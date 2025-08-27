Zafeiris jde u slávistů na dračku, Sparta nejoblíbenější dres neprozradila

Tereza Šimurdová
Marek Hýř
Tereza Šimurdová, Marek Hýř
  12:22
Fotbalový merchandising se stal nedílnou součástí identity fanoušků. Dresy, šály nebo streetwear dávají příznivcům možnost ukázat věrnost klubu. Největší zájem je ale stále o oficiální dresy. Prodávají se ale i kuriozity. Třeba kus trávníku nebo zelená.
Christos Zafeiris v novém dresu Slavie

Christos Zafeiris v novém dresu Slavie | foto: SK Slavia Praha

Nové dresy fotbalové Slavie představil jejich autor Pasta Oner (vlevo) i s...
Výtvarník Pasta Oner s domácím dresem Slavie Praha.
Nové dresy Slavie navrhl umělec Pasta Oner, který se už předloni podílel na...
Tomáš Holeš v novém dresu Slavie pro sezonu 2025/2026.
9 fotografií

Fanoušci Slavie mají nejvíce zájem o šály a dresy. „Co se týče nejprodávanějších hráčů, ve fanshopu je největší zájem o dresy hráčů Zafeiris, Kušej, Holeš a kapitána Bořila. Jde současně o pořadí počtu prodaných dresů, tedy Zafeiris jde na dračku nejvíce,“ uvedl v polovině srpna pro Metro mluvčí sešívaných Michal Býček.

Mimochodem, v posledních dnech si zmiňovaný Christos Zafeiris část slávistických fanoušků rozhněval. Jeho přestup do PAOK Soluň se stal velkou mediální kauzou. Více zde.

Sparta oblíbence tají, v Ďolíčku vede Yusuf

Sparta podle svého mluvčího Pavla Jíny v sezoně 2024/25 prodala dohromady téměř 32 tisíc dresů, což je o 30 procent více než v předchozí sezoně. „V aktuálním ročníku bylo zatím za přibližně měsíc a půl prodáno už přes 6 tisíc dresů,“ uvedl pro Metro mluvčí Sparty. K tomu, jaký hráč se prodává nejvíce, se klub nevyjádřil. V Ďolíčku je největší zájem o trička, šály a také dresy. Jedničkou je pro fanoušky Yusuf Helal. Na Julisce jsou zase velmi oblíbené například dresy kapitána Jana Peterky.

Útočník Bohemians Yusuf u míče.

V Edenu se prodávají dresy všech variant. Od klasických domácích červenobílých po limitované kolekce. „Máme verzi Player PRO, která je stejná, jakou nosí hráči na zápasech. Ta stojí 3 099 korun. Pak máme druhou verzi Stadium, která je vhodná pro běžné nošení. Ta stojí 2 299 korun,“ komentuje pro Metro Býček. Dresy Slavia nechala navrhnout umělcem Pastou Onerem.

Ceny dresů pražských prvoligových klubů:

KlubCena dresu pro dospěléZajímavosti
Slavia Praha2 299 Kč (Stadium), 3 099 Kč (Player PRO)Nově značka Castore, návrh od umělce Pasty Onera
Sparta Praha1 999 Kč domácí/venkovní, 2 199 Kč třetí sadaLimitovaná spolupráce s Footshopem, rekordní prodeje
Bohemians Praha1 905 KčZnačka Puma
Dukla Praha1 890 Kč dospělí, 1 590 Kč dětskýMožnost potisku za 300 Kč

Šály, plyšáci i tanga

Kromě dresů frčí i další oblečení. Fanoušci Slavie si oblíbili zejména šály, ponožky či kloboučky. V minulosti klub nabízel i netradiční tanga. Sparta zase prodává hlavně dresy, ale část fanoušků nakupuje i u ultras skupin, které mají vlastní neoficiální kolekce.

Na Dukle boduje plyšový maskot Dukláček, vlaječky a placky, v Ďolíčku vedou trička a šály.

Pražské kluby lákají i na netradiční merch

  • Slavia Praha – nabízí kus trávníku z Edenu zalitý v pryskyřici ve spolupráci s českou sklárnou Preciosa.
  • Bohemians Praha – lákají na „Zelenou z Ďolíčku“, klubovou edici oblíbeného peprmintového likéru.
  • Dukla Praha – staví na retro kolekcích a limitovaných edicích.
  • Sparta Praha – spolupracuje s partnery na streetwearových edicích.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

V Brně masivně unikal plyn, policisté evakuovali desítky lidí

Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů bylo evakuováno 30 lidí. Nyní je ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická zcela...

27. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:47

Soška Jezulátka se po 37 letech vrací z Německa do Bravantic

Do Bravantic na Novojičínsku se po 37 letech vrátí kopie sošky Pražského Jezulátka. Přesune se tam z německého města Meerholz, kde od roku 1988 připomínala...

27. srpna 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s náklaďákem. Na místě zemřel

Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Nehoda uzavřela silnici I/12, řekla krajská policejní mluvčí...

27. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Koncert pod širým nebem uctí Soňu Červenou, v Hradci zazní nejen Carmen

Světově proslulá pěvkyně a herečka Soňa Červená (1925–2023) by se letos dožila rovné stovky. K Hradci Králové ji poutaly silné rodinné kořeny, a tak ji zdejší filharmonie uctí koncertem pod širým...

27. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústí nad Orlicí využilo prázdniny k opravám školských budov

Ústí nad Orlicí využilo letní prázdniny k plánovaným opravám a investicím ve svých školských budovách. Práce se týkaly především mateřských škol, ale také dvou...

27. srpna 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Ústí nad Orlicí využilo prázdniny k opravám školských budov

Ústí nad Orlicí využilo letní prázdniny k plánovaným opravám a investicím ve svých školských budovách. Práce se týkaly především mateřských škol, ale také dvou...

27. srpna 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Obnova čelní fasády zámku v Bzenci za 10,5 milionu korun je hotová

Obnova čelní fasády hlavní budovy zámku v Bzenci na Hodonínsku je po několika měsících hotová. Práce stály přibližně 10,5 milionu korun. Nyní plynule pokračují...

27. srpna 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Drama na Pradědu. Jízdy na kole i na koloběžce skončily těžkým zraněním

Dva lidé se v úterý těžce zranili při sjíždění Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Záchranáři nejprve spěchali za ženou, která se na koloběžce střetla s cyklistou. Jen o dvě hodiny později pomáhali muži...

27. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu

Českobudějovický krajský soud schválil ukončení provozu závodu Kovosvit Mas Machine Tools v Sezimově Ústí. Navrhl to insolvenční správce firmy, protože podnik už podle něj prakticky nefunguje. Firma,...

27. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Východočeské divadlo v Pardubicích chystá sedm premiér, včetně Erbenovy Kytice

Východočeské divadlo v Pardubicích zahájí 116. sezonu. První diváky přivítá v úterý 2. září na repríze muzikálu Do nebes! o letci Janu Kašparovi. Publikum opět...

27. srpna 2025  12:40,  aktualizováno  12:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Záchranná služba má novou výjezdovou základnu v Luhačovicích

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) dnes v Luhačovicích na Zlínsku otevřela novou výjezdovou základnu. V lázeňském městě dosud chyběla....

27. srpna 2025  12:37,  aktualizováno  12:37

Praštil holí do plotu, který držela sousedka. Ústavní soud muži zrušil trest

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad mužem, jenž si po sousedských konfliktech vyslechl podmíněný trest za pokus o ublížení na zdraví a vydírání. Udeřil kovovou holí do plotu, který z druhé strany...

27. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.