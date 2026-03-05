Žádost o zábor ulice v Praze nově on-line. Portál TSK zatím využívá čtvrtina žadatelů

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:00
Pražané už nemusí stát ve dlouhých frontách kvůli žádostem o pronájem veřejného prostoru. Technická správa komunikací (TSK) začátkem roku spustila nový on-line portál, který umožňuje vyřídit žádost o pronájem části ulice z pohodlí domova. I přes komfort digitální cesty však portál zatím nebude čelit náporu žadatelů.

Méně papírování, více přehledu. Uživatelé se do portálu přihlašují přes Identitu občana – BankID, eObčanka, MojeID, což umožňuje i plnohodnotné elektronické podepisování dokumentů. | foto: TSK PRAHA

Jak uvedla pro deník Metro mluvčí TSK Barbora Lišková, Pražané on-line vyřizování různých povolení teprve přicházejí na chuť. První statistiky z letošního roku nepůsobí nijak závratně, podle Liškové ale potvrzují předpoklad úřadu, že uživatelé budou digitální cestu aktivně využívat.

On-line žádost zatím tolik neláká

„V rámci vývoje stavebních agend bylo během prvních dvou měsíců podáno elektronicky již 127 žádostí, což představuje přibližně 25 procent všech podání v této kategorii. Tento podíl ukazuje, že žadatelé v rámci stavebních akcí, kteří často využívají profesionální inženýring, se na nový systém adaptovali velmi rychle,“ říká pro deník Metro Lišková a dodává, že i když u nestavebních záborů, jako jsou předzahrádky, aktuálně eviduje TSK teprve asi osmiprocentní podíl on-line žádostí, očekává se, že s postupující digitalizací bude trend nadále posilovat.

„Velice nás to těší. Pořád ale platí, že i přes pokroky v digitalizaci zůstává nadále k dispozici naše kontaktní centrum ve Veletržní ulici v Praze 7. V roce 2025 zde bylo mimochodem odbaveno 11 034 klientů s průměrnou dobou čekání necelé tři minuty,“ doplňuje pro deník Metro mluvčí Lišková.

Přehledně na mapě uvidíte sjednané zábory a také restaurace, které poskytují veřejnosti toalety zdarma výměnou za předzahrádku.

Adam Zábranský, radní

Starý úřad, nové přístupy

TSK dle slov svých zástupců dlouhodobě usiluje o modernizaci a proklientský přístup. „Digitalizace správy komunikací je pro moderní město klíčová. Portál TSK není jen technologickou novinkou, ale nástrojem, který Pražany zbavuje zbytečného tisknutí papírů a šetří jejich čas,“ komentuje náměstek primátora pro dopravu a předseda dozorčí rady TSK Jaromír Beránek.

Rok 2025 přinesl TSK celkem 7 970 smluv na pronájem veřejného prostoru – z toho 4 573 nestavebních a 3 397 stavebních. Nový portál zahrnuje všechny typy agend – od lešení, kontejnerů a předzahrádek až po filmové produkce.

Díky mapovým aplikacím mohou občané sledovat aktuální omezení na ulicích, jejich délku a účel. „Přehledně na mapě uvidíte sjednané zábory a také restaurace, které poskytují veřejnosti toalety zdarma výměnou za předzahrádku,“ popisuje radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Nová aplikace ukazuje zábor ulic. Taky poradí, kam si v Praze zdarma dojít na WC

Budoucnost digitální správy

Podle generálního ředitele správy pražských komunikací Filipa Hájka je cílem, aby byla komunikace s úřadem co nejjednodušší a přehledná. „Portál TSK šetří čas občanům i našim zaměstnancům a potvrzuje, že TSK už není uzavřený úřad, ale moderní partner hlavního města,“ uzavírá Hájek.

