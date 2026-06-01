Začíná Prague Open Air. Přiveze legendární Kosheen, celtic punk i české hudební hvězdy

Veronika Reicheltová
  16:45
Festivalová sezona pod širým nebem právě začala. Jednou z tradičních hudebních akcí, která se bude od června až do září konat na několika místech v hlavním městě, je Prague Open Air. Na pódiích se letos představí zvučná jména české scény i několik zahraničních hvězd v čele s britskou skupinou Kosheen.
Zahajovací večer karlovarského festivalu zakončil koncert kapely Kosheen (28. června 2024) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Festival Prague Open Air odstartuje ve středu 3. června 2026 koncertem české kapely Wohnout v Energy Pubu v Riegrových sadech. Poslední hudební vystoupení, které se odehraje na stejném místě, přichystá 8. září Jasná Páka. Festival přinese celkem 20 koncertů na dvou pražských lokalitách pod širým nebem.

Návštěvníci se mohou těšit na hvězdy české hudební scény jako je Rozálie, Mig 21 nebo David Koller. Ze zahraničních interpretů zarezonuje například kapela Kosheen nebo legendy celtic punku Dropkick Murphys.

Program Prague Open Air 2026

Koncerty Prague Open Air budou probíhat ve dvou lokalitách – v Energy Pubu v Riegrových sadech a v Areálu7 v Holešovicích.

Kapela / InterpretDen a termínMísto konání
WohnoutST 3. červnaEnergy Pub, Riegrovy sady
Prago UnionČT 11. červnaEnergy Pub, Riegrovy sady
KosheenČT 11. červnaAreál7 Holešovice
Nejsjetější trojice: Záviš+Mucha+BaumaxaČT 18. červnaEnergy Pub, Riegrovy sady
Kateřina Marie Tichá & BandjeezČT 25. červnaEnergy Pub, Riegrovy sady
Michal Hrůza & Kapela HrůzyST 15. červenceEnergy Pub, Riegrovy sady
RozálieČT 23. červenceEnergy Pub, Riegrovy sady
Monkey BusinessČT 23. červenceAreál7 Holešovice
Horkýže SlížeÚT 28. červenceAreál7 Holešovice
Rybičky 48ČT 30. červenceAreál7 Holešovice
Dropkick MurphysST 5. srpnaAreál7 Holešovice
Sto zvířatČT 6. srpnaEnergy Pub, Riegrovy sady
Xindl XÚT 18. srpnaEnergy Pub, Riegrovy sady
David KollerST 19. srpnaAreál7 Holešovice
Vypsaná fixaČT 20. srpnaAreál7 Holešovice
OMDSO 22. srpnaAreál7 Holešovice
Mig 21ÚT 25. srpnaAreál7 Holešovice
Vojtěch Dyk & D.Y.K.ST 26. srpnaEnergy Pub, Riegrovy sady
Pražský výběrČT 3. záříAreál7 Holešovice
Jasná PákaÚT 8. záříEnergy Pub, Riegrovy sady

Vstupenky a platby

Přestože budou hudební vystoupení probíhat pod hlavičkou Prague Open Air, na každý koncert je potřeba zakoupit samostatnou vstupenku. Pro děti do 10 let je vstupné zdarma, držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na doprovod zdarma.

V prostoru Areálu7 jsou možné pouze bezhotovostní platby kartou, chytrým telefonem nebo hodinkami. Platby v hotovosti nebudou akceptovány vyjma merche kapel, který bude možné za hotovost zakoupit.

Jiří Macháček z Mig 21.

Doprava a parkování

Obě lokality, kde budou koncerty Prague Open Air probíhat, jsou velmi dobře dostupné v rámci MHD. V Areálu7 v Holešovicích lze parkovat přímo v místě konání akce.

Areál7 Holešovice

  • Pěšky a MHD: K místu se snadno dostanete pěšky – od stanice metra Nádraží Holešovice i od tramvajové zastávky Výstaviště je to pouhých 8 minut chůze.
  • Autem a parkování: Pokud dorazíte vozem, můžete zaparkovat přímo v areálu. Vjezd se nachází v ulici Za Elektrárnou, což jsou zhruba 2 minuty jízdy od Nádraží Holešovice.
Matěj Homola s kapelou Wohnout na brněnském Majálesu 2015

Energy Pub Riegrovy sady

Energy Pub se nachází v horní části Riegrových sadů, hned naproti vile na adrese Riegrovy sady 28.

  • Metrem: Využijte linku A (stanice Jiřího z Poděbrad) nebo linku C (stanice Muzeum). Z obou zastávek vás čeká jen krátká, několikaminutová procházka.
  • Tramvají: Nejbližšími spoji jsou tramvaje jedoucí na zastávky Husinecká nebo Vinohradská tržnice.
  • Autobusem: Vystupte na zastávce Na Smetance, ze které se během chvilky dostanete přímo do parku.
  • Autem: Do GPS zadejte adresu Na Švihance 1. Zaparkovat můžete v okolních modrých či fialových zónách placeného stání.
Do protestu proti přesunu protidrogové agendy se zapojili i v Ostravě či Brně

