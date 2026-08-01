Zahrádkářských kolonií v Praze rapidně ubylo. Ceny parcel se vyšplhaly nečekaně vysoko

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:09
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Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích

Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích | foto: MAFRA

Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích
Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích
Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích
Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích
9 fotografií
Česko je zemí znalců hub (občas se ale někdo přiotráví). Máme nejvíc rozhleden na hlavu na světě. Jsme ale také skvělými zahrádkáři. Kolonii najdete v každém městě. O pozemky je ale rvačka, ceny se šplhají ke statisícům i hodně přes milion.

Ořechovka. Jenerálka. Libeňský ostrov. Na Balkáně. To jsou jen namátkou jména nejznámějších zahrádkářských kolonií v hlavním městě. Odhadem je nyní v Praze asi 450 zahrádkářských kolonií.

Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích

Je to ale o více než padesát procent méně, než jich bylo v devadesátých letech. Mnoho z nich muselo ustoupit komunikacím, bytové i komerční výstavbě. Jejich plocha se tak zmenšila z více než tisícovky hektarů na asi šest set.

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O volné pozemky je rvačka

Naprostá většina kolonií, co se pozemků týká, patří městu. Takže ti, kteří tady i skrze Český zahrádkářský svaz hospodaří, jsou jenom nájemci. Pozemky nelze kupovat, jen pronajímat. Jak ale naznačuje zájem, ceny na přenechání nájemní smlouvy se dostávají na úroveň vysoce tržní.

Tisíce Pražanů každoročně hledají zahrádku, kde by mohli pěstovat zeleninu, relaxovat nebo trávit čas s rodinou. Jenže získat dnes zahrádku v Praze je podle zahrádkářů téměř nemožné. Volných míst je minimum a poptávka několikanásobně převyšuje nabídku. „Je velká náhoda, když někdo zahrádku pustí,“ uvedla předsedkyně pražského územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Marta Pawlicová.

Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích

Voda v ceně, ročně za 2500 korun

Stačí nahlédnout na stránky Českého zahrádkářského svazu, kde se to nabídkami nebo poptávkou (většinou) jen hemží. Ceny se tady moc nepíší, ale zkušení zahrádkáři vám je v ústraní vysypou jako z rukávu. Občas se najde výjimka, ale inzerující prodávají „chatku na pronajatém pozemku“ Třeba za 850 tisíc korun…

„Zahrádkářská osada pod Hostivařskou přehradou pronajme uvolněná políčka o velikostech cca 50 metrů čtverečních. Určeno na pěstování zeleniny, květin, případně částečného zatravnění pro odpočinek. Voda u pozemků, zalévání hadicí - roční poplatek 2,500,- voda je zahrnuta v ceně,“ píše pisatel Mirek.

Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích

„Odkoupím zahrádku nebo užívací právo k zahrádce v Praze v zahrádkářské kolonii,“ najdete vzkaz od pisatele TV.

Někdy hledají lidé konkrétní místo. „Koupím chatku v zahrádkářské kolonii Na Balkáně, Praha 3. Preferuji klidné místo s možností soukromí v zeleni, stav chatky nerozhoduje. Za nabídku s fotkou předem děkuji.,“ prosí Kateřina.

Pronajmu si pozemek. Jen na léto

Někteří hledají zahrádku jen na krátký čas. „Hledáme krátkodobý pronájem oplocené zahrádky v Praze a okolí pro letošní sezónu. Jsme slušný, pracující pár (M36, Ž33) s malým, klidným a vychovaným pejskem. Hledáme místo pro občasný relax a útěk z města. O pozemek se budeme vzorně starat, posekaná tráva a udržovaný stav jsou pro nás samozřejmostí. Plně respektujeme řád kolonie a sousedy. Nehledáme trvalé bydlení. Pokud zahradu letos plně nevyužijete a chcete ji svěřit do dobrých rukou, budeme rádi za nabídky s cenou a lokalitou. Děkujeme,“ píše Vojta.

Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích

Kolik si musejí zájemci připravit? V Praze za přenechání třeba i jeden a půl milionu korun, pokud je pozemek větší a navíc doplněný solidní chatkou, kde se dá přes léto klidně prožít dovolená. Nemusí tam sice být zavedená elektřina, to ale dneska řeší solidní baterie nebo solární panely.

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Louka, les a Lidl za rohem

Stává se, že se někdo chce zbavit i komfortně zařízené zahrádky s veškerými inženýrskými sítěmi. „Prodávám podsklepenou dřevěnou chatku se zděnými základy 4 m² se zahrádkou 400 m² v zahrádkářské kolonii v Hloubětíně. Pitná voda, elektřina. Vzrostlé ovocné stromy, skalka i jezírko. Do konce roku v osobním vlastnictví. V blízkosti les a louka, metro, tramvaj, obchodní centrum i Lidl. Po úpravě je i možnost trvalého bydlení. Odhadnutá cena 2 500 000 Kč. Nyní cca 2 000 000 Kč,“ vzkazuje v inzerátu Jirka.

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Ukrajinci to přestavují na rodinné domky

Za největší problém poslední doby považuje ukrajinské nájemníky, kteří si na pronajatých zahrádkách i přes zákaz stavějí podsklepené rodinné domky. „Aby obyčejný člověk měl šanci dostat zahrádku, muselo by dojít k výstavbě dalších zahrádkářských kolonií a ke změně zahrádkářského zákona, který je chabý a okleštěný,“ uzavřela Pawlicová.

Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích

Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman ale upozorňuje, že pravidla pro fungování osad neurčuje město, nýbrž jednotlivé zahrádkářské organizace.

Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích
Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích
Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích
Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích
Češi milují zahrádkaření. Na vlastním i v koloniích
9 fotografií
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