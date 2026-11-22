Napsal knihy o Praze, televize s ním natočila několik dokumentů, kdy provází diváky třeba po Karlově mostě a dalších pamětihodnostech Prahy. František Dvořák, český historik umění, výtvarný teoretik a pedagog. Ikonická postava města.
Jak už to bývá, o dějinných záležitostech omílaných dnes a denně se domníváme, že je dokonale známe. Zlatá kaplička je na tom stejně. Nejzmiňovanějším teorií bylo, že vyhořela kvůli nedbalosti klempířů. Spisovatel literatury faktu Miroslav Ivanov kvůli tomu dokonce v 80. letech, když pracoval na knize Požár Národního divadla aneb příliš mnoho náhod, inicioval odborný pokus. Zda rozsypané uhlíky mohly katastrofu způsobit.
Podle jeho pátrání a zjištění se přikláněl spíše k variantě úmyslného založení ohně. Kdo byl ale tím pachatelem?
Všichni to přece dobře víme!
Tady přichází nenápadná věta v televizním cyklu o Národním divadle. Profesor Dvořák zde, jakoby mimoděk, mezi jinými informacemi, pronese slova o tom, že Národní divadlo, zapálil architekt Zlaté kapličky. A že je to podle jeho slov už dobře známé a všichni to už víme.
Zítek podle profesora Dvořáka údajně zjistil, že z nejhořejších míst pro stojící diváky není vidět na jeviště. Což pro něho byla tragédie. František Dvořák to zmiňuje jako důvod úmyslného založení ohně.
Obecně se traduje, že divadlo vyhořelo ještě před zahájením provozu 12. srpna 1881. Ale ve skutečnosti bylo slavnostně otevřené již v červnu kvůli návštěvě korunního prince Rudolfa. Odehrálo se celkem dvanáct představení, pak byla budova opět uzavřena a dokončovalo se to, co se nestihlo předtím.
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Prošmejdili jsme zákulisí Národního divadla. Vy můžete také – a podíváte se i do míst, kam se běžně nesmí
Základ to sice má, je to ale asi fáma
Takže si shrňme fakta podle Dvořáka. Architekt Josef Zítek mohl opravdu zjistit, že projekt má nedostatky, včetně špatné viditelnosti z horních bidýlek. Jak říká Libor Peprný, jeden z průvodců prohlídkových tras Národním divadlem, po požáru došlo k mnoha změnám a úpravám, nejen protipožárních opatření, ale i ubrání počtu míst a dalších detailů.
„O teorii, že Zítek divadlo sám podpálil, jsem nikdy neslyšel, ale následné úpravy po požáru mohou k takovým úvahám zavdávat, určitý racionální základ to tedy má,“ říká průvodce Peprný s tím, že podobnou myšlenku o žhářství nesdílí.
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Prim představuje hodinky Národ sobě ve spolupráci s Národním divadlem.
Skutečností je, že Josef Zítek nesl nelibě kritiku za špatná protipožární řešení stavby a na rekonstrukci se už nepodílel. Jak to profesor František Dvořák myslel, to se už nedozvíme, protože zemřel před jedenácti lety, 9. listopadu 2015.