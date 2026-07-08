Ve vozidlech pražské MHD každý den cestující zapomenou desítky předmětů. Jen Dopravní podnik hl. m. Prahy za rok 2022 zaevidoval téměř osm a půl tisíce zapomenutých telefonů, dokladů, ale i hudebních nástrojů a sportovního vybavení. O svůj majetek se ale podle statistik přihlásí jen necelá třetina majitelů, postup je přitom snadný.
Důležitá je rychlost
Při snaze získat zapomenutý předmět zpátky je nejdůležitější čas. Pátrání po vašem majetku hodně usnadní i detaily o vaší cestě. Čím více jich nahlásíte, tím bude hledání snazší – zvýšíte šanci, že se daný předmět rychle najde. Při volání na infolinku po vás budou chtít znát tyto údaje:
- v jakém spoji jste věc zapomněli
- mezi kterými zastávkami
- v kolik to bylo hodin
- kterým směrem spoj jel
Kam se obrátit?
Obraťte se vždy na konkrétního dopravce. Pracovníci na telefonické lince přes dispečink předají zprávu přímo řidiči, který váš předmět půjde hledat. Kterého dopravce jste využili, zjistíte v jízdním řádu či dle jízdenky. Logem a názvem firmy je také označeno každé vozidlo.
Kontakty na největší dopravce v PID
Zapomenutí ve vlaku
Většinu vlakových spojů na území Prahy zajišťují České dráhy. Proces získání zapomenutého předmětu z vlaku je obdobný – co nejrychleji se obraťte na zákaznickou linku ČD: 221 111 122.
- DPP - 296 191 817
- Arriva - 725 100 725
- About me -774 998 602
- ČSAD Střední Čechy - 326 911 005, 315 622 607
- ČSAD POLKOST - 321 697 274
- Stenbus - 739 319 344
Nenašli jste zde svého dopravce? Jejich kompletní výčet je na webu PID.
Vyzvednutí po delší době
Pokud si ztrátu uvědomíte po více než 24 hodinách, je u DPP nejlepším způsobem vyplnění on-line formuláře. Dostanete kontakt na konkrétní vozovnu či garáž, kde si budete moci předmět vyzvednout. Většina menších dopravců provozuje vlastní kancelář ztrát a nálezů.
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Mobil či peněženku nalezenou v MHD odevzdejte co nejdříve. Nechat si ji nesmíte
Pražský dopravní podnik jednou týdně sváží nevyzvednuté předměty do kanceláře ztrát a nálezů pražského magistrátu. Elektronicky si můžete ověřit jen nalezení věci – je potřeba poslat popis předmětu i okolnosti ztráty předmětu. Převzít jej poté můžete po zaplacení poplatku za úschovu (3 Kč/den) na pracovišti v ulici Karolíny Světlé.
Databáze ztrát a nálezů
Při hledání ztracené věci můžete také využít databázi webu www.eztraty.cz. Nalezené předměty na něj zapisuje přes sedm set subjektů. Jsou mezi nimi města, dopravci, ale i velké organizace. Pokud ztratíte předmět ve vlaku, na nádraží nebo třeba na letišti, měli byste ho najít zde.