Halloween v Praze 2026: Mexická party, dinosauři i peklo. Kam vyrazit za zábavou?

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  8:23
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Náprstkovo muzeum

Día de los Muertos v Náprstkově muzeu | foto: Petr Dikan

Náprstkovo muzeum
Až do 1. listopadu oživí venkovní expozice botanické zahrady v Troji pravěké...
V sobotu se na zámku Dobříš uskuteční třetí ročník oblíbeného Halloweenu....
V sobotu se na zámku Dobříš uskuteční třetí ročník oblíbeného Halloweenu....
10 fotografií
Mexický Svátek mrtvých, noční latino party i zahrada rozzářená lampiony. Poslední říjnový týden nabízí v Praze a okolí víc než jen koledování a dlabání dýní. Vybrali jsme pět akcí, na kterých se pobaví dospělí i rodiny, a přidáváme tip na jednoduchou halloweenskou výzdobu, kterou zvládnete vyrobit doma.

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Halloween letos připadá na sobotu 31. října a jeho atmosféra se v Praze ponese také v duchu mexického Día de Muertos.

1. Mexický Svátek mrtvých v Náprstkově muzeu

Día de Muertos, tedy mexický Svátek mrtvých, je alternativou pro ty, kdo chtějí Halloween oslavit trochu jinak než na klasické kostýmové party. O víkendu 31. října a 1. listopadu se Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur promění v místo plné mexické hudby, barev a tradic.

Festival nabídne folklórní vystoupení, tradiční oltáře věnované zesnulým, umělecké instalace, mexickou gastronomii i tvořivé dílny pro děti a dospělé. Na rozdíl od hororového Halloweenu se tato tradice soustředí na vzpomínání na zemřelé jako na součást oslavy života.

Akce se koná na Betlémském náměstí v Praze 1. Podle pořadatelů bude program probíhat oba dny od 10 do 21.30 hodin. Podrobnosti najdete na Facebooku akce Día de Muertos CZ nebo na oficiálním webu festivalu.

Día de los Muertos v Náprstkově muzeu

2. Día de los Muertos v rytmu latino hudby

Kdo chce mexickou tematiku spojit s tancem a nočním životem, může v sobotu večer zamířit do Blaze Lounge & Club na Jungmannově náměstí. Od 23 hodin se tu koná party Día de los Muertos – Latin Halloween Party.

Pořadatelé slibují reggaeton, latinskoamerickou urban music a mezinárodní hity. Za mixážním pultem se představí DJ Force a návštěvníky čeká také tematická atmosféra. Kostým nebo outfit inspirovaný svátkem mrtvých je součástí dress codu.

Vstupenky začínají na 200 korunách, další vlna stojí 300 korun a na místě vyjde vstup na 400 korun. Je to tip především pro ty, kteří chtějí místo strašidelné procházky protančit halloweenskou noc. Aktuální informace a vstupenky jsou k dispozici na webu Blaze Lounge & Club.

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3. Pražské dějiny s halloweenskou slevou

Ne každý musí Halloween trávit v kostýmu nebo na tanečním parketu. Zážitková expozice Back in Time Prague v obchodním domě Máj – House of Fun na Národní třídě nabízí možnost projít si dvanáct století pražských dějin prostřednictvím filmových scén, projekcí, zvukových efektů a dalších technologií.

Od 26. října do 1. listopadu tu probíhá takzvaný Halloweek. Návštěvníci v masce nebo ti, kteří splní speciální halloweenskou výzvu, získají slevu 30 procent na vstupné.

Přímo na Halloween, v sobotu 31. října, budou navíc od 10 do 21 hodin připravené také hororové hry ve virtuální realitě. Výlet tak může spojit poznávání historie s trochou adrenalinu. Více informací najdete na webu Back in Time Prague.

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4. Botanická zahrada se po setmění promění v pravěký svět

Podzimní výstava dýní v Botanické zahradě Praha v Troji letos návštěvníky zavede mezi dinosaury, mamuty a další obyvatele dávného světa. Výstava potrvá do neděle 1. listopadu a její součástí jsou dýňové instalace, tvořivé dílny i tematické aktivity pro malé a velké návštěvníky.

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Hlavní halloweenský program připadá na sobotu 31. října. Od 14 hodin se v Ornamentální zahradě mohou návštěvníci těšit na hudbu, soutěže, hry a setkání s dinosaury. V 18 hodin pak vyrazí tradiční lampionový průvod setmělou zahradou, který doplní světelné a zvukové efekty, animátoři a pravěké postavy.

Kdo si bude chtít lampion vyrobit přímo na místě, může využít tvořivou dílnu. Samotný Halloween je zahrnutý do standardního vstupného do zahrady, za výrobu lampionu se platí 85 korun a elektrická svíčka stojí dalších 20 korun. Podrobný program a praktické informace zveřejňuje Botanická zahrada Praha.

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5. Na zámku Dobříš čeká peklo i ohnivá show

Kdo touží po tradičnější strašidelné atmosféře, může vyrazit kousek za Prahu na zámek Dobříš. V sobotu 31. října se jeho francouzský park promění v místo plné tajemných zákoutí, strašidelných stanovišť a neobvyklých setkání.

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Denní program od 10 do 14 hodin je určen především rodinám s dětmi. Nabídne strašidelnou trasu s úkoly, divadlo se strašidelnými pohádkami, malování na obličej a další zábavu. Součástí programu bude také návštěva pivovarských sklepů, které se pro tuto příležitost promění v peklo s čerty a lucifery.

Od 18 do 21 hodin přijde na řadu večerní hororová část pro dospělé a větší děti. Trasa bude mít osm stanovišť a program vyvrcholí ohnivou show spojenou s příchodem masek.

Vstupné činí 100 korun za osobu, rodinná vstupenka stojí 340 korun. Kostýmy jsou vítány, ale nejsou podmínkou návštěvy. Aktuální informace zveřejňuje zámek Dobříš.

Strašidelnou atmosféru si můžete vyrobit i doma

  • Na Halloween není nutné nakupovat drahé dekorace. K jednoduché výzdobě poslouží i věci, které už máte doma, například ruličky od toaletního papíru, prázdné krabičky od kapesníků nebo zbytky barevného papíru.
  • Z ruličky snadno vyrobíte malé strašidýlko. Obalte ji bílým papírem, spodní okraj nechte volně viset a trochu ho natrhejte. Pak už stačí nakreslit černé oči a otevřená ústa. Hotového ducha můžete postavit na stůl nebo zavěsit na provázek.
  • Z krabičky od kapesníků zase vznikne příšera s velkou pusou. Otvor, kterým se vytahují kapesníčky, nechte volný a po jeho okrajích nalepte zuby vystřižené z bílého papíru. Na horní stranu přidejte oči a z kartonu případně vystřihněte rohy nebo uši.
  • Výhodou podobného tvoření je, že nepotřebujete žádné speciální pomůcky a výzdobu si můžete přizpůsobit podle vlastní fantazie. A když se do výroby zapojí děti, může se z příprav stát další halloweenský program, tentokrát bez nutnosti opustit domov. Inspiraci najdete v galerii níže.
Halloweenské kostýmy a dekorace nemusí stát hodně peněz. Dají se vyrobit i doma.
Halloweenské kostýmy a dekorace nemusí stát hodně peněz. Dají se vyrobit i doma.
Halloweenské kostýmy a dekorace nemusí stát hodně peněz. Dají se vyrobit i doma.
Halloweenské kostýmy a dekorace nemusí stát hodně peněz. Dají se vyrobit i doma.
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