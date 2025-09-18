Tramvaje Ringhofer byly z provozu násilně odstaveny v roce 1974 při zahájení provozu metra. A právě staré tramvaje, které v současnosti známe u historické linky 42 a z vyhlídkových jízd, bylo možné díky obousměrnosti (tedy faktu, že mají kabinu řidiče a dveře na obou stranách) využívat na výlukových linkách. Ty byly ukončeny slepou kolejí s výhybkou. V dopraváckém jazyce takzvané úvratí.
12 let bez osbousměrek
První obousměrné vozy KT8 obdržel pražský dopravní podnik až v roce 1986 a 12 trvající absenci obousměrných souprav suplovali při výlukách právě dva vozy T3 spojené záděmi k sobě.
Pro cestující jen první vůz
A jak takovou soupravu vyrobit? Stačí ve vozovně spojit dvě tramvaje záděmi o sobě, propojit je speciálním kabelem, který je takzvaně prokřížený. Ten dává zadnímu vozu správné povely pro couvající jízdu. Prokřížit se tak musí například i kontakty na blinkry, aby zadní vůz neblikal naopak.
Na čela obou vozů je nutné doplnit koncová a brzdová světla. Ty na sobě mají i blinkry a bílé pozičky.
Čiré kryty za tmavé
U původních poziček se vymění průhledné čiré kryty za tmavé neprůhledné, aby při couvaní nesvítilo bílé světlo a nezmátlo řidiče dalších tramvají, nebo vozidel.
Tyto k nárazníku zavěšená světla se zapojí speciálním kabelem do předních zásuvek vozů.
Zásadní nevýhodou této soupravy je fakt, že pro cestující může být využíván vždy pouze první vůz. Zadní tramvaj je tak nevyužitá.