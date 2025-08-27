Fanoušci Slavie mají nejvíce zájem o šály a dresy. „Co se týče nejprodávanějších hráčů, ve fanshopu je největší zájem o dresy hráčů Zafeiris, Kušej, Holeš a kapitána Bořila. Jde současně o pořadí počtu prodaných dresů, tedy Zafeiris jde na dračku nejvíce,“ uvedl v polovině srpna pro Metro mluvčí sešívaných Michal Býček.
Mimochodem, v posledních dnech si zmiňovaný Christos Zafeiris část slávistických fanoušků rozhněval. Jeho přestup do PAOK Soluň se stal velkou mediální kauzou. Více zde.
Sparta oblíbence tají, v Ďolíčku vede Yusuf
Sparta podle svého mluvčího Pavla Jíny v sezoně 2024/25 prodala dohromady téměř 32 tisíc dresů, což je o 30 procent více než v předchozí sezoně. „V aktuálním ročníku bylo zatím za přibližně měsíc a půl prodáno už přes 6 tisíc dresů,“ uvedl pro Metro mluvčí Sparty. K tomu, jaký hráč se prodává nejvíce, se klub nevyjádřil. V Ďolíčku je největší zájem o trička, šály a také dresy. Jedničkou je pro fanoušky Yusuf Helal. Na Julisce jsou zase velmi oblíbené například dresy kapitána Jana Peterky.
V Edenu se prodávají dresy všech variant. Od klasických domácích červenobílých po limitované kolekce. „Máme verzi Player PRO, která je stejná, jakou nosí hráči na zápasech. Ta stojí 3 099 korun. Pak máme druhou verzi Stadium, která je vhodná pro běžné nošení. Ta stojí 2 299 korun,“ komentuje pro Metro Býček. Dresy Slavia nechala navrhnout umělcem Pastou Onerem.
Ceny dresů pražských prvoligových klubů:
|Klub
|Cena dresu pro dospělé
|Zajímavosti
|Slavia Praha
|2 299 Kč (Stadium), 3 099 Kč (Player PRO)
|Nově značka Castore, návrh od umělce Pasty Onera
|Sparta Praha
|1 999 Kč domácí/venkovní, 2 199 Kč třetí sada
|Limitovaná spolupráce s Footshopem, rekordní prodeje
|Bohemians Praha
|1 905 Kč
|Značka Puma
|Dukla Praha
|1 890 Kč dospělí, 1 590 Kč dětský
|Možnost potisku za 300 Kč
Šály, plyšáci i tanga
Kromě dresů frčí i další oblečení. Fanoušci Slavie si oblíbili zejména šály, ponožky či kloboučky. V minulosti klub nabízel i netradiční tanga. Sparta zase prodává hlavně dresy, ale část fanoušků nakupuje i u ultras skupin, které mají vlastní neoficiální kolekce.
Na Dukle boduje plyšový maskot Dukláček, vlaječky a placky, v Ďolíčku vedou trička a šály.
Pražské kluby lákají i na netradiční merch
- Slavia Praha – nabízí kus trávníku z Edenu zalitý v pryskyřici ve spolupráci s českou sklárnou Preciosa.
- Bohemians Praha – lákají na „Zelenou z Ďolíčku“, klubovou edici oblíbeného peprmintového likéru.
- Dukla Praha – staví na retro kolekcích a limitovaných edicích.
- Sparta Praha – spolupracuje s partnery na streetwearových edicích.