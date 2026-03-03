Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

David Halatka
David Halatka
  10:00
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.
Zaniklé schody v Krčáku

Zaniklé schody v Krčáku | foto: Metro.cz

Pozůstatky schodů v Kunratickém lese jsou patrné i po bezmála devadesáti letech.
Historická mapa s jasně zřetelnými „dálnicemi“ v Kunratickém lese. Byly čtyři,...
Zaniklé schody v Krčáku
Zaniklé schody v Krčáku
11 fotografií

Petr Humpolecký je dlouholetý kunratický usedlík, jenž neodolal, oslovil redakci Metra a přispěl novými poznatky k únorovém článku o zdevastovaném lesním schodišti. To najdete v Kunraťáku zhruba půl kilometru od Restaurace U krále Václava IV. směrem k pramenu Václavka. Vystavěny byly v 30. letech minulého století.

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

„Musím potvrdit, že schody skutečně působí velmi záhadně a pro někoho až strašidelně. Není to ale tak, že by vedly odnikud nikam, že by neměly jasný cíl, jak váš článek naznačuje,“ předesílá Humpolecký, jenž také spravuje web prazskepovidky.cz

Čtyři lesní tepny zrychlily honce

Za odhalením účelu schodů uprostřed Kunratického lesa se musíme podívat do místních letopisů a také do map z 18. a 19. století.

„V Kunratickém lese tehdy nebyly stávající klikaté stezky a silnice. Procházely jím pouze čtyři široké a vzájemně kolmé cesty,“ ozřejmuje Humpolecký s tím, že vznikly na počátku 18. století a sloužily zdejší šlechtě jednak jako neobvyklý krajinářský prvek, ale především pro oblíbené parforsní hony, zrychlené přesuny honců, usnadnění jejich orientace v rozlehlém lese a také jako střelecké osy.

Historická mapa s jasně zřetelnými „dálnicemi“ v Kunratickém lese. Byly čtyři, s víceméně kolmým křížením.

Od Horních Roztyl k Dolnomlýnskému rybníku

Ty čtyři cesty nicméně vůbec nerespektovaly složitý terén Kunratického lesa. „Nevedly po serpentinách, po skalních hřebenech, po vrstevnicích nebo podél potoků, jak to tam máme provedeno dnes. Pro co nejlepší splnění výše uvedených loveckých účelů vedly nekompromisně stovky metrů stále rovně od jednoho konce lesa až ke konci protilehlému, a to bez ohledu na tamní kopce, rokle, potoky a jiné překážky,“ říká kunratický patriot. Doplňuje, že jedna z těch vzájemně kolmých cest směřovala přes hluboké údolí, kterým protéká potok Václavka. „Začínala na severu u dnešního fotbalového hřiště v Horních Roztylech a končila na jihu u srázu nad Dolnomlýnským rybníkem v Kunraticích,“ upřesňuje. „Ta cesta se tam ostatně v celé své délce nachází dodnes, akorát má již většinou podobu pouze úzké pěšinky, vede někdejším značně zarostlým průsekem, a musíme se proto dobře dívat, abychom ji našli.“

Fotografie z roku 1937. Schody krátce po zpřístupnění

Desetina celkové trasy

Faktem je, že severní svah nad Václavkou je hodně strmý, a tak v době, kdy se tam již neproháněli lovci a les už sloužil spíše k veřejným procházkám, byly na tomto nejhůře schůdném místě severojižní cesty postaveny schody. Staly se její integrální součástí a byly přibližně desetinou její celkové trasy.

Schody tedy měly jasný účel a cíl. Jak se říká, jejich cílem byla cesta samotná. V tomto konkrétním případě kilometr dlouhá cesta napříč celým malebným Kunratickým lesem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Mikeš ke králem Modřan už navždy.

Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních obyvatel, ale i vlastní bronzovou sochu, jeho úmrtím zdaleka neskončila. Bronzový Mikeš stojí už přes...

Praha má méně krytů než dřív. Kolik lidí by se v nich dnes schovalo?

Prohlídka Strahovského tunelu. V případě potřeby má sloužit jako kryt, vejde se...

Pod chodníky české metropole jsou stovky krytů, které měly sloužit obyvatelům v případě konfliktu. Některé už svému původnímu účelu sloužit nemůžou, velká část z nich však dodnes zůstává v...

3. března 2026  13:02

Brněnské nemocnice nabízejí lidem s těžkou obezitou operace i poradenství

ilustrační snímek

Brněnské nemocnice nabízejí lidem s těžkou obezitou nejen chirurgické zákroky, ale také poradenství směřující ke změně životního stylu a stravování. S nadváhou...

3. března 2026  11:27,  aktualizováno  11:27

Lidé v Ústeckém kraji policii odevzdali přes 100 zbraní, mezi nimi panzerfaust

ilustrační snímek

Za dva měsíce lidé v Ústeckém kraji odevzdali při takzvané zbraňové amnestii 103 zbraní, 2543 kusů střeliva a deset kusů munice. Mezi odevzdanou municí se...

3. března 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Uherskohradišťská nemocnice zrušila zákaz návštěv, platil od poloviny ledna

ilustrační snímek

Uherskohradišťská nemocnice dnes zrušila zákaz návštěv, který vyhlásila v půlce ledna kvůli nárůstu počtu akutních respiračních onemocnění v kraji. ČTK to...

3. března 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letošní zima byla v Brně nejchladnější od roku 2017, ale stále nadprůměrná

ilustrační snímek

Letošní zima byla v Brně nejchladnější od roku 2017 a druhá nejchladnější od roku 2013. Zároveň ale byla výrazně teplejší než průměr let 1961 až 1990 a mírně...

3. března 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

Polabské muzeum v Poděbradech mimořádně vystaví část denárového pokladu

ilustrační snímek

Polabské muzeum v Poděbradech na Nymbursku vystaví od středy do neděle přes 100 mincí z unikátního poděbradského pokladu, tedy souboru více než 1400 stříbrných...

3. března 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Nehoda komplikuje dopravu v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu

Řidička osobního auta měla nehodu v Brusnickém tunelu v Praze směrem na...

Nehoda osobního auta dnes před polednem zkomplikovala průjezd pražským Brusnickým tunelem, pravý pruh směrem na Smíchov je dočasně uzavřen. Řidička po nárazu do zdi tunelu skončila s autem na střeše.

3. března 2026  12:32,  aktualizováno  12:39

GLOSA: Jak se ANO snaží kritizovat vedení Brna, když u všeho tři roky svítilo

Tisková konference zastupitelů hnutí ANO 3. března 2026, na kterou dorazil...

Hnutí ANO nemá v Brně opoziční práci jednoduchou, když předchozí tři roky všechna rozhodnutí „peklo“ v jedné náruči s dalšími stranami ve vedení města v čele s ODS. Jde to jen těžko popřít. Jako terč...

3. března 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Vyškov v zámecké zahradě opraví i bývalý domek zahradníka, bude v něm kavárna

ilustrační snímek

Vyškov nechá v zámecké zahradě opravit i bývalý domek zahradníka za 20,6 milionu korun. Bude z něj kavárna s venkovní terasou. Prostory město nabídne k...

3. března 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Lídrem ProOlomouc pro komunální volby v Olomouci je Aleš Prstek

ilustrační snímek

Lídrem hnutí ProOlomouc pro letošní komunální volby v Olomouci je dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš...

3. března 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Technická univerzita Ostrava otevírá obor Zelené materiálové technologie

ilustrační snímek

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) otevírá magisterský studijní program Zelené materiálové technologie. Profesně zaměřené studium je...

3. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Archeologové objevili v centru Velkého Meziříčí kruhovou studnu i pranýř

Nálezy studny a známek pranýře jsou natolik unikátní, že kvůli jejich zachování...

Hříšníci a provinilci byli ve středověku běžně vystaveni veřejnému zostuzení v centrech řady měst. Jedním z nich, jak uplynulé dny ukázaly, bylo také Velké Meziříčí. Archeologové, zkoumající náměstí...

3. března 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.