Základem pohodlného běhu je správně zvolená obuv

Technologie pro maximální pohodlí
Ať už běháte v terénu nebo po asfaltu, On Running vám díky inovativním technologiím zajistí měkký došlap a dynamický odraz při každém kroku. Běh tak bude bez ohledu na terén pohodlnější a výrazně se sníží riziko nepříjemného zranění. Boty On navíc nabídnou maximální komfort i při nepříznivém počasí - stačí zvolit některý z modelů s waterproof technologií.
Boty pro každého běžce
Ať už hledáte dámské nebo pánské boty, značka On nabízí modely, které padnou téměř každému běžci. Zatímco dámy pořídí boty již od velikosti 35,5, pánské boty On jsou dostupné i ve velikosti 49, takže si vybere opravdu každý. Díky široké škále velikostí a rozmanitých modelů si můžete být jistí, že vám boty dokonale padnou, ať už vyrážíte na krátký jogging nebo maraton.
Boty nejen na běh
Na své si přijdete i v případě, že se věnujete turistice či jiným outdoorovým aktivitám. Kromě běžeckých bot On najdete na e-shopu Sportovna.cz také outdoorovou a turistickou obuv On, která se může pochlubit nízkou váhou, vysokou prodyšností, vynikající stabilitou a trakčními vlastnostmi na různých površích. Do oka vám mohou padnout i volnočasové modely, které spojují maximální komfort a moderní design. V nabídce značky On si zkrátka vyberete boty přesně podle svého stylu a potřeb, ať už běháte, vyrážíte do hor, nebo trávíte čas procházkami ve městě.