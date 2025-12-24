Praha opět zve veřejnost k pohybu. Na konci letošního roku se uskuteční 17. ročník Týdne sportu zdarma, který nabídne Pražanům možnost zakončit rok aktivně a vyzkoušet si širokou škálu sportů – od plavání, bruslení, lezení, beach volejbalu, fitness, badmintonu, baseballu až po skupinové lekce nebo bojová umění.
Akce začne ve čtvrtek 25. prosince 2025 a potrvá až do středy 31. prosince. Kompletní seznam sportovišť, termínů a podmínek je k dispozici na www.prahasportovni.cz.
Kde sportovat zdarma?
Do akce je zapojeno více než 40 sportovních aktivit na sportovištích po celé metropoli. Mezi hlavní nabídky patří:
Týden sportu zdarma je ideální příležitostí, jak si během vánočních svátků dopřát aktivní odpočinek, vyčistit hlavu a přivítat nový rok v dobré kondici. Ať už jste milovníci vody, ledu, posiloven nebo týmových sportů, v Praze si každý najde něco pro sebe. Jen pozor! Přístup k některým aktivitám je časově omezený a vyžaduje telefonickou či online rezervaci.
Více informací o akcích, sportovištích a otevírací době najdete na prahasportovni.cz.
Bruslení o vánočních svátcích
Kalorie z cukroví může každý spálit také například bruslením pod širým nebem. Letos totiž drtivá většina veřejných kluzišť v Praze i dalších městech Česka bude otevřena na Štědrý den, během následujících vánočních svátků i na Nový rok.
„Vánoční svátky a konec roku nemusíte trávit jen doma – kluziště jsou otevřená i během svátků a zvou k příjemně strávenému času na ledě,“ řekl pro deník Metro David Limport, zakladatel projektu JdemeBruslit, pod kterým je zapsáno 25 ledových ploch napříč Českou republikou. Platforma má příznivcům bruslení zlepšit přehled a dostupnost venkovních kluzišť.
Vánoční provoz se týká kluzišť Barrandov, Ořechovka, Pražačka, Příbram, Sofijské náměstí, Uhříněves, Vypich, Kulaťák, Letná, Petra, Václavské náměstí a Vyšehrad. Ta jsou ve dnech 25. až 30. prosince 2025 otevřena pro veřejnost v rozšířeném denním režimu – podle lokality zpravidla od 8:00 nebo 9:00 do 20. či 21. hodiny.