Každá základní škola v Praze má přesně vymezenou spádovou oblast – tedy seznam ulic, odkud musí přijímat děti s trvalým bydlištěm. Situace ale nebývá vždy jednoduchá. Jedna ulice může být rozdělena podle čísel popisných mezi dvě různé školy a spádové oblasti se navíc mohou rok od roku měnit.
Změny oproti loňsku nastaly například v Praze 3 nebo v Praze 5. Právě tam se řešila přetížená lokalita Košíř, kde městská část zavedla tzv. sdílený spád.
„Pro Košíře navrhujeme sdílený spád pro ZŠ Nepomucká a ZŠ Weberova. To znamená, že dítě s trvalým bydlištěm na Cibulkách, má rezervovanou židli v obou základních školách. Opatření by mělo zajistit, že se mu dostane vzdělání poblíž místa jeho bydliště. A opačně: rodič dítěte bydlícího ve spádové oblasti ZŠ Weberova může podat přihlášku jak do ZŠ Weberova, tak do ZŠ na Cibulkách,“ vysvětlil místostarosta Prahy 5 pro školství Martin Damašek.
Jak zjistit, která škola je ta vaše
Nejrychlejší cestou je mapa spádovosti, kterou zveřejňují městské části nebo samotné školy. Pokud si rodiče nejsou jistí, měli by si informaci ověřit ještě před vyplněním přihlášky – právě spádová škola má totiž povinnost dítě přijmout.
Chci jinou školu. Co to znamená v praxi?
Přihlášku je možné podat i na jinou než spádovou školu. Ředitelé ale rodičům jednoznačně doporučují podat přihlášku vždy i do školy spádové.
Pokud se dítě hlásí na nespádovou školu, o přijetí rozhoduje kapacita a další kritéria, mezi která patří například:
- bydliště mimo spád, ale v rámci stejné městské části,
- sourozenec, který už školu navštěvuje,
- losování.
Když dítě přijmou na více škol
Může se stát, že dítě bude přijato na více základních škol současně. Podle ředitelů školy v takovém případě komunikují mezi sebou i s rodiči, aby se uvolněná místa mohla nabídnout dalším dětem v pořadí.
