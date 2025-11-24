Podle zpráv ROPIDu z 6:52 nejezdí autobusy na Suchdol. Komplikace ráno hlásila také železnice – kvůli zamrzlým výhybkám byl zastaven provoz vlaků mezi Smíchovem a Radotínem.
Dopravní podnik i ROPID doporučují sledovat aktuální mimořádnosti na webu PID. Přehled najdete na stránce pid.cz/zmeny v sekci mimořádností. Pomoci může také mobilní aplikace PID Lítačka, která zobrazuje aktuální polohy spojů a nabízí upozornění na změny provozu.
Cestujícím se doporučuje vyrazit s předstihem a počítat s tím, že ranní špička může být kvůli sněhu ještě výrazně pomalejší než obvykle. Podle webu mapa.pid.cz na čas nejedou desítky spojů. Autobusy v okolí Prahy hlásí i více než 40 minut zpoždění.