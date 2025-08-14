Zámek Veleslavín se ani v sedmé elektronické dražbě neprodal. Ačkoli minimálně jeden zájemce složil kauci, nepodal žádný příhoz, a proto zámek nezískal. „To jen potvrdilo fakt, že Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) požadovaná cena je nereálná. Městská část Praha 6 nyní projednává s ÚZSVM další prodloužení smlouvy o výpůjčce, aby areál zámku byl i nadále otevřený a sloužil veřejnosti,“ píše ve svém zprávě šestá městská část, která se o památku stará více něž rok. Praha 6 úřad kritizuje za to, že mu neumožnil dorovnat nejvyšší nabídku z dražby.
Do dražby se mohl přihlásit každý, kdo by složil kauci ve výši 15 milionů korun. Minimální výše příhozu byla stanovena na 299 milionů korun. Další příhozy by musely částku navýšit minimálně o 50 tisíc korun. Zájemce během dražby žádný příhoz neučinil, proto zámek prodán nebyl.
Původně ÚZSVM chtěl za zámek minimálně 580 milionů, nakonec cenu srazil na současnou výši.
V současné době má areál ve výpůjčce, financovala potřebné úpravy, zajišťuje jeho ostrahu a pořádá kulturní a komunitní akce, které si místní obyvatelé oblíbili. Zámek a jeho areál tak slouží veřejnosti bez jakýchkoli nákladů pro stát. A v souvislosti s další neúspěšnou dražbou se pokusí s úřadem dojednat prodloužení výpůjčky.
„Do revitalizace parku a nezbytných oprav investovala městská část nemalé prostředky, ale nelitujeme toho, protože to děláme pro naše občany a chceme, aby zůstal i nadále areál i zámek místem, kde se budou moci nejen místní občané setkávat a trávit zde svůj volný čas,“ říká statutární místostarosta městské části Praha 6 Petr Prokop.
Přestože zámek i park Veleslavín byly opakovaně nabízeny v dražbách, v šesti aukcích se nepodařilo najít kupce právě kvůli nereálné ceně, kterou ÚZSVM požadoval. V sedmém kole aukce, které nyní skončilo neúspěchem, ÚZSVM vyvolávací cenu nesnížil a navíc odebral městským částem i hlavnímu městu možnost dorovnat nejvyšší nabídku a zajistit tak veřejný zájem.
Praha 6 chce, aby zámek a park Veleslavín i nadále sloužily veřejnosti a stal se přirozeným centrem této části metropole. Zámek měl ambice plnit funkci místa pro setkávání a stát se centrem kultury. „Budeme i nadále usilovat o to, aby areál zámku zůstal přístupný veřejnosti,“ uzavírá starosta Prahy 6 Jakub Stárek.