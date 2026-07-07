Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Pavla Žáková
Pavla Žáková
  19:18
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Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou byla tančírna Koloseum, k níž vedla promenáda lemovaná stromy. | foto: Archiv MČ Praha 10, kolorováno s pomocí AI

K budově s velkou tančírnou vedlo dlouhé korzo lemované alejí se stánky s...
Horská dráha byla zprovozněna rok po otevření Edenu v roce 1923. V pozadí je...
Zábavní park Eden a jeho horská dráha se dostaly i do filmu Muži v offsidu z...
Největší atrakcí byla ohromná horská dráha. Oblíbená byla i věž s toboganem či...
5 fotografií
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety mělo toto místo ale úplně jinou atmosféru. Jak se stalo, že právě zde vyrostl obrovský zábavní park, a proč po něm dnes není ani památky?

Zkraje 20. století to v okrajové části Vršovic vypadalo úplně jinak než dnes. Kolem železniční tratě a silnice do Strašnic (dnes Vršovické) se rozkládaly pole, louky a pod Bohdalcem dokonce rybníček. A obyvatelstvo? Zhusta mladé a svobodné. Aby ne, vždyť blízké továrny Waldeska (Koh-i-noor Waldes) a Feiglovka (Feiglova továrna na jemné prádlo) zaměstnávaly nespočet mladých žen a kasárna 28. pěšího pluku a vozatajská kasárna ve Vršovicích poskytovala domov spoustě vojáků.

„Ve 20. letech se pražští radní rozhodli vybudovat veliký lunapark Eden, jehož jméno mělo připomínat opravdový ráj,“ píše v knize Praha 10 křížem krážem Dagmar Broncová. Stavba probíhala rychle, a tak se už v roce 1922 otevřely brány zábavního parku, který mohl směle konkurovat známějšímu a dávnějšímu vídeňskému Prátru. V mnoha ohledech ho dokonce předčil.

K budově s velkou tančírnou vedlo dlouhé korzo lemované alejí se stánky s...
Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...

Největší budovou Edenu byla tančírna Koloseum. V našem porovnávači si můžete prohlédnout dobovou fotografii z archivu Prahy 10 i její kolorovanou verzi, vytvořenou s pomocí umělé inteligence.

Gigantická horská dráha

Centrem parku bylo Koloseum, kde se tančilo a pořádaly se tomboly. Největší technickou atrakcí byla horská dráha, která podle několika současných zdrojů měřila neuvěřitelných pět kilometrů.

Mimochodem, obří dráha je zachycena například ve filmu Muži v offsidu z roku 1931:

Na rybníku, nazývaném spíš laguna, pluly lodičky a v budově umístěné přímo v něm se hrálo divadlo. A to ještě zdaleka nebylo všechno. Promenádu obklopenou stromy obklopovaly další atrakce: začarovaný zámek, tobogan, střelnice, houpačky, kolotoče, kavárny a stánky s občerstvením a velký cyklodrom Čertovo kolo.

„Vyhlášený byl i Zepellinův kolotoč, kde návštěvníci létali v kajutách ve tvaru vzducholodě. Tenkrát byly vzducholodě velmi populární a až do katastrofy Hinderburgu byly využívány pro transatlantickou přepravu,“ popsal další slavnou atrakci historik Petr Ryska, autor projektu Praha Neznámá. Doplňme, že vídeňský zábavní park se stal v roce 1791 místem, odkud vzlétl Montgolfierův balon. Mladší pražský Eden šel tedy s dobou a atrakci postavil na tehdy aktuálnější technické vymoženosti.

Praha 10 prodá bývalou radnici a KD Eden. Za areál získá přes 1,1 miliardy korun

Vzpomínky pamětníků

V Edenu se konalo i varieté se cvičenými zvířaty, večer se tu střílely ohňostroje. Pro představu, jaké další zajímavosti se tu nacházely, uvádíme vzpomínku pamětnice Jarmily Černíkové-Drobné, jak ji uvádí ve své knize Dagmar Broncová:

„V prosklené, asi dva metry vysoké budce seděla vosková figurína cikánky Esmeraldy ve strakaté sukni, s květovaným šátkem přes prsa, bohatými černými vlasy, velkými náušnicemi a náhrdelníkem z penízků. Na prstech levé ruky držela vycpaného papouška a na klíně pod ním měla krabici s obálkami, od níž vedla plechová klouzačka výřezem ve skle ven z budky. Když se hodila do přístroje koruna, zakývala Esmeralda hlavou, zamrkala dlouhými řasami na papouška, ten se sklonil, vytáhl v zobáku z krabice obálku a pustil ji po klouzačce z budky. V té obálce byla planeta s předpovědí budoucnosti.“

Horská dráha byla zprovozněna rok po otevření Edenu v roce 1923. V pozadí je...
Zábavní park Eden a jeho horská dráha se dostaly i do filmu Muži v offsidu z...

Horská dráha byla zprovozněna rok po otevření Edenu v roce 1923. V pozadí je Zeppelinův kolotoč. Po přetažení středové čáry si dobovou fotografii můžete prohlédnout v kolorované verzi. Pro její vytvoření jsme použili umělou inteligenci, které jsme předložili jiné kolorované snímky z té doby, aby byl výsledek co nejvíc odpovídal tomu, jak by asi snímek kolorovali tehdejší fotografové.

Vstupenka stála to, co vajíčko

Vstupné do zábavního parku Eden činilo 1 korunu a 20 haléřů a jak uvádí historik Ryska, pro chlapce bylo nepsanou povinností sem vzít své děvče: „Říkávalo se, že chlapec, který nevezme své děvče do Edenu, s tím se děvče do týdne rozejde.“

Praha Neznámá

  • Projekt historika Petra Rysky mapuje dějiny pražských čtvrtí. Erudovaní nadšenci provádějí zájemce po konkrétních lokalitách, díky velkému zájmu veřejnosti se projekt stále rozrůstá.
  • V současnosti je v nabídce i bývalá nouzová kolonie Na Slatinách, kterou zmiňujeme v článku níže.
  • Komu se nechce vyrazit ven, tomu doporučujeme počíst si v článcích na webu projektu. Zejména k lunaparku Eden disponuje web historickými fotografiemi.

Mimochodem, samotný vstup nebyl nijak drahý, za korunu dvacet se ve stejné době dalo pořídit jedno vejce, jak vyplývá z ročenek ČSÚ. Další náklady ale zamilovaným chlapcům vznikaly na atrakcích. Například zmiňovaná předpověď budoucnosti vyšla na další korunu.

Webové stránky projektu Praha Neznámá odhalují i další zajímavosti, například návštěvu černochů z Habeše, kteří postavili v parku napodobeninu domorodé vesnice a za drobnou úplatu předváděli užaslému obecenstvu domorodý život.

Kolotoč stál v hale a v zimě se u něj topilo

Václav Štros upozornil i na další atrakce a rarity, na jejichž uvedení v život měla podíl i jeho rodina. Patřilo mezi ně loutkové divadlo pana Pospíšila, kde se hrálo s 50 cm velkými marionetami a které mělo kapacitu 200 lidí.

„Kromě loutkového divadla v budově byl ještě velký podlahový kolotoč pana Jirkovského s kočím v nadživotní velikosti uprostřed a různými postavami klečícími na podlaze. (Vyráběl je můj otec.) Na nich se za jízdy sedělo. Kolotoč byl v uzavřené hale, kde se v zimě topilo! U kolotoče byl i obrovský orchestrion. Dílo Jindřicha Ecka, význačného výtvarníka,“ napsal v komentáři určenému Praze Neznámé pan Štros.

Největší atrakcí byla ohromná horská dráha. Oblíbená byla i věž s toboganem či...

Největší atrakcí byla ohromná horská dráha. Oblíbená byla i věž s toboganem či laguna, jíž bylo možné brázdit v lodičkách a na její hladině se pořádala i divadelní představení.

Proč Eden začal upadat?

Zábavní park Eden byl zpočátku velmi oblíbený. Jenže jeho sláva brzy zašla. Mohlo za to hospodářské ochlazení a zvýšení nezaměstnanosti a nakonec i nastupující světová hospodářská krize počátkem let třicátých. Dosavadní chudinská periferie, ozdobená Edenem, se ocitla v čím dál tíživějším sevření hned několika nouzových kolonií.

„Zábavní park byl otevřen v roce 1922, ve stejné době hned za ním vyrostla jedna z prvních nouzových kolonií v Praze zvaná Zahrádky, v roce 1925 následovala za tratí kolonka Pod Bohdalcem zvaná Rafanda a v letech 1924- 36 potom největší pražská nouzová kolonie Na Slatinách,“ popisuje Ryska.

Hospodářská krize zánik Edenu urychlila. Od roku 1935 byla většina atrakcí uzavřena. Horská dráha už nejezdila, v provozu zůstalo jen pár menších kolotočů a také tančírna Koloseum. Podle Rysky dostala „ránu z milosti“ v době německé okupace, kdy K. H. Frank v roce 1941 zakázal tancování na veřejnosti. „Proto pro hygienika hlavního města Prahy nebyl v roce 1946 problém celý park uzavřít,“ uzavírá historik.

Fotbal, koncerty i nákupy. Kde najít vršovický Eden a jaká je jeho slavná historie?

Poslední léta Edenu a Slavia ve Vršovicích

Tu a tam snad ještě něco fungovalo. Podle pamětníka Štrose ještě v 50. letech žila v areálu rodina Pospíšilových, které kromě divadla patřil i První dámský orchestr, kde kdysi zpívala jeho maminka. Jana Bukovská přidala na webu Praha Neznámá ještě další vzpomínku ze svého dětství: „Začátkem 50. let jsem chodila s tátou do Edenu na kolotoč. Obsluhoval tam nějaký pán, měl poraněnou nohu a taťka chtěl, abych mu poděkovala slovensky. Netuším, kdo to byl. A taky si pamatuju na arénu, ve které jezdily motorky po stěně ve tvaru válce. Dělalo to pekelný rámus a já se moc bála, že ten jezdec spadne.“

Jak uvádí Broncová, ve 40. letech, kdy lunapark Eden ještě fungoval, se v této lokalitě usídlilo Sportovní sdružení Vršovice, nyní Slavia. V 50. a 60. letech se místo změnilo k nepoznání: v části areálu bývalého zábavního parku vznikla bytová zástavba. A později zmizel i parčík. Nahradilo ho nákupní centrum Eden. Jeho název upomíná nejen na biblický ráj, ale hlavně na dávný lunapark, o jehož existenci už dnes nevědí ani lidé, kteří sem chodí pravidelně nakupovat.

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