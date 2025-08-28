Základem pohodlného běhu je správně zvolená obuv

Komerční sdělení
Běh patří k nejoblíbenějším sportům na světě z jednoho prostého důvodu - téměř nic k němu nepotřebujete. Pokud se však běhu věnujete pravidelně a chcete podávat co lepší výkon, neměli byste podceňovat výběr kvalitní obuvi. Správně zvolená sportovní obuv zajistí komfort, podporu chodidla i tlumení nárazů, což ocení zejména vaše klouby. Kvalitní běžecké boty najdete například v nabídce švýcarské značky On.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Boty ON

Technologie pro maximální pohodlí

Ať už běháte v terénu nebo po asfaltu, On Running vám díky inovativním technologiím zajistí měkký došlap a dynamický odraz při každém kroku. Běh tak bude bez ohledu na terén pohodlnější a výrazně se sníží riziko nepříjemného zranění. Boty On navíc nabídnou maximální komfort i při nepříznivém počasí - stačí zvolit některý z modelů s waterproof technologií.

Boty pro každého běžce

Ať už hledáte dámské nebo pánské boty, značka On nabízí modely, které padnou téměř každému běžci. Zatímco dámy pořídí boty již od velikosti 35,5, pánské boty On jsou dostupné i ve velikosti 49, takže si vybere opravdu každý. Díky široké škále velikostí a rozmanitých modelů si můžete být jistí, že vám boty dokonale padnou, ať už vyrážíte na krátký jogging nebo maraton.

Boty nejen na běh

Na své si přijdete i v případě, že se věnujete turistice či jiným outdoorovým aktivitám. Kromě běžeckých bot On najdete na e-shopu Sportovna.cz také outdoorovou a turistickou obuv On, která se může pochlubit nízkou váhou, vysokou prodyšností, vynikající stabilitou a trakčními vlastnostmi na různých površích. Do oka vám mohou padnout i volnočasové modely, které spojují maximální komfort a moderní design. V nabídce značky On si zkrátka vyberete boty přesně podle svého stylu a potřeb, ať už běháte, vyrážíte do hor, nebo trávíte čas procházkami ve městě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Základem pohodlného běhu je správně zvolená obuv

Komerční sdělení

Běh patří k nejoblíbenějším sportům na světě z jednoho prostého důvodu - téměř nic k němu nepotřebujete. Pokud se však běhu věnujete pravidelně a chcete podávat co lepší výkon, neměli byste...

28. srpna 2025

Jak pergola z hliníku promění terasu v oblíbené místo celé rodiny

Komerční sdělení

Léto svádí k tomu trávit co nejvíce času venku. Jenže horké slunce, prudký déšť nebo podzimní vítr dokážou plány rychle změnit. Proto se stále častěji objevuje trend zastřešování teras, který...

28. srpna 2025

Na D11 u H. Králové hořela cisterna, provoz se zastavil

Na dálnici D11 na 103. kilometru nedaleko Hradce Králové se dnes večer zcela zastavil provoz kvůli požáru cisterny převážející saze. Hasiči vyhlásili druhý...

27. srpna 2025  21:28,  aktualizováno  23:05

Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saze. Žár ji roztavil na kaši

Požár cisterny zablokoval 112. km dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně od závady na pneumatice. Hasiči vyslali na místo odtahový vůz a snaží se o zprůjezdnění...

27. srpna 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ČRo: Kroky šéfky zlínské hygieny Sedláčkové prověří vládní komise

Kroky ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evy Sedláčkové prověří vládní služební komise. Uvedl to dnes Český rozhlas Zlín na základě vyjádření...

27. srpna 2025  18:54,  aktualizováno  18:54

Na Vyškovsku se srazily dva kamiony, zablokovaly silnici první třídy

U Hodějic na Vyškovsku se dnes odpoledne srazily dva zahraniční kamiony. Silnici první třídy mezi Slavkovem u Brna a Bučovicemi zablokovaly, protože jeden z...

27. srpna 2025  18:50,  aktualizováno  18:50

Pro Panny Oppenheimer, Štíři si užijí Wednesday. Netflix a hvězdy poradí, co si máte pustit

V době, kdy je nabídka filmů a seriálů prakticky neomezená a diváci večer spíš tápou, co si vlastně pustit, než že by měli nedostatek možností, přišel Netflix s netradiční vychytávkou. Od minulého...

27. srpna 2025  20:01

J. Hradec půjčí 20 mil. Kč na uhrazení zbylé částky na nákup úzkokolejky

Jindřichův Hradec poskytne půjčku 20 milionů korun společnosti Gepard Express, která peníze použije na uhrazení zbylé částky na nákup úzkokolejky. Firma peníze...

27. srpna 2025  18:27,  aktualizováno  18:27

Budějovické letiště odklonilo dva lety, kvůli střelbě armády v nedalekém újezdu

Českobudějovické letiště ve středu odklonilo dva lety z rekreačních destinací. Letadlo z Burgasu v Bulharsku přistálo v Praze, letadlo z turecké Antalye ve Vídni. Důvodem je podle ředitele letiště...

27. srpna 2025  17:42,  aktualizováno  19:46

Nový ředitel NUDZ Horáček: Chci zaměřit výzkum na skutečně aktuální problémy

Nový ředitel Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) Jiří Horáček chce zaměřit výzkum na skutečně aktuální problémy. Zmínil například zhoršování duševního...

27. srpna 2025  18:05,  aktualizováno  18:05

V Ústí nad Labem srazilo auto člověka, který přebíhal silnici, na místě zemřel

V ústecké čtvrti Severní Terasa dnes odpoledne srazil osobní automobil člověka. Podle předběžných informací přebíhal čtyřproudou silnici mimo přechod. Muž na...

27. srpna 2025  17:47,  aktualizováno  17:47

Tři soudy už zamítly návrh strany Volt Česko zrušit registraci kandidátek SPD

Už tři krajské soudy zamítly jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušily registraci kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro...

27. srpna 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.