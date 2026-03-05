Jak uvedla pro deník Metro mluvčí TSK Barbora Lišková, Pražané on-line vyřizování různých povolení teprve přicházejí na chuť. První statistiky z letošního roku nepůsobí nijak závratně, podle Liškové ale potvrzují předpoklad úřadu, že uživatelé budou digitální cestu aktivně využívat.
On-line žádost zatím tolik neláká
„V rámci vývoje stavebních agend bylo během prvních dvou měsíců podáno elektronicky již 127 žádostí, což představuje přibližně 25 procent všech podání v této kategorii. Tento podíl ukazuje, že žadatelé v rámci stavebních akcí, kteří často využívají profesionální inženýring, se na nový systém adaptovali velmi rychle,“ říká pro deník Metro Lišková a dodává, že i když u nestavebních záborů, jako jsou předzahrádky, aktuálně eviduje TSK teprve asi osmiprocentní podíl on-line žádostí, očekává se, že s postupující digitalizací bude trend nadále posilovat.
„Velice nás to těší. Pořád ale platí, že i přes pokroky v digitalizaci zůstává nadále k dispozici naše kontaktní centrum ve Veletržní ulici v Praze 7. V roce 2025 zde bylo mimochodem odbaveno 11 034 klientů s průměrnou dobou čekání necelé tři minuty,“ doplňuje pro deník Metro mluvčí Lišková.
Přehledně na mapě uvidíte sjednané zábory a také restaurace, které poskytují veřejnosti toalety zdarma výměnou za předzahrádku.
Adam Zábranský, radní
Starý úřad, nové přístupy
TSK dle slov svých zástupců dlouhodobě usiluje o modernizaci a proklientský přístup. „Digitalizace správy komunikací je pro moderní město klíčová. Portál TSK není jen technologickou novinkou, ale nástrojem, který Pražany zbavuje zbytečného tisknutí papírů a šetří jejich čas,“ komentuje náměstek primátora pro dopravu a předseda dozorčí rady TSK Jaromír Beránek.
Rok 2025 přinesl TSK celkem 7 970 smluv na pronájem veřejného prostoru – z toho 4 573 nestavebních a 3 397 stavebních. Nový portál zahrnuje všechny typy agend – od lešení, kontejnerů a předzahrádek až po filmové produkce.
Díky mapovým aplikacím mohou občané sledovat aktuální omezení na ulicích, jejich délku a účel. „Přehledně na mapě uvidíte sjednané zábory a také restaurace, které poskytují veřejnosti toalety zdarma výměnou za předzahrádku,“ popisuje radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Budoucnost digitální správy
Podle generálního ředitele správy pražských komunikací Filipa Hájka je cílem, aby byla komunikace s úřadem co nejjednodušší a přehledná. „Portál TSK šetří čas občanům i našim zaměstnancům a potvrzuje, že TSK už není uzavřený úřad, ale moderní partner hlavního města,“ uzavírá Hájek.