Zakončete rok aktivně! V Praze startuje Týdne sportu zdarma, otevřena jsou i veřejná kluziště

Marek Hýř
Lukáš Karbulka
Marek Hýř, Lukáš Karbulka
  12:18
Po vydatné Štědrovečerní večeři nemusíte odpočívat jen u pohádek a cukroví. Od 25. do 31. prosince mohou Pražané zakončit rok aktivně – čeká je 17. ročník Týdne sportu zdarma, během kterého si lidé vyzkouší desítky sportovních aktivit. Otevřena jsou v těchto dnech také veřejná kluziště.
Fotogalerie2

Plavání (ilustrační foto) | foto: SXC

Praha opět zve veřejnost k pohybu. Na konci letošního roku se uskuteční 17. ročník Týdne sportu zdarma, který nabídne Pražanům možnost zakončit rok aktivně a vyzkoušet si širokou škálu sportů – od plavání, bruslení, lezení, beach volejbalu, fitness, badmintonu, baseballu až po skupinové lekce nebo bojová umění.

Akce začne ve čtvrtek 25. prosince 2025 a potrvá až do středy 31. prosince. Kompletní seznam sportovišť, termínů a podmínek je k dispozici na www.prahasportovni.cz.

Kde sportovat zdarma?

Do akce je zapojeno více než 40 sportovních aktivit na sportovištích po celé metropoli. Mezi hlavní nabídky patří:

Praha 4:

  • Plavecký stadion Podolí – volné vstupy do vnitřního i venkovního bazénu
  • Sportovní areál HAMR – Braník – fotbalové hřiště zdarma
  • Eagles Park – baseball/softballové aktivity
  • HC Kobra Praha – veřejné bruslení

Praha 5:

  • Plavecký bazén SK Motorlet Praha – plavání v nově zrekonstruovaném bazénu

Praha 6:

  • Beachclub Strahov – kurty pro beach volejbal
  • TJ Tatran Střešovice – badmintonové kurty
  • Sport Centrum Evropská – fitness a squash

Praha 2:

  • USK Praha – veřejné bruslení na ZS Hasa

Praha 3:

  • Boulder V síti – boulderingová stěna pro všechny věkové skupiny

Praha 7:

  • Výstaviště Praha – Malá sportovní hala – veřejné bruslení
  • Výstaviště Praha – plavecký bazén – plavání zdarma

Praha 9:

  • TJ Sokol Prosek – gymnastika, tanec a zumba

Praha 10:

  • HC Slavia Praha – Zimní stadion – veřejné bruslení
  • TJ Astra Zahradní Město – venkovní badminton a futsal

Týden sportu zdarma je ideální příležitostí, jak si během vánočních svátků dopřát aktivní odpočinek, vyčistit hlavu a přivítat nový rok v dobré kondici. Ať už jste milovníci vody, ledu, posiloven nebo týmových sportů, v Praze si každý najde něco pro sebe. Jen pozor! Přístup k některým aktivitám je časově omezený a vyžaduje telefonickou či online rezervaci.

Více informací o akcích, sportovištích a otevírací době najdete na prahasportovni.cz.

Bruslení o vánočních svátcích

Kalorie z cukroví může každý spálit také například bruslením pod širým nebem. Letos totiž drtivá většina veřejných kluzišť v Praze i dalších městech Česka bude otevřena na Štědrý den, během následujících vánočních svátků i na Nový rok.

Bruslení o vánočních svátcích v Praze? Veřejná kluziště mají otevřeno

„Vánoční svátky a konec roku nemusíte trávit jen doma – kluziště jsou otevřená i během svátků a zvou k příjemně strávenému času na ledě,“ řekl pro deník Metro David Limport, zakladatel projektu JdemeBruslit, pod kterým je zapsáno 25 ledových ploch napříč Českou republikou. Platforma má příznivcům bruslení zlepšit přehled a dostupnost venkovních kluzišť.

Bruslení pod širým nebem

Vánoční provoz se týká kluzišť Barrandov, Ořechovka, Pražačka, Příbram, Sofijské náměstí, Uhříněves, Vypich, Kulaťák, Letná, Petra, Václavské náměstí a Vyšehrad. Ta jsou ve dnech 25. až 30. prosince 2025 otevřena pro veřejnost v rozšířeném denním režimu – podle lokality zpravidla od 8:00 nebo 9:00 do 20. či 21. hodiny.

Akční letáky
