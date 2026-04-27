Tým složený z usměvavých zaměstnanců organizátora bude mít pro cestující na stánku tradičně přichystáno plno předmětů s dopravní tematikou, brožury a informační letáky.
„I letos budou moci na místě nechat zamilovaný vzkaz – výměnou si budou moci vybrat motiv na zamilovanou placku a možná i něco malého na zub. Akce začne v deset hodin dopoledne a skončí úderem osmnácté,“ dodává pro deník Metro Drápal.
Jde už o tradici
Tematické tramvajové zastávky jsou již čtvrtým rokem neodmyslitelnou součástí programu akcí, které pro Pražany organizátor dopravy chystá. Loni Zamilovanou zastávku hostil nikoliv Anděl, ale Strossmayerovo náměstí. Předloni pak měli májovou zastávku na Palackého náměstí.
Máj, lásky čas. Zamilovaná zastávka je zpět. Tentokrát ji najdete na Strossmayerově náměstí
Speciálně polepená zastávka zde byla tehdy k dispozici celý květen. Akce navazovala na kampaň Můj čas, která má připomenout, jak moc je čas důležitý. A že ho díky cestování veřejnou dopravou můžeme využít pro setkání s někým blízkým.
Tramvajová zastávka Palackého náměstí naposled díky speciální výzdobě prokoukla na začátku tohoto měsíce. Tehdy se proměnila na Velikonoční.