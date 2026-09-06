Fotbalový klub Sparta Krč byl založen v roce 1910. Jeho současnost už není tak zářivá, léta balancuje na hraně existence a neexistence. Následník klubu na hřišti, které se skrývá mezi frekventovanou komunikací a Kunratickým potokem, se snaží pokračovat v dějinách týmu, bohužel v té nejnižší fotbalové soutěži.
To, co jsme zjistili přímo na místě, najdete v tomto článku, který popisuje fyzickou situaci areálu, kde chce velká fotbalová Sparta vybudovat moderní areál pro svůj první ženský fotbalový tým a také pro své mužské béčko.
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Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Nás tady nejvíce zajímal „lunární modul“, konstrukce ukazatele vstřelených gólů a probíhající čas zápasu. Budka ve tvaru a podobě fotbalového míče na kovové konstrukci na jižním svahu nad hrací plochou. Od kdy existuje? Místní správce nám odmítl tuto informaci sdělit. Současný předseda klubu Marek Dastych byl sdílnější, ale ani on to netušil.
Zkusili jsme s kolegou proto prostudovat fotomapy Prahy na portálu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Ten nabízí poměrně detailní fotomapy hlavního města.
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Na snímcích z roku 1953 je toto území nejen bez Jižní spojky, ale hřiště tu je. Jenže bez budky. Zato na časově nejbližším leteckém fotografování z roku 1966 už koule viditelná je! Což naznačuje, že někdy mezi lety 1953 až 1966 ukazatel existoval.
Na kouli je totiž nápis Montáže. Sparta Krč zhruba od padesátých let až do počátku let devadesátých pod tímto názvem působila a k původnímu jménu se vrátila v roce 1992.