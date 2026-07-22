Projekt společnosti Corwin má v několika etapách proměnit zanedbané území v lokalitu s bydlením, obchody, službami i veřejnými prostranstvími. Urbanistický koncept připravilo dánské studio Gehl Architects, které stojí za projekty veřejných prostranství například v dánské Kodani, australském Melbourne či americkém New Yorku.
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Urbanismus zaměřený na lidi
Území, kde dříve sídlilo spotřební družstvo Včela a Pražírny Vysočany, má nabídnout moderní městské bydlení založené na tradičním principu pražských vnitrobloků. Sedm bytových domů vytvoří síť ulic, zelených dvorů a veřejných prostranství, která mají sloužit nejen novým obyvatelům, ale i lidem z okolí.
Na urbanistickém návrhu se podíleli Jan Gehl a David Sim, kteří při přípravě konceptu analyzovali fungování lokality, pohyb lidí i její vazby na okolní čtvrti. Architektonické řešení jednotlivých budov pak zpracovalo české studio OVA.
„Navrhujme města tak, aby se v nich cítily dobře všechny věkové kategorie. Tedy osmileté dítě i osmdesátník. S tímto vědomím jsme vytvářeli i Dvory Vysočany jako místo, kde mohou lidé prožít celý život,“ říká ředitel společnosti Corwin CZ Jakub Dobrý.
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Domy, náměstí i školka
Výstavba bude rozdělena do několika etap. V první vznikne 229 bytů, obchodní prostory, služby i kanceláře. Součástí projektu bude také mateřská škola a nové veřejné náměstí, které se má stát přirozeným centrem celé lokality.
„Dvory Vysočany odkazují na typické pražské vnitrobloky. Navazujeme na tuto funkční tradici a vytváříme projekt s moderními dvory, které kombinují soukromí, klid a množství zeleně. Vytváříme čtvrť pro lidi, kde se budou přirozeně setkávat sousedé i návštěvníci,“ dodává ředitel Dobrý.
Důraz na zeleň a udržitelnost
Velký důraz developer podle slov svých zástupců klade také na udržitelnost. Součástí projektu budou zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou i podzemní parkování, které uvolní prostor na povrchu pro pěší, zeleň a veřejný život. Lokalita naváže také na páteřní cyklostezku A5, která propojuje Vysočany s dalšími částmi metropole. V budoucnu se počítá s jejím dalším rozšířením směrem do Středočeského kraje a dále směrem na Drážďany.
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Čtvrť otevřená i okolí
Podle developera má nová čtvrť nabídnout víc než jen nové byty. Cílem je vytvořit přirozeně fungující městské prostředí s ulicemi, náměstím, obchody, službami a zelenými vnitrobloky, které propojí dosud uzavřené území s okolní zástavbou.
„Areály ve Vysočanech, kde se nová čtvrť rodí, byly dlouho místem, které čekalo na proměnu. Očekávání věřím nezklameme,“ uzavírá Dobrý.
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