD: K místu se snadno dostanete pěšky – od stanice metra Nádraží Holešovice i od tramvajové zastávky Výstaviště je to pouhých 8 minut chůze.
- Autem a parkování: Pokud dorazíte vozem, můžete zaparkovat přímo v areálu. Vjezd se nachází v ulici Za Elektrárnou, což jsou zhruba 2 minuty jízdy od Nádraží Holešovice.
Energy Pub Riegrovy sady
Energy Pub se nachází v horní části Riegrových sadů, hned naproti vile na adrese Riegrovy sady 28.
- Metrem: Využijte linku A (stanice Jiřího z Poděbrad) nebo linku C (stanice Muzeum). Z obou zastávek vás čeká jen krátká, několikaminutová procházka.
- Tramvají: Nejbližšími spoji jsou tramvaje jedoucí na zastávky Husinecká nebo Vinohradská tržnice.
- Autobusem: Vystupte na zastávce Na Smetance, ze které se během chvilky dostanete přímo do parku.
- Autem: Do GPS zadejte adresu Na Švihance 1. Zaparkovat můžete v okolních modrých či fialových zónách placeného stání.