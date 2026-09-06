Záhada „lunárního modulu“ Sparty Krč: Koule na hřišti stojí nejspíš už od 60. let

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
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Hřiště krčské Sparty na leteckém snímku z roku 1966, už s lunárním modulem....

Hřiště krčské Sparty na leteckém snímku z roku 1966, už s lunárním modulem. Malá bílá koule uprostřed vrhá stíny, stejně jako okolostojící stromy, doleva. | foto: IPR PRAHA

Hřiště krčské Sparty na leteckém snímku z roku 1953. bez „lunárního modulu“.
Hřiště krčské Sparty na leteckém snímku z roku 1974, už s lunárním modulem....
Hřiště krčské Sparty na leteckém snímku z roku 1988, už s lunárním modulem....
Hřiště krčské Sparty na leteckém snímku z roku 1996, už s lunárním modulem a...
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Ikonický ukazatel času a skóre na hřišti fotbalového oddílu Sparta Krč je částečně viditelný i z Jižní spojky. Nedávno jsme místo navštívili a zjistili řadu zajímavých skutečností. Teď jsme se dopátrali k dalším informacím.

Fotbalový klub Sparta Krč byl založen v roce 1910. Jeho současnost už není tak zářivá, léta balancuje na hraně existence a neexistence. Následník klubu na hřišti, které se skrývá mezi frekventovanou komunikací a Kunratickým potokem, se snaží pokračovat v dějinách týmu, bohužel v té nejnižší fotbalové soutěži.

Sparta Krč. Lunární modul. Za zdí je Jižní spojka.

To, co jsme zjistili přímo na místě, najdete v tomto článku, který popisuje fyzickou situaci areálu, kde chce velká fotbalová Sparta vybudovat moderní areál pro svůj první ženský fotbalový tým a také pro své mužské béčko.

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Nás tady nejvíce zajímal „lunární modul“, konstrukce ukazatele vstřelených gólů a probíhající čas zápasu. Budka ve tvaru a podobě fotbalového míče na kovové konstrukci na jižním svahu nad hrací plochou. Od kdy existuje? Místní správce nám odmítl tuto informaci sdělit. Současný předseda klubu Marek Dastych byl sdílnější, ale ani on to netušil.

Zkusili jsme s kolegou proto prostudovat fotomapy Prahy na portálu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Ten nabízí poměrně detailní fotomapy hlavního města.

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Na snímcích z roku 1953 je toto území nejen bez Jižní spojky, ale hřiště tu je. Jenže bez budky. Zato na časově nejbližším leteckém fotografování z roku 1966 už koule viditelná je! Což naznačuje, že někdy mezi lety 1953 až 1966 ukazatel existoval.

Sparta Krč. Lunární modul uvnitř.

Na kouli je totiž nápis Montáže. Sparta Krč zhruba od padesátých let až do počátku let devadesátých pod tímto názvem působila a k původnímu jménu se vrátila v roce 1992.

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Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

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