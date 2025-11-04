Aktuální výstava v Galerii UM se zaměří především na Sergia Núneze, jehož dílo je méně známé, a zpřístupní plakáty, malby, textilie a fotografie z jeho pozůstalosti,“ říká pro deník Metro mluvčí UMPRUM Kamila Stehlíková.
Sergio Núnez (1931–2002) studoval na pražské UMPRUM na konci padesátých let v ateliérech keramiky Otto Eckerta a užité malby Aloise Fišárka. Po tom, co školu úspěšně absolvoval, vyučoval na nově založené Tahrir College v Bagdádu. Po převratu v Iráku se vrátil do Prahy, kde se usadil a pracoval v Mezinárodním svazu studentstva, pro který navrhoval plakáty.
Slavný byl i bratr
„Jeho bratr Guillermo (1930–2024) opustil Prahu po kratším studiu u Karla Svolinského. Působil v New Yorku, odkud se vrátil do Chile. Podílel se zde na kulturní politice Salvadora Allendeho. Po jeho smrti byl vězněn, musel uprchnout do Evropy a v její západní i východní části jako disident svou tvorbou svědčil o zločinech Pinochetova vojenského režimu,“ dodává Stehlíková.
Z Guillerma Núneze se stala slavná postava jihoamerického umění. Jeho bratr Sergio zůstal zapomenutý. Právě výstava v Galerii UM, kterou připravil kurátor Jan Wollner, připomene jeho osobnost a tvorbu. „Těžištěm díla Sergia Núneze i jeho aktuální výstavy jsou plakáty výrazné barevnosti a výtvarné kvality. Tematicky se vztahují k politické problematice vzdělávání a emancipace v zemích Jižní Ameriky i dalších kontinentů a dokládají relevanci Núnezovy práce v perspektivě globálních dějin umění,“ uvádí kurátor Wollner. Výtvarné práce doplňuje výběr fotografií, v nichž se prolínají životní příběhy obou bratrů. Více na umprum.cz.