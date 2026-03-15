V kůži Harrisona Forda na cestě k Michalu Dolejšovi do pražské kanalizace. Hurá do tajemné stoky

Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00aktualizováno  20. března 7:07
Pravděpodobně jediná upomínková cedule na památku člověka, na kterou slunce nikdy nezasvítí. Narazíte na ni v labyrintu pražské kanalizační sítě, ale neprozradím, kde se nachází. Cesta k ní byla, alespoň pro mě, dobrodružná.
foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

V chodbě. Cesta od vchodu do hlubin stoky
Cestou k tabulce to už silně hučí. Oči marně pátrají, co je v dálce.
Už jste si někdy připadali jako filmová hvězda světového formátu? Světlo v ohybu přístupové chodby do stoky už zmizelo za zákrutou, ve tmě před vámi se začíná mírně mlžit. Ale především hukot vody je děsivý. Každou chvíli očekávám, že se ze tmy vyvalí tuny vody.

Myslí se mi mihnou záběry Harrisona Forda ve filmu Uprchlík, kdy na útěku před policií postupuje k východu z přehradní stěny a má skočit do hlubiny, do valících se a hučících vod.

Nevím, co mě čeká pár desítek metrů přede mnou. Jen vím, že tam někde je na stěně pamětní cedule, můj cíl. Opatrně se vyhýbám čidlu, které by reagovalo na přetok vody ze stoky do odtokové šachty.

Povodně ale nejsou, tak snad se nic nestane. Vodní (ale i mírně páchnoucí) mlžina houstne, hukot přidává na decibelech. V oparu vidím stoku, velký tubus. Chodba se rozšiřuje v malou plošinu.

Tady je! Mírně vystouplý reliéf mužské tváře a stručný nápis.
MICHAL DOLEJŠ. ZASLOUŽIL SE O PRAŽSKOU KANALIZACI.

Svítím čelovkou, objektiv fotoaparátu ostří na stěnu. Pořád se mi nervózně třesou kolena, přece jen jsem v podobných prostorách poprvé v životě, navíc bez doprovodu. Mobilní signál nulový, jištění – no, taky nulové. Jen jeden člověk v tuto chvíli ví, že jsem pod zemí, a čeká, až se ozvu zase z povrchu.

Ještě pár snímků, na kvalitě a zlatém fotografickém řezu mi nezáleží. Ještě chvíli postojím a dumám o člověku, o kterém se veřejnost nejspíš nikdy nedozví. Nahoře v ulicích jsou pamětní desky buditelů, bojovníků, umělců, politiků, vynálezců. Michal Dolejš na ně hledí z nevelké tabule tady v pražské kanalizaci.

Čeká mě cesta zpět. Zastavím se ještě u výlezu kanálu asi uprostřed trasy. Cestou do stoky jsem ho v rozrušení ani nezaznamenal. Stačí dva metry po stupíncích a nazvednout zřejmě hodně těžký kanalizační poklop. Tak tam nahoře chodí pozemšťané…

Za zákrutou už svítí v dáli výstup z chodby. Ještě projít louží s bahnem, protáhnout se mříží (naštěstí splňuji prostupnou tenkost) a jsem zase na světě. Holínky do batohu a domů.

Příště se dozvíte, co jsem vypátral o muži, jehož pamětní tabule připomíná.

