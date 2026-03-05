Žádost o zábor ulice v Praze on-line. Proč nový portál TSK zatím nečelí náporu?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:00
Pražané už nemusí stát ve dlouhých frontách kvůli žádostem o pronájem veřejného prostoru. Technická správa komunikací (TSK) začátkem roku spustila nový on-line portál, který umožňuje vyřídit žádost o pronájem části ulice z pohodlí domova. I přes komfort digitální cesty však portál zatím nebude čelit náporu žadatelů.

Méně papírování, více přehledu. Uživatelé se do portálu přihlašují přes Identitu občana – BankID, eObčanka, MojeID, což umožňuje i plnohodnotné elektronické podepisování dokumentů. | foto: TSK PRAHA

Jak uvedla pro deník Metro mluvčí TSK Barbora Lišková, Pražané on-line vyřizování různých povolení teprve přicházejí na chuť. První statistiky z letošního roku nepůsobí nijak závratně, podle Liškové ale potvrzují předpoklad úřadu, že uživatelé budou digitální cestu aktivně využívat.

On-line žádost zatím tolik neláká

„V rámci vývoje stavebních agend bylo během prvních dvou měsíců podáno elektronicky již 127 žádostí, což představuje přibližně 25 procent všech podání v této kategorii. Tento podíl ukazuje, že žadatelé v rámci stavebních akcí, kteří často využívají profesionální inženýring, se na nový systém adaptovali velmi rychle,“ říká pro deník Metro Lišková a dodává, že i když u nestavebních záborů, jako jsou předzahrádky, aktuálně eviduje TSK teprve asi osmiprocentní podíl on-line žádostí, očekává se, že s postupující digitalizací bude trend nadále posilovat.

„Velice nás to těší. Pořád ale platí, že i přes pokroky v digitalizaci zůstává nadále k dispozici naše kontaktní centrum ve Veletržní ulici v Praze 7. V roce 2025 zde bylo mimochodem odbaveno 11 034 klientů s průměrnou dobou čekání necelé tři minuty,“ doplňuje pro deník Metro mluvčí Lišková.

Přehledně na mapě uvidíte sjednané zábory a také restaurace, které poskytují veřejnosti toalety zdarma výměnou za předzahrádku.

Adam Zábranský, radní

Starý úřad, nové přístupy

TSK dle slov svých zástupců dlouhodobě usiluje o modernizaci a proklientský přístup. „Digitalizace správy komunikací je pro moderní město klíčová. Portál TSK není jen technologickou novinkou, ale nástrojem, který Pražany zbavuje zbytečného tisknutí papírů a šetří jejich čas,“ komentuje náměstek primátora pro dopravu a předseda dozorčí rady TSK Jaromír Beránek.

Rok 2025 přinesl TSK celkem 7 970 smluv na pronájem veřejného prostoru – z toho 4 573 nestavebních a 3 397 stavebních. Nový portál zahrnuje všechny typy agend – od lešení, kontejnerů a předzahrádek až po filmové produkce.

Díky mapovým aplikacím mohou občané sledovat aktuální omezení na ulicích, jejich délku a účel. „Přehledně na mapě uvidíte sjednané zábory a také restaurace, které poskytují veřejnosti toalety zdarma výměnou za předzahrádku,“ popisuje radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Nová aplikace ukazuje zábor ulic. Taky poradí, kam si v Praze zdarma dojít na WC

Budoucnost digitální správy

Podle generálního ředitele správy pražských komunikací Filipa Hájka je cílem, aby byla komunikace s úřadem co nejjednodušší a přehledná. „Portál TSK šetří čas občanům i našim zaměstnancům a potvrzuje, že TSK už není uzavřený úřad, ale moderní partner hlavního města,“ uzavírá Hájek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Kvůli původu ho utlačovali, matku věznili. Zemřel kronikář Šik, vzor a persona Litovle

Lubomír Šik vedl litovelskou kroniku od revoluce.

Litovel se loučí s velkou osobností. V pondělí 1. března zesnul dlouholetý kronikář města a autor několika knih Lubomír Šik, bylo mu 98 let. V říjnu roku 2012 jej radnice za popularizaci dějin města...

5. března 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Investice za pět miliard. Praha chystá obnovu staré linky čistírny odpadních vod

Pohled severním směrem do vltavského údolí a na Podhoří. Vlevo v popředí oblá...

Rekonstrukce takzvané staré vodní linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově bude stát 4,78 miliardy korun bez DPH. Práce pro městem vlastněnou Pražskou...

5. března 2026  12:32

Výpadek napájení uzavřel Komořanský tunel. Silničáři zjišťují příčiny

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o víkendu uzavře Pražský okruh (D0) mezi 3. a...

Silničáři dnes okolo poledne kvůli technickým problémům uzavřeli Komořanský tunel na jihu Prahy. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se jednalo o problémy s napájením. V místě se tvořily dlouhé...

5. března 2026  11:52,  aktualizováno  12:31

Lídrem STAN pro komunální volby v Českých Budějovicích bude vědec Petr Vodrážka

ilustrační snímek

Lídrem STAN pro podzimní komunální volby v Českých Budějovicích bude vědecký pracovník Biologického centra Akademie věd ČR Petr Vodrážka. Několik let pracuje v...

5. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Experiment 72 hodin ukazuje, jak jsou Češi připraveni na krizi

5. března 2026  12:22

Děkanku zprostili obžaloby z vynášení informací. Nevěděla, že kolega řídil firmu

Děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová...

Obvodní soud pro Prahu 6 zprostil ve čtvrtek děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou obžaloby z vynášení informací o veřejných zakázkách. Podle...

5. března 2026  12:22

Pelhřimov navýšil rozpočet na letošní investice z 512 na 528 milionů korun

ilustrační snímek

Do investic chce dál letos Pelhřimov 528 milionů korun, o 18 procent víc než loni, uvedla Lenka Nováková z investičního odboru města. Investiční část rozpočtu...

5. března 2026  10:36,  aktualizováno  10:36

Bohumín za 1,2 milionu korun chystá renovaci tamního skateparku

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku chystá renovaci skateparku. Za opravu deseti překážek zaplatí 1,2 milionu korun. V dubnu tak bude muset park uzavřít. Novinářům to sdělila...

5. března 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Pardubice mění provozovatele kontejnerů na textil, město plánuje až 80 stanovišť

ilustrační snímek

Pardubice mění provozovatele kontejnerů na textil, s dosavadním nebylo město spokojené. Nová firma Dimatex CS v ulicích rozmístí zhruba 40 kontejnerů, stejný...

5. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Opava musela zamknout kontejnery na sklo, nepořádníci tam házeli i směsný odpad

Kvůli nezodpovědnosti některých obyvatel Opavy vrátily sklárny městu dva...

Město Opava přišlo o statisíce korun kvůli tomu, že někteří obyvatelé nedbale třídí a do kontejnerů na sklo házejí i další odpadky. Na zelených nádobách na barevné sklo se dokonce objevily zámky. Kdo...

5. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poptávka po domácí zdravotní péči v Pardubicích poroste, SKP-Centrum

PoptĂˇvka po domĂˇcĂ­ zdravotnĂ­ pĂ©ÄŤi v PardubicĂ­ch poroste, SKP-Centrum

Organizace SKP-Centrum, která v Pardubicích od roku 1993 zajišťuje domácí zdravotní péči, se připravuje na rostoucí potávku po těchto službách. Nasvědčuje tomu...

5. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Oslavy sv. Patrika nebudou chybět ani v Holešovické tržnici

5. března 2026  12:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.