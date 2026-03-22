Záhada z pražské stoky má rozuzlení. Za plaketou je silný lidský příběh

Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00aktualizováno  16:43
V minulém vyprávění jsem vás vzal do jedné z pražských stok, kde je instalovaná pamětní tabulka věnovaná znalci pražské kanalizace Michalu Dolejšovi. Kdo to byl? Čím si připomenutí, navíc na neobvyklém místě, zasloužil?
foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Michal Dolejš v reportáži TV Praha z roku 2016
Od Tomáše Mrázka, mluvčího Pražských vodovodů a kanalizací, jsem dostal stručnou, ale důležitou počáteční informaci. „To je bývalý kolega, který tragicky zahynul,“ napsal mi v e-mailové zprávě.

Pomohli chemici z VŠCHT

Další dotaz směřoval do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Cyril Holub sice žádné podrobnosti neznal, dokonce ani netušil, že je v pražské kanalizaci nějaká cedule, ale oslovil lidi na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT).

Jeho úsilí přineslo ovoce. Ozval se Jiří Wanner, který si Michala Dolejše dobře pamatuje, a tak připojuji jeho vzpomínku… Připomínám, že Jiří Wanner přednáší na VŠCHT, pracuje v Ústavu technologie vody a prostředí. Spolu s dalšími autory, i s Michalem Dolejšem, se podílel na publikaci o Staré čistírně odpadních vod v Bubenči.

Poznámka autora: vynechal jsem názvy ulice i stoky, aby se nedala identifikovat. Z bezpečnostních důvodů.

Když přisvištělo Lambo a děti se bály montérek

„Dovolte mi jednu vzpomínku na vzácného znalce pražské stokové sítě Michala Dolejše. V roce 2013 jsem díky němu mohl navštívit se svými studenty mého kurzu Stokování na VŠCHT odlehčovací komoru …, kde má dnes Michal plaketu. Před vstupem do komory jsme se převlékali do erárních oranžových kombinéz PVK v ulici …, kde je malé parkovišťátko.

Bylo to ve všední den ráno a právě tam rodiče vozili své milionové potomky do mateřské školky s hrdým názvem Riverside School Prague - Early Years. Zrovna když jsme se převlékali, a na to nezapomenu, přisvištělo bílé Lamborghini s takovými dveřmi, které se otvírají nad střechu, a z nich se vykulil takový nadějný potomek s tatínkem, který ho odvedl k ostatním chovancům už seřazeným na takové terásce před budovou školky.

Tam nahoře je svět pozemšťanů.

Pan vychovatel tam dětem něco vykládal, samozřejmě anglicky, a Michal, který to všechno pozoroval, se zeptal mých studentů: „Víte, co říká ten vychovatel dětem?“
„Ne“
„Pořádně se učte, nebo skončíte v montérkách jako ti chudáci tam dole pod námi“.

Ano, Michal byl vzácný člověk!!! Možná by si časem zasloužil plaketu na nějakém viditelnějším místě…“ Tolik Jiří Wanner a zajímavá epizoda spojená s Michalem Dolejšem.

Miloval cyklistiku, s bráchou zdolávali hory

Zásadní informace se ale objevily až poté, kdy se Metru ozval Michalův bratr Vítek. Až od něho jsme se dozvěděli nejen o tom, jak zemřel, ale i další podrobnosti z jeho života.

Vít Dolejš na svého bratra Michala ještě devět let po jeho smrti vzpomíná s neskrývanými emocemi. Nepovídá se mu snadno. „Brácha zdědil nadšení pro kanalizaci po tátovi, který u nich taky pracoval,“ říká Vít, který se „odrodil“ a pracuje v bance. Ale díky bráchovi se občas do zvláštního podzemního světa také podíval.

„Umístit pamětní ceduli byla iniciativa jeho kamaráda a dalších kolegů z práce, i to místo vymysleli oni. Byl jsem u toho, když se tam tabulka dávala. Je z čediče, to byl Michalův oblíbený materiál,“ vypráví Vítek.

A přidává pár vzpomínek na dětství v Čakovicích, Kbelích, Letňanech nebo v Miškovicích, kde žili s rodiči ve služebním domku, protože otec měl na starosti tamní čističku odpadních vod. „Tam je stejná upomínka nainstalovaná taky. Třetí cedule je v Chorvatsku,“ říká Michalův bratr.

Osudná cesta na kole

Jedna z pravidelných cest s partou cyklistů do této balkánské země byla pro Michala osudná. Před devíti lety ho tu během cyklistického soustředění s kbelským oddílem srazil místní řidič. Bylo mu 49 let.

„Řidič od nehody ujel, ale nakonec se před soud dostal, ovšem to bráchovi život nevrátilo,“ popisuje Vít Dolejš. Na místě nehody je proto tabulka a ti, kteří s ním na kolech závodili, se tu každoročně zastaví a zavzpomínají.

Oba bráchové, oba sportovně založení, se často vydávali do slovenských Vysokých Tater, kde, až na Gerlachovský štít, zdolali kdejaký vrchol. „Posledních pět let před jeho odchodem byl asi náš vztah nejintenzivnější,“ hodnotí Vítek bratrské soužití.

Článek o tabulce, jež připomíná Michala, v jedné z pražských kanalizačních stok vyšel před několika dny na webových stránkách Metra a byl hojně sdílený nejen mezi Michalovou cyklistickou a „kanalizační“ komunitou.

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Při požáru ve Strunkovicích nad Volyňkou na Strakonicku zemřel člověk

ilustrační snímek

Jeden člověk zemřel v noci na sobotu při požáru ve Strunkovicích nad Volyňkou na Strakonicku. Požár přístavby rodinného domu uhasili hasiči za čtvrt hodiny, na...

22. března 2026  16:37,  aktualizováno  16:37

Další lyžařské areály v hradeckém kraji skončily, hlavní střediska dál v provozu

ilustrační snímek

Další lyžařské areály v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji dnes ukončily zimní sezonu nebo budou od pondělí pokračovat v omezeném...

22. března 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Bruce Willis si ji možná už nepamatuje, ona ho miluje dál. Manželka dojala vzpomínkou k 17. výročí

Bruce Willis a Emma Heming Willis

Emma Heming Willis sdílela k výročí s Brucem Willisem jedinou větu a svatební fotografii. V kontextu jeho vážné nemoci působí její jednoduchý vzkaz silněji než jakákoli velká gesta.

22. března 2026  18:11

Protesty nepomohly. Kraj sloučí umělecké školy v Ostravě-Jihu, řešil i název

Jeden z projevů protestů pedagogů a rodičů žáků Základní umělecké školy Viléma...

Protestům rodičů dětí i zástupcům školy navzdory schválila v pondělí většina krajských zastupitelů sloučení Základních uměleckých škol (ZUŠ) Viléma Petrželky a Sologubova v Ostravě-Jihu, a to od...

22. března 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Světový pohár v biatlonu 2025/26 v Oslu: Hromadný start mužů s českou trojicí uzavřel sezonu

Vítězslav Hornig na trati stíhacího závodu v Oslu

Trojice českých biatlonistů jela v závěrečném hromadném startu sezony v Oslu. Pro Mikuláše Karlíka šlo o premiéru v takovémto závodě. Naopak zkušený Hornig s Krčmářem bojovali o vylepšení postavení v...

22. března 2026  16:43

Až 60 procent mileniálů se vyhýbá kofeinu, protože narušuje přirozené rytmy. Jak ho nahradit?

CAMP na Novém Městě

Životní styl českých mileniálů se postupně posouvá směrem k většímu důrazu na wellbeing. Proměna je patrná mimo jiné i v jejich večerních rituálech, kde začíná být na ústupu nejen alkohol, ale třeba...

22. března 2026  16:39

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi

Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se...

22. března 2026  16:35

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Sázení brambor na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 22. března 2026  16:30

Světový pohár v biatlonu 2026 v Oslu: Voborníková zakončila sezonu skvělým výsledkem

Lucie Charvátová skončila v estonském sprintu až v páté desítce.

Dvě české reprezentantky vstoupily do závěrečného hromadného startu žen sezony v Oslu. Tereza Voborníková dojela na skvělém třetím místě. Lucie Charvátová skončila na chvostu startovního pole.

22. března 2026  15:43

Přednáška zavede zájemce do Černé Hory, prohlídka provede Frýdkem-Místkem

Kotor se nachází na konci boky Kotorské, hlubokého zálivu na pobřeží Jaderského...

Muzeum Beskyd zve zájemce hned na dvě akce ve dvou dnech.

22. března 2026

