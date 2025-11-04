Zapomenutý chilský umělec z UMPRUM ožívá v Praze. Výstava odhaluje jeho plakáty i příběh

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:13
Přítomnost zahraničních studentů na půdě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) není jen výsadou posledních několika let. Je tomu spíš naopak. Různým typům studentské mobility byla škola otevřená po celou svoji historii. „Z osobností, které zde studovaly, bychom mohli jmenovat bratry Núnezovy z Chile.
Výstava uspořádaná v rámci 140. výročí školy je věnovaná chilským studentům školy – bratřím Núnezovým. Oba na UMPRUM studovali ve druhé polovině 50. let. Z Guillerma Núneze se stala slavná postava jihoamerického umění. Výstavu doprovází publikace, která se podrobně věnuje osudům obou bratří a jejich tvorbě. | foto: Vavřinec Doubek

Aktuální výstava v Galerii UM se zaměří především na Sergia Núneze, jehož dílo je méně známé, a zpřístupní plakáty, malby, textilie a fotografie z jeho pozůstalosti,“ říká pro deník Metro mluvčí UMPRUM Kamila Stehlíková.

Sergio Núnez (1931–2002) studoval na pražské UMPRUM na konci padesátých let v ateliérech keramiky Otto Eckerta a užité malby Aloise Fišárka. Po tom, co školu úspěšně absolvoval, vyučoval na nově založené Tahrir College v Bagdádu. Po převratu v Iráku se vrátil do Prahy, kde se usadil a pracoval v Mezinárodním svazu studentstva, pro který navrhoval plakáty.

Slavný byl i bratr

„Jeho bratr Guillermo (1930–2024) opustil Prahu po kratším studiu u Karla Svolinského. Působil v New Yorku, odkud se vrátil do Chile. Podílel se zde na kulturní politice Salvadora Allendeho. Po jeho smrti byl vězněn, musel uprchnout do Evropy a v její západní i východní části jako disident svou tvorbou svědčil o zločinech Pinochetova vojenského režimu,“ dodává Stehlíková.

Z Guillerma Núneze se stala slavná postava jihoamerického umění. Jeho bratr Sergio zůstal zapomenutý. Právě výstava v Galerii UM, kterou připravil kurátor Jan Wollner, připomene jeho osobnost a tvorbu. „Těžištěm díla Sergia Núneze i jeho aktuální výstavy jsou plakáty výrazné barevnosti a výtvarné kvality. Tematicky se vztahují k politické problematice vzdělávání a emancipace v zemích Jižní Ameriky i dalších kontinentů a dokládají relevanci Núnezovy práce v perspektivě globálních dějin umění,“ uvádí kurátor Wollner. Výtvarné práce doplňuje výběr fotografií, v nichž se prolínají životní příběhy obou bratrů. Více na umprum.cz.

