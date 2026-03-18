Výletní vlaky pražské integrované dopravy zavezou cestující například do Českého ráje, na Kokořínsko, do Brd, Posázaví, na Křivoklátsko nebo do Lužických hor. Pravidelné víkendové spoje budou jezdit většinou od konce března do přelomu října a listopadu. Některé linky mají omezenou sezonu — například Posázavský motoráček bude jezdit jen do 28. září, vybrané odpolední spoje Rakovnického rychlíku pouze během letních prázdnin.
Vrací se Cyklohráček
Na koleje se vrací také Cyklohráček, speciální vlak určený především rodinám s dětmi. Nabízí herní vozy, hračky a doprovodný program a o víkendech spojuje Prahu se Slaným přes Pražský Semmering. Během letních prázdnin plánují organizátoři i další ročník tematických výletů do turisticky zajímavých míst Středočeského kraje.
Vyrazte i s kolama
Už od tohoto víkendu pojede tradiční brdský cyklobus z Dobřichovic na hřebeny Brd přes Černolice, Řitku a Mníšek pod Brdy až do Kytína. O víkendech a svátcích jezdí ve dvouhodinovém intervalu a v Dobřichovicích navazuje na vlaky linky S7 od Prahy i Berouna. Kapacita je až 25 kol a cyklobus bude v provozu až do 1. listopadu 2026. Přeprava kola stojí 23 korun v aplikaci nebo 25 korun u řidiče.
Na konci března se přidá také linka 147 z Dejvické na Výhledy a v dalších týdnech pak postupně i další cyklobusy a spoje s přepravou kol, například směrem do Českého ráje nebo na Kokořínsko.
Další cyklobusy začnou jezdit od konce dubna, například mezi Mladou Boleslaví a Sobotkou v Českém ráji nebo ze Mšena do oblasti Máchova jezera. Na Kokořínsku pak o víkendech posílí provoz i speciální spoje běžných linek. V průběhu léta se nabídka ještě rozšíří. Od června do poloviny září bude jezdit také víkendový cyklobus z Příbrami do Orlova a Kozičína na okraji Brd.
